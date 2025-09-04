KOBİ’ler akıllanacak Turcorn’lar 25’e çıkacak

Türkiye’nin küresel sahne­de markalaşarak, 2028’e kadar “Turcorn” sayısı­nı 25’e ulaştırmasının yolunun, finansmana erişim, sürdürüle­bilirlik ve dijital dönüşüm ekse­ninde “KOBİ’lerin akıllanma­sı”ndan geçtiği belirtiliyor. Akıllı KOBİ Platformunca hazırlanan “KOBİ’lerin Dijital Dönüşüm Ra­poru”ndan derlenen bilgiye göre, ülkelerin güçlü bir ekonomik alt­yapıya ve inovasyon iklimine sa­hip olmasının temel koşulların­dan biri, rekabetçi ve sürdürüle­bilir ekosistemin varlığı olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda, Türki­ye Odalar ve Borsalar Birliğinin ev sahipliğinde, Mastercard’ın ana sponsorluğunda hayata ge­çen Akıllı KOBİ Platformu’nun 10 stratejik önerisi bulunuyor.

Bun­lar, “dijital strateji ve vizyon be­lirleme”, “finansmana erişimin desteklenmesi”, “dijital altyapıya erişimin kolaylaştırılması”, “di­jital eğitim programlarının yay­gınlaştırılması”, “dijital kültür ve liderlik gelişimi”, “sektörel ve böl­gesel işbirliklerinin artırılması”, “Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi­nin geliştirilmesi”, “veri güvenliği ve yönetiminin güçlendirilmesi”, “e-ticaret ve küresel pazara erişi­min artırılması”, “performans ta­kibi ve sürekli iyileştirme” olarak sıralanıyor. Bu stratejik öneriler, Türkiye’deki KOBİ ekosistemi­nin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırarak rekabet güçlerini artırmaları, küresel pazarda daha güçlü şekilde yer almaları ve sür­dürülebilir bir büyüme sağlama­ları açısından kritik önem taşıyor.

Türkiye’nin bilgi yoğun hizmet sektörlerine yatırım yapması ve imalat sanayisinde dijital dönü­şümü gerçekleştirebilmesinin, KOBİ’lerin performansı kadar ülke ekonomisini de olumlu etki­leyerek çarpan görevi üstlenme­si bekleniyor. e-ticaretten yapay zekâ tabanlı iş modellerine, akıllı üretim süreçlerinden büyük veri kullanımına kadar geniş bir yel­pazede dijital araçları benimse­menin, işletmeleri sadece bugü­nün değil, geleceğin de kazananla­rı arasına taşıyacağı öngörülüyor.

Ar-Ge işbirliği mekanizmaları geliştirilmeli

Öte yandan, yüksek teknoloji­ye erişimi kritik olan veya yüksek teknoloji üreten KOBİ’lerin üni­versite ve Ar-Ge merkezleriyle iş­birliğini sağlayacak mekanizma­lar geliştirilmesi dijitalleşmenin önemli adımları arasında bulunu­yor. KOBİ’lerin Ar-Ge projelerini desteklemek için fonlama imkân­larının artırılması, aynı sektörde faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak Ar-Ge projeleri geliştirebilmesi için sektörel kümelenmenin teş­vik edilmesi ve KOBİ’lerin küresel pazarlara erişiminin desteklen­mesi de önem taşıyor.

Düşük ma­liyetli erişilebilir dijital çözüm­lere ulaşmak için de düşük faizli kredilerle dijital altyapı yatırım­larının desteklenmesi ve KOBİ’le­re uygun maliyetli bulut teknolo­jileri ve dijital altyapı hizmetleri sunulması tavsiye ediliyor. Geliş­miş bölgeler ile az gelişmiş böl­geler arasında bilgi ve teknoloji transferini destekleyen işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi de önemli görülüyor.

Hedef 120 milyar dolarlık ihracata ulaşmak

Türkiye’nin 12. Kalkınma Pla­nı (2024-2028) kapsamında, KOBİ’lerin dijitalleşmesi ve ye­şil dönüşüm süreçlerinin des­teklenmesi, ekonomik büyüme­nin sürdürülebilirliği ve küresel rekabet gücünün artırılması açı­sından stratejik öncelikler ara­sında yer alıyor.

Plan kapsamın­da, Türkiye’nin doğru adımları atması durumunda 2028 itiba­rıyla 120 milyar dolarlık ihraca­ta ulaşması, 40 bin KOBİ’nin ci­ro bazında büyüme kaydetme­si ve 1 milyar dolar değerini aşan 25 şirkete (unicorn-Turcorn) sa­hip olması hedefleniyor. KOBİ’le­rin dijitalleşmesi ve akıllanması, bu hedefe giden süreçte anahtar olarak görülüyor. Türkiye’de hâ­lihazırda Peak Games, Getir, Dre­am Games, Trendyol, Hepsibura­da, Insider ve Papara olmak üzere 7 Turcorn bulunuyor. Bu firmalar, 1 milyar dolarlık değerleme sını­rını aşarak “unicorn-Turcorn” ol­ma başarısı göstermişti.

e-ticaret platformlarına entegrasyon tavsiyesi

Raporda ayrıca, KOBİ’lerin uluslararası pazarlara entegrasyonunu kolaylaştırmak için devlet destekleri ve KOBİ kredileri ile e-ticaret altyapı yatırımlarının finanse edilmesi, e-ticaret platformlarına entegrasyonu kolaylaştıran devlet destekli programların oluşturulması tavsiye ediliyor.

İhracat teşviklerinin genişletilerek KOBİ’lerin küresel ticaret ağlarına katılımının artırılması, fikri mülkiyet ve marka tescili konularında danışmanlık sağlanarak yasal risklerin en aza indirilmesi öneriliyor.