Kokarca kâbusu geri döndü! Saatler içinde bu hale geldi

Türkiye'de ilk olarak 2017 yılında Artvin ile İstanbul'da görülen kahverengi kokarca böceği, kabusu geri döndü.

Ferizli ve Kaynarca ilçelerinde yeniden görülmeye başlayan böcekler saatler içerisinde iki ilçede bazı bölgelerde adeta istilaya yol açtı.

Binaların dış cephesi ve balkonlarını saran kahverengi kokarca böcekleri, fındık başta olmak üzere yüzlerce bitki türüne büyük zarar verirken, önemli ölçüde verim ve kalite kayıplarına sebep oluyor.

Tekrardan görülmeye başlayan kahverengi kokarca böcekleri tedirginlik oluşturdu.