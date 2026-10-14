Kırtasiyede yerlilik yüzde 40'a ulaştı, rota küresel Pazar

Tüm Kır­tasiyeciler Derneği (TÜKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ta­ha Keresteci, sektörün geniş ürün yelpazesi nedeniyle tek bir yerlilik oranından söz et­menin güç olduğunu ancak ge­nel tabloda yerli üretimin yak­laşık %40 seviyesine ulaştığı­nı belirtti.

Geçmiş yıllardaki %30’luk oranla karşılaştırıl­dığında olumlu bir gelişme ya­şandığını vurgulayan Kereste­ci, üretimde dışa bağımlılığın azaltılması için daha fazla adım atılması gerektiğine dikkat çekti. Keresteci, yerlileşmenin yalnızca ithalatı azaltmak anla­mına gelmediğini kaydederek, sürdürülebilir bir üretim altya­pısı oluşturulmasının önemini vurguladı. Keresteci, “Üretici­nin finansmana ve teknolojiye erişiminin kolaylaştırılması, Ar-Ge ve tasarım yatırımları­nın desteklenmesi son derece önemli” dedi. Türkiye’nin ka­lem, defter, kâğıt, boya ve çeşit­li okul ürünlerinde önemli bir üretim tecrübesine sahip oldu­ğunu bildiren Keresteci, ihra­catta birim değerin yükseltil­mesi gerektiğine işaret etti.

TÜKİD’in önümüzdeki 5 yıl­lık stratejisinin ihracatçı firma sayısının artırılmak ve Türk kırtasiye markalarının ulus­lararası görünürlüğünün güç­lendirilmek olduğunu anlatan Keresteci, Avrupa’nın yanı sı­ra O.Doğu, Körfez ülkeleri, Af­rika, Orta Asya ve Amerika’da daha güçlü bir konuma ulaşma­yı hedeflediklerini aktardı. Ke­resteci, bu doğrultuda Ticaret Bakanlığı ve ihracatçı birlikle­riyle birlikte UR-GE çalışma­larına ağırlık verdiklerini söy­ledi. Sektörün uluslararası pa­zarlara açılmasında İstanbul Kırtasiye Fuarı’nın stratejik rol üstlendiğini belirten Keresteci, 2026’da fuarın 49 ülkeden ziya­retçiyi ağırladığını bildirdi.