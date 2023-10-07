Keneviro’dan kenevire 30 milyon dolarlık yatırım

Başak Nur GÖKÇAM

Tekstil, kozmetik, ilaç, inşaat, otomotivin yanı sıra birçok sektörde 100’ü aşkın ürün çeşidi sağlayan kenevir, Keneviro’nun Samsun’daki yatırımıyla Türk tarımına kazandırılıyor. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve bin 800 kişiye istihdam sağlayan UOB Grup da Keneviro markasıyla kenevir üretimi yapacak. Endüstriyel kenevirin ithalattan bağımsız, sıfır ithalatla tamamen yüzde 100 ihracat yapma potansiyeli sunduğunu söyleyen Keneviro Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Balkuv, “10 yıl içinde yeteri kadar kenevir üretimi yapılırsa, Türkiye’nin gayrisafi milli hasılanın (GSMH) yüzde 10’u karşılanabilir. Bu oran 90 milyar dolar demektir” dedi.

Hedef 2025 sonunda 35 bin dekar

Keneviro’yu 2022’nin başında kurduklarını ve mart ayında 19 Mayıs Üniversitesi’nde ıslah çalışması tamamlanan yerli sertifikalı tohum Narlı’nın ihalesine girdiklerini anlatan Balkuv, “İhaleyi kazandık ve Narlı’nın 10 yıllık üretim ve satış haklarını aldık. İlk yıl verilen Narlı anaç tohumlar ve yerel Narlı Saray tohumu ile sözleşmeli tarım modeli ile 700 dekar ekim yaptık. Ayrıca deneme üretimlerinde de 110 dekar keten ektik. Bu ürünlerin hasatları gerçekleşti. Yine bu yıl Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün geliştirmiş olduğu sertifikalı Yılmaz tohumunun ihale ile 10 yıllık üretim ve satış haklarını aldık. 2023’te sözleşmeli tarım modeli ile 301 çiftçimizle 5 bin 200 dekar kenevir ektik ve 15 çiftçimizle bin 500 dekar keten ekiyoruz. Kenevirde 3 bin 700 dekar sap hasatları tamamlandı. Bin 500 dekar tohum hasatlarına da 15 Ekim’den sonra başlıyoruz” ifadelerini kullandı. 2024 yılında 16 bin dekar kenevir ve 4 bin dekar keten ekimi hedeflediklerini bildiren Balkuv, “2025’te hedefimiz ise ekim olarak 28 bin dekar kenevir ve 7 bin dekar keten. 2025 sonu itibariyle toplam 35 bin dekar kenevir ve keten ekmeyi hedefliyoruz” bilgisini verdi.

2024 ciro hedefi 20 milyon dolar

İhracat ve istihdam hedeflerinden bahseden Uğur Balkuv, “2024’te ilk yıl 20 milyon dolarlık ciro hedefliyoruz. Bunun en az 5 milyon doları ihracat olarak hedefleniyor. 2025’te ikinci yılımızda 30 milyon dolar ciro hedefliyoruz. Bunun 10 milyon doları ihracat olacak. 2026’da 3’üncü yılımızda ise 20 milyon doları ihracattan olmak üzere 50 milyon dolar ciro hedefimiz var. 2024’te 400 kişi, 2025’te ise 600 kişi istihdam etmeyi hedefliyoruz. Bu rakamlar yapacağımız Ar-Ge’den alacağımız sonuçlara göre daha da büyüyebilir” dedi.