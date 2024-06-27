Kelebek ve Doğtaş'ın yanına bir de İtalyan marka alacak

Necmi ÇELİK

Kelebek ve Doğtaş dahil mobilya sektöründe toplam 6 markayla faaliyet gösteren Doğanlar Mobilya, global oyuncu olma hedefiyle bir İtalyan markasıyla ortaklık görüşmelerini sürdürüyor. Doğanlar Mobilya Onursal Başkanı Davut Doğan, Grup olarak uluslararası alanda ve ihracat pazarlarında yeni markaları da dahil ederek büyüme yolculuğunu sürdüreceklerini belirterek “Toplam satış hacmi içinde halen yüzde 10-12’ler düzeyinde seyreden ihracatın payını yüzde 25’lere çıkarmayı hedefliyoruz.

Türkiye güçlü bir ülke. Ekonomide bir takım zorluklar yaşanıyor ama Türkiye’nin gücüne inanıyoruz, umutluyuz. İstihdam yaratmak bizim için en büyük motivasyon kaynağı. İSO 500 içinde istihdamda 81’inci büyük şirket olmak bizim için daha önemli ve anlamlı” açıklamasını yaptı.

Düzce’de Kelebek Mobilya üretim tesislerinde şirket üst yönetiminin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında Doğanlar Mobilya’nın 2024 yılı ilk çeyrek sonuçları yanı sıra Grubun ihracat ve büyüme hedefleri açıklandı. Toplantıda bir değerlendirme yapan Doğanlar Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan ise Grup olarak İSO 500 içinde 58 sıra birden yükselerek 250’nci sırada yer aldıklarını belirterek “Onursal Başkanımız hedefi 200’üncü sıraya yükselmek olarak açıkladı, ama gelecek yıl İSO araştırmasında ben 150’inci sıraya çıkacağımıza inanıyorum” dedi.

Mayıs 2024 itibarıyla, 6 farklı markasıyla Doğanlar Mobilya Grubu’nun 640 yurt içi ve 113 yurt dışı olmak üzere toplamda 753 aktif satış noktasına ulaştığını belirten İsmail Doğan, “Yatırım yapmanın gerçekten zor olduğu bir dönemden geçiyoruz, ama yatırım iştahımız yüksek. 2012’de Kelebek Mobilya’yı devraldığımızda 40 bin metrekare olan toplam büyüklük bugün 160 bin metrekareye ulaştı. 2025 yılında ilave 12 bin 500 metrekarelik büyüme olacak. Hem yurt içinde hem de yurt dışında büyüyoruz. Tüketicinin satınalma davranışları değişiyor. Tekil alımlar artıyor. Proje ve takım bazlı satışlar azalıyor.

Biz de bu değişime uygun bir ciro kompozisyonu hedefliyoruz. Online kanallardan satış eğilimi de güçleniyor. E-ticaretin payı daha da artacak” diye konuştu. Doğanlar Mobilya’nın ilk yurtdışı yatırımını Senegal’de yaptığını belirten İsmail Doğan “İhracatta büyümek ve global marka olmak için yerinde yatırımlar gerekiyor. Bu nedenle ABD’de ve Avrupa’da, İngiltere’de lojistik merkezler kuruyoruz. Pazara yakın olmak zorundayız. Doğanlar Grubu markalarını global olarak tanınan ve bilinen markalar haline getirmek istiyoruz” dedi.

“Amacımız güçlü bir mix yapmak”

İtalyanlarla yapılan görüşmelerle ilgili bir soru üzerine İsmail Doğan, “Grubumuz markaları arasına bir İtalyan markasını katmayı amaçlıyoruz. Şu anda 2 marka ile ortaklık görüşmeleri yapıyoruz. Amacımız, Doğanlar Mobilya markalarına bir İtalyan markasını ekleyerek güçlü bir mix yapmak istiyoruz. Görüştüğümüz markalardan biri bir aile şirketi. 60 yıllık geçmişi var ve büyümeye de müsait bir firma. Bir ortaklık şeklinde global arenada beraber büyüyeceğimiz bir model hedefliyoruz.

Deri gibi daha üst segmente hitap edecek ürünleri hem İtalya’da hem de Türkiye’de üretebiliriz” yanıtını verdi. 2024 ilk çeyrek sonuçlarını değerlendiren Doğanlar Mobilya Grubu CEO'su Mustafa Karamemiş ise güçlü bir büyüme ivmesi yakalayarak bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirlerinde önemli bir artış elde ettiklerini söyledi. Doğanlar Mobilya Grubu’nun 2024’ün ilk çeyreğinde 2.1 milyar TL konsolide satış gelirine ulaştığını belirten Mustafa Karamemiş, bu artışın şirketin yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki güçlü performansının bir göstergesi olduğunu kaydetti.

2024’te konsolide ciro hedefi yaklaşık 12 milyar TL

Doğanlar Mobilya Grubu CEO Mustafa Karamemiş, Grubun ilk çeyrek sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Dinamikleri çerçevesinde 2024 yılının zor şartları bulunsa da yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz güçlü sonuçlardan büyük memnuniyet duyuyoruz.

Hem yurt içinde hem de yurt dışında gerçekleştirdiğimiz satış artışları, şirketimizin sağlam temelleri ve büyüme potansiyelinin bir göstergesidir. Bugün, geçen senenin aynı dönemine kıyasla, hasılat rakamlarında yüzde 12’lik bir artışla kârlılık hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Yeni satış noktalarımızla pazar payımızı genişletmeye ve GES yatırımlarımızla sürdürülebilirlik hedeflerimize katkıda bulunmaya devam edeceğiz. 2024 yılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmaya ve tüm paydaşlarımıza değer katmaya kararlıyız.

Ar-Ge yatırımlarımıza da devam ederek sektörde öncü rolümüzü pekiştirmeyi hedefliyoruz. Yapımı geçen sene tamamlanan, Biga ve Düzce tesislerimizde yer alan 2 bin 500 m2’lik Ar-Ge ve inovasyon alanımızda yeni projeler üretmeye ve uygulamaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda yılın ilk 3 aylık döneminde 26 milyon TL’nin üzerinde bir yatırımı, sadece Ar-Ge faaliyetleri için kullandık. 2024 yılı için konsolide satış gelirlerinin 11-11,5 milyar TL ve konsolide FAVÖK marjında yüzde 14-15 seviyesinde bir artışa ulaştırarak hedefi ile yolumuza devam ediyoruz.”