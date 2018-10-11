ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
19 °C

Kimya UR-GE’si aralık ayındaki alım heyeti programına hazırlanıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), kimya sektöründe ihracatı artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İran, Bulgaristan, Kenya, Güney Afrika ve Romanya’ya ihracat seferi düzenleyen Kimya UR-GE üyeleri, yılsonuna kadar yeni etkinliklere imza atmayı hedefliyor.

Kimya UR-GE’si aralık ayındaki alım heyeti programına hazırlanıyor
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

BTSO üyesi kimya sektörü temsilcilerinin yer aldığı 7. Meslek Komitesi Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı Altıparmak Temsilcilik Binası’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gülmez’in yanı sıra BTSO Kimya Konseyi Başkanı İlker Duran, 7. Meslek Komitesi Başkanı Kerim Sabuniş, komite yönetimi ve meclis üyeleri ile sektör temsilcileri katıldı. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gülmez, kimya sektörünün dünyadaki ticaret hacminin 4 trilyon dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Sektörde ABD, Almanya ve Çin’in ciddi bir ağırlığının olduğuna değinen Gülmez, Türkiye’nin kimya alanında geniş bir ürün yelpazesine sahip olduğunu kaydetti. Kimya sektörünün, Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasında en fazla katkı yapacak sektörlerin başında geldiğini kaydeden Gülmez, “Sektörümüzün tek çıkış noktası üretim ve ihracattır” dedi.

Kimya UR-GE yeni hedeflere odaklandı
Dünyada artık firmaların güçlerini birleştirerek büyümeyi tercih ettiğini kaydeden Gülmez, UR-GE projelerinin firmaların rekabetçiliğini artırırken, ihracatlarına da büyük katkı sağladığını dile getirdi. BTSO’nun 14 ayrı UR-GE projesiyle oda ve borsalar arasında en fazla UR-GE projesi yürüten kurum olduğunu kaydeden Gülmez, kimya sektörünün UR-GE projesiyle şimdiye kadar İran, Bulgaristan, Kenya, Güney Afrika ve Romanya gibi ülkelerde ticari görüşmeler yaptığını dile getirdi. İbrahim Gülmez, “Kimya UR-GE Projemiz başarılı bir 3 yılı geride bıraktı. Kasım ayında sektör temsilcilerimiz Rusya’da B2B görüşmeleri gerçekleştirecek. Firmalarımız ayrıca Aralık ayında bir alım heyeti düzenlemeyi hedefliyor. Bursa iş dünyası olarak ‘inadına üretim inadına ihracat’ vizyonuyla sektörümüzün geleceği için çalışmayı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Sektördeki sinerji artıyor
BTSO Meclis Üyesi İlker Duran, kimya sektör temsilcilerinin Aralık ayında Ur-GE projesini tamamlayacağını söyledi. Proje üyelerinin ihracat hacmini artırmak için 2016 yılından bu yana önemli çalışmalara imza attığını kaydeden İlker Duran, “Kimya sektöründe özellikle ihracat hacmini artıracak çok önemli eğitimler aldık. Bakanlığımızın ve Odamızın ciddi destekleri oldu. Sektör konseyleri ve kümelenme çalışmalarıyla sektördeki sinerji daha da arttı.” şeklinde konuştu.

Son dakika Bursa urge ihracat Kimya sektörü BTSO

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.