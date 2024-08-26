Kendinden renkli pamukla kullanılan suyu yüzde 30 azalttı
Küresel karbon emisyonunda yüzde 10 pay sahibi olan tekstil sektörü, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılması açısından kritik öneme sahip. Kendine düşen sorumluluk bilinciyle hareket ederek tasarrufu odağına alan Altınyıldız Classics, ‘Dünya Yaşasın Diye’ dedi ve kendinden renkli pamuk kullanarak yüzde 30 su tasarrufu sağladı.
Başak Nur GÖKÇAM
Dünyada tekstil sektöründe yılda 79 milyar metreküp su kullanılıyor. Yılda 5 milyon insanın su ihtiyacını karşılamaya eş değer olan bu miktarın 2030 yılında 120 milyara çıkacağı tahmin ediliyor. Ve tekstil sektörü, küresel karbon emisyonunun yüzde 10’unu üretiyor. Bu rakamlar, sürdürülebilirlik hedefleri göz önünde bulundurulduğunda sektörün kritik bir noktada yer almasında etkili rol üstleniyor.
Altınyıldız Classics olarak sürdürülebilirliği kurum kültürünün merkezine yerleştirdiklerini belirten Altınyıldız Classics Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Uğur Gülce, “Çalışmalarımızı da tek bir çatı altında toplayarak ‘Dünya Yaşasın Diye’ platformumuzu hayata geçirdik. 2022 yılından itibaren başlattığımız proje bazlı girişimlerle direkt ve dolaylı olarak su tüketimimizi azaltmak için çeşitli adımlar attık. Kendinden renkli pamuk projesi ile pamuğun iplik ya da kumaş olarak boyama işlemini ortadan kaldırdık. Bu da geleneksel yöntemler ile üretilmiş bir pamuklu ürüne göre, ortalama yüzde 30 oranında su tasarrufunu beraberinde getirdi” dedi.
Sürdürülebilir Lojistik Projemiz kapsamında, karton kutu yerine yeniden kullanılabilir plastik koliler kullanarak lojistik alanında da su tasarrufu sağladıklarını belirten Uğur Gülce, “Bu girişimle 2023 yılı içinde 3 bin 458 metreküp su tasarrufu gerçekleştirdik. Ülkemizde suyun en büyük kısmını yüzde 72 ile tarımda kullanıyoruz. Kot pantolon ya da tişörtte 1 kilogram tiftik üretmek için dünya çapında ortalama bin 931 litre sulama suyu ve 6 bin 3 litre yağmur suyu harcanıyor.
Atık tekstil toplama ve kırpık kumaş projeleri ile de halihazırda üretilmiş pamuk ipliklerini yeniden bir değere dönüştürüyoruz. Mağazalarımıza koyduğumuz eski giysi toplama kutuları ile hem farkındalık yaratıp hem de kaynak tasarrufu gerçekleştiriyoruz. Merkez ofisimizde uyguladığımız Binalarda Enerji Verimliliği Projesi kapsamında, sadece elektrik ve doğalgaz tüketimimizi değil, aynı zamanda su tüketimimizi de izleyerek çeşitli azaltıcı önlemler alabiliyoruz” diye konuştu.
"40,5 ton tekstil atığı topladık"
Üretim yerlerindeki atık yönetiminin nasıl işlediğine yönelik de bilgi veren Altınyıldız Classics Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Uğur Gülce, “Döngüsel üretim felsefesi ile başlattığımız ve atıkları değerli bir kaynak olarak gördüğümüz ‘Kırpık Kumaş’ projemizi, yaklaşık 3 senedir sürdürüyoruz.
Tedarikçilerimizden renk ve içeriklerine göre ayrıştırılan tekstil atıklarımızı, ülkemizde geri dönüşümün merkezi olan Uşak’ta faaliyet gösteren Haksa Tekstil Fabrikası’nda ipliğe dönüştürerek, geri dönüşüme katkı sürecini daha kapsamlı şekilde yürütüyoruz. Projemizde şu ana kadar tedarikçilerden 40,5 ton tekstil atığı topladık ve bu atıkların dönüşümünü sağlayarak yine kendi sektörümüz içinde kullanımı sağladık” bilgisini verdi.
2 bin ağacın kesilmesi önlendi
Yeşil lojistik anlayışını benimseyen LogD firmasıyla iş birliğine 2022 ekim ayında başladıklarını belirten Gülce, “Şimdiye kadar 112 bin 282 kadar geri dönüştürülmüş plastikten kutu kullanımı gerçekleştirdik. Bu kararımızla birlikte yaklaşık 2 bin ağacın kurtulmasını sağladık. Azaltılan karbon ayak izi 72 bin ton olurken azaltılan su ayak izi 6 bin 212 metreküp oldu. Şirketimize 2 milyon 89 bin 550 TL tasarruf sağladık” diye ekledi.
“Gençliğe güveniyoruz”
Dünya Yaşasın Diye platformu altında, Birleşmiş Milletler 17 Küresel Amacı’ndan ‘Nitelikli Eğitim’i odağına alan Altınyıldız Classics, bu kapsamda ‘Her Mağaza Bir Öğrenci’ projesini hayata geçirdi. Proje ile her Altınyıldız Classics mağazasındaki bir öğrenciye eğitim bursu sağlanıyor. İzmir’de başlayan süreci tüm bölgelere yayarak şu anda 180 öğrenciye burs sağladıklarını belirten Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Uğur Gülce, “Bu sayıyı önümüzdeki senelerde yurt dışı mağazalarını da dahil ederek artırmayı planlıyoruz. Dünyanın gerçek geleceği olan gençliğe güveniyoruz. Buradan yola çıkarak “Altınyıldız Community” adını verdiğimiz podcast projemizi hayata geçirdik. Bu projemizde sürdürebilirlik alanında kanaat önderi olmuş kişilerle çok keyifli kayıtlar gerçekleştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.
“Kendinden renkli pamuk üretimine başladık”
Ar-Ge çalışmaları sonucunda boyama süreçlerine ihtiyaç duymayan kendinden renkli pamuk üretimine başladıklarını belirten Uğur Gülce, “2023 yılında ilk hasadı yaptık. Bu inovasyonla renkli pamuklar elde ederek sonradan yapılan boyama işleminden tasarruf etmeyi hedeflediğimiz gibi çevreye olumlu katkısıyla iklim değişikliği ile mücadelede de önemli bir adım atmayı amaçlıyoruz” dedi.
Nivogo iş birliği ile 40 bin adet ürün ekonomiye geri kazandırıldı
Tekstil atığının önüne geçmek, moda dünyasında kalıcı ve güçlü bir dönüşüm yaratma hedefiyle kıyafetleri döngüsel ekonomiye dahil etmek için Döngüsel Ekonomi Girişimi Nivogo ile iş birliğine imza attıklarının bilgisini veren Uğur Gülce, “2023 yılı sonunda gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ile çeşitli sebeplerle raflardan depoya kaldırılan veya satışa sunulamayan ürünlerin yeniden hayata döndürülmesini sağlıyoruz. Şu ana kadar Nivogo iş birliğimiz çerçevesinde 40 bin adet ürünün döngüsel ekonomiye dahil edilmesini sağladık” diye konuştu.