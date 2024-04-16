Kılıçer: Mobilyaya talep kur baskısına takıldı

Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü, mart ayında yüzde 10,5’lik azalışla 678,7 milyon dolar, AKAMİB ise yüzde 6,6 azalışla 78,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör ihracatında talebin arttığını ancak değer bazında aynı performansın olmadığını belirten AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, bu durumda kurun enflasyona paralel artmaması nedeniyle rekabetçiliğin azalmasının etkili olduğunu söyledi.

Firmaların pazar kaybetmemek için zam yapamaz duruma geldiğini ifade eden Kılıçer, “Dolayısıyla sektörümüzde talep artışı yaşanırken ürünlerimizi de olması gereken fiyatlara satabilmemiz için kur artışının olması elzem. Kurlarda yukarı yönlü hareketlilik olmasıyla beraber değer bazında da artışlarımız beraberinde gelecektir” dedi.

İhracat artışı için kur desteği de gerekiyor

Sektörün mart ayına ilişkin ihracatını da değerlendiren Onur Kılıçer, “Mart ayı sektör ihracatımızda miktar bazında düşüş görmesek de değer bazında bir kayıp yaşadık.

Bunda geçen yıl şubat ayında yaşadığımız deprem felaketinden kaynaklı mart ayına yığılan siparişlerin de etkisi bulunuyor. Geçen yılın mart ayı ihracatı rekor düzeydeydi. Ancak sektörümüzde iyileşen talebe karşın değer bazında aynı oranı yakalayamamamız düşüşte etkili oldu. Bunun en önemli sebebi, yüksek maliyetlerimizin yanında kurun enflasyona paralel ilerlemeyişinden kaynaklı rekabetçiliğimizi yitirmemiz.

Rakip ülkelerle mücadele ederken fiyat baskısıyla karşılaşan firmalarımız pazar kaybetmemek için zam yapamaz duruma geldi. Dolayısıyla sektörümüzde talep artışı yaşanırken ürünlerimizi de olması gereken fiyatlara satabilmemiz için kur artışının olması elzem. Kurlarda yukarı yönlü hareketlilik olmasıyla beraber değer bazında da artışlarımız beraberinde gelecektir” dedi.

Irak pazarı istikrarlı büyüyor

Türkiye’nin mart ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 düşüşle 22,6 milyar dolar oldu. Bu ayda Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 2023 yılının eş değer dönemine kıyasla yüzde 10,5 oranında azalış göstererek 678 milyon 675 bin dolar olarak gerçekleşti.

AKAMİB ise mart ayı ihracatında yüzde 6,6 azalışla 78 milyon 107 bin dolara ulaştı. Yılın ilk çeyreğinde Türkiye geneli sektör ihracatı yüzde 1,2 azalışla 1 milyar 933 milyon 975 bin dolar olurken, AKAMİB ise bu dönemde yüzde 10,5 artış ile 226 milyon 568 bin dolar ihracat geliri elde etti.

Sektörün mart ayında Türkiye genelinden yaptığı ihracatta en başarılı pazar 95,2 milyon dolarla Irak oldu. Irak’ı sırasıyla; Birleşik Krallık, İsrail, ABD ve Almanya izledi. İlk 10 pazar arasında en dikkat çekici artış yüzde 17,1 ile ABD’ye yapılan ihracatta kaydedildi. AKAMİB’in mart ayı ihracatında da Irak ilk sırada yer aldı.

20,5 milyon dolar ihracat yapılan Irak’ı sırasıyla; Almanya, Fransa, İsrail ve Romanya takip etti. İlk 10 pazar arasında en dikkat çekici artışlar ise yüzde 40,5 ile Irak’a, yüzde 28,6 ile Birleşik Krallık’a yapılan ihracatta görüldü. Ocak-Mart döneminde Türkiye genelinden yapılan sektör ihracatında en dikkat çekici artışlar yüzde 41,5 ile ABD’ye, yüzde 26,9 ile Irak’a, AKAMİB’ten ise yüzde 74,7 ile Irak’a, yüzde 43,6 ile Fas’a gerçekleştirildi.

ABD’ye yüzde 41,5’lik ihracat artışı

İhracatı artırmak için başta ABD pazarı olmak üzere talebin canlı olduğu pazarlara yoğunlaştıklarını kaydeden Kılıçer, “Türkiye geneli ihracatımızda yılın ilk çeyreğinde ABD’de yüzde 41,5’lik büyüme gösterdik. Bu ivmeyi yıl geneline de yaymak istiyoruz. Yaptığımız fuar ve ticaret heyetlerinin etkisiyle hem pazar çeşitliliğini sağlamaya hem de alıcı ülkelerin ithalatından aldığımız payı artırmaya gayret ediyoruz” dedi