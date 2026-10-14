Kırtasiyede yerlilik yüzde 40'a ulaştı, rota küresel Pazar
Dünya kırtasiye ve sarf malzemeleri pazarı 2025 itibarıyla 150 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaşırken, Türk kırtasiye sektörü, küresel rekabette üretim kapasitesi, ürün çeşitliliği ve coğrafi konumuyla öne çıkıyor.
Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci, sektörün geniş ürün yelpazesi nedeniyle tek bir yerlilik oranından söz etmenin güç olduğunu ancak genel tabloda yerli üretimin yaklaşık %40 seviyesine ulaştığını belirtti.
Geçmiş yıllardaki %30’luk oranla karşılaştırıldığında olumlu bir gelişme yaşandığını vurgulayan Keresteci, üretimde dışa bağımlılığın azaltılması için daha fazla adım atılması gerektiğine dikkat çekti. Keresteci, yerlileşmenin yalnızca ithalatı azaltmak anlamına gelmediğini kaydederek, sürdürülebilir bir üretim altyapısı oluşturulmasının önemini vurguladı. Keresteci, “Üreticinin finansmana ve teknolojiye erişiminin kolaylaştırılması, Ar-Ge ve tasarım yatırımlarının desteklenmesi son derece önemli” dedi. Türkiye’nin kalem, defter, kâğıt, boya ve çeşitli okul ürünlerinde önemli bir üretim tecrübesine sahip olduğunu bildiren Keresteci, ihracatta birim değerin yükseltilmesi gerektiğine işaret etti.
TÜKİD’in önümüzdeki 5 yıllık stratejisinin ihracatçı firma sayısının artırılmak ve Türk kırtasiye markalarının uluslararası görünürlüğünün güçlendirilmek olduğunu anlatan Keresteci, Avrupa’nın yanı sıra O.Doğu, Körfez ülkeleri, Afrika, Orta Asya ve Amerika’da daha güçlü bir konuma ulaşmayı hedeflediklerini aktardı. Keresteci, bu doğrultuda Ticaret Bakanlığı ve ihracatçı birlikleriyle birlikte UR-GE çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi. Sektörün uluslararası pazarlara açılmasında İstanbul Kırtasiye Fuarı’nın stratejik rol üstlendiğini belirten Keresteci, 2026’da fuarın 49 ülkeden ziyaretçiyi ağırladığını bildirdi.