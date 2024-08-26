Kendinden renkli pamukla kullanılan suyu yüzde 30 azalttı

Başak Nur GÖKÇAM

Dünyada tekstil sektö­ründe yılda 79 milyar metreküp su kullanılı­yor. Yılda 5 milyon insanın su ihtiyacını karşılamaya eş de­ğer olan bu miktarın 2030 yılın­da 120 milyara çıkacağı tahmin ediliyor. Ve tekstil sektörü, kü­resel karbon emisyo­nunun yüzde 10’unu üretiyor. Bu rakam­lar, sürdürülebilirlik hedefleri göz önün­de bulundurulduğun­da sektörün kritik bir noktada yer almasın­da etkili rol üstleniyor.

Altınyıldız Classics olarak sür­dürülebilirliği kurum kültürü­nün merkezine yerleştirdikleri­ni belirten Altınyıldız Classics Kurumsal İletişim ve Sürdürü­lebilirlik Direktörü Uğur Gülce, “Çalışmalarımızı da tek bir ça­tı altında toplayarak ‘Dünya Ya­şasın Diye’ platformumuzu ha­yata geçirdik. 2022 yılından iti­baren başlattığımız proje bazlı girişimlerle direkt ve dolaylı olarak su tüketimimizi azalt­mak için çeşitli adımlar attık. Kendinden renkli pamuk proje­si ile pamuğun iplik ya da kumaş olarak boyama işlemini ortadan kaldırdık. Bu da geleneksel yön­temler ile üretilmiş bir pamuklu ürüne göre, ortalama yüzde 30 oranında su tasarrufunu bera­berinde getirdi” dedi.

Sürdürülebilir Lojistik Pro­jemiz kapsamında, karton ku­tu yerine yeniden kullanılabilir plastik koliler kullanarak lojis­tik alanında da su tasarrufu sağ­ladıklarını belirten Uğur Gülce, “Bu girişimle 2023 yılı içinde 3 bin 458 metreküp su tasarrufu gerçekleştirdik. Ülkemizde su­yun en büyük kısmını yüzde 72 ile tarımda kullanıyoruz. Kot pantolon ya da tişörtte 1 kilog­ram tiftik üretmek için dünya çapında ortalama bin 931 lit­re sulama suyu ve 6 bin 3 litre yağmur suyu harcanıyor.

Atık tekstil toplama ve kırpık kumaş projeleri ile de halihazırda üre­tilmiş pamuk ipliklerini yeni­den bir değere dönüştürüyoruz. Mağazalarımıza koyduğumuz eski giysi toplama kutuları ile hem farkındalık yaratıp hem de kaynak tasarrufu gerçekleşti­riyoruz. Merkez ofi­simizde uyguladığı­mız Binalarda Ener­ji Verimliliği Projesi kapsamında, sadece elektrik ve doğalgaz tüketimimizi değil, aynı zamanda su tü­ketimimizi de izleye­rek çeşitli azaltıcı önlemler ala­biliyoruz” diye konuştu.

"40,5 ton tekstil atığı topladık"

Üretim yerlerindeki atık yö­netiminin nasıl işlediğine yö­nelik de bilgi veren Altınyıl­dız Classics Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktö­rü Uğur Gülce, “Döngüsel üre­tim felsefesi ile başlattığımız ve atıkları değerli bir kaynak ola­rak gördüğümüz ‘Kırpık Ku­maş’ projemizi, yaklaşık 3 sene­dir sürdürüyoruz.

Tedarikçile­rimizden renk ve içeriklerine göre ayrıştırılan tekstil atıkla­rımızı, ülkemizde geri dönüşü­mün merkezi olan Uşak’ta faali­yet gösteren Haksa Tekstil Fab­rikası’nda ipliğe dönüştürerek, geri dönüşüme katkı sürecini daha kapsamlı şekilde yürütü­yoruz. Projemizde şu ana kadar tedarikçilerden 40,5 ton teks­til atığı topladık ve bu atıkların dönüşümünü sağlayarak yine kendi sektörümüz içinde kul­lanımı sağladık” bilgisini verdi.

2 bin ağacın kesilmesi önlendi

Yeşil lojistik anla­yışını benimseyen LogD firmasıyla iş birliğine 2022 ekim ayında başladıklarını belirten Gülce, “Şimdiye kadar 112 bin 282 kadar geri dönüştürülmüş plastikten ku­tu kullanımı gerçekleştirdik. Bu kararımızla birlikte yaklaşık 2 bin ağacın kurtulmasını sağladık. Azaltılan karbon ayak izi 72 bin ton olurken azaltılan su ayak izi 6 bin 212 metreküp oldu. Şirketimize 2 milyon 89 bin 550 TL tasarruf sağladık” diye ekledi.

“Gençliğe güveniyoruz”

Dünya Yaşasın Diye plat­formu altında, Birleşmiş Milletler 17 Küresel Amacı’n­dan ‘Nitelikli Eğitim’i odağına alan Altınyıldız Classics, bu kap­samda ‘Her Mağaza Bir Öğrenci’ projesini hayata geçirdi. Proje ile her Altınyıldız Classics ma­ğazasındaki bir öğrenci­ye eğitim bursu sağlanı­yor. İzmir’de başlayan süreci tüm bölgelere yayarak şu anda 180 öğrenciye burs sağ­ladıklarını belirten Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilir­lik Direktörü Uğur Gülce, “Bu sayıyı önümüzdeki seneler­de yurt dışı mağaza­larını da dahil ederek artırmayı planlıyoruz. Dünyanın gerçek gelece­ği olan gençliğe güveniyo­ruz. Buradan yola çıkarak “Altınyıldız Community” adını verdiğimiz podcast projemizi hayata geçirdik. Bu projemizde sürdürebilirlik alanında kanaat önderi olmuş kişilerle çok keyifli kayıtlar gerçekleştirmeye de­vam ediyoruz” diye konuştu.

“Kendinden renkli pamuk üretimine başladık”

Ar-Ge çalışmaları sonucunda boyama süreçlerine ihtiyaç duymayan kendinden renkli pamuk üretimine başladıklarını belirten Uğur Gülce, “2023 yılında ilk hasadı yaptık. Bu inovasyonla renkli pamuklar elde ederek sonradan yapılan boyama işleminden tasarruf etmeyi hedeflediğimiz gibi çevreye olumlu katkısıyla iklim değişikliği ile mücadelede de önemli bir adım atmayı amaçlıyoruz” dedi.

Nivogo iş birliği ile 40 bin adet ürün ekonomiye geri kazandırıldı

Tekstil atığının önü­ne geçmek, moda dünyasında kalıcı ve güçlü bir dönüşüm yaratma hedefiyle kı­yafetleri döngüsel eko­nomiye dahil etmek için Döngüsel Ekonomi Girişimi Ni­vogo ile iş birliğine imza attıkla­rının bilgisini veren Uğur Gülce, “2023 yılı sonunda gerçekleş­tirdiğimiz bu iş birliği ile çeşitli sebeplerle raflardan depoya kaldırılan veya satışa sunula­mayan ürünlerin yeniden haya­ta döndürülmesini sağlıyoruz. Şu ana kadar Nivogo iş birliği­miz çerçevesinde 40 bin adet ürünün döngüsel ekonomiye dahil edilmesini sağladık” diye konuştu.