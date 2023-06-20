Koleksiyon Mobilya yatırım için fon kuracak

Koray Malhan, yüzde 25 olan ihracat oranlarını 5 yıl içerisinde yüzde 50’ye çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Malhan, “Herkesin açık havada daha çok zaman geçirmek istediğini görüyoruz. Türkiye, açık hava mobilyalarında dışarıya bağımlı bir ülkeydi. Açık hava ürünlerinin çoğu Güneydoğu Asya’dan ülkemize geliyordu.

Biz burada bir değer yaratmaya karar verdik. Ülkemizin bu alandaki dış ticaret açığının kapatılmasına destek olarak, Koleksiyon Mobilya tasarım çizgisine, kalitesine ve estetik algısına uygun yeni açık hava ürünlerimizle dış mekan kültürüne yeni bir bakış açısı getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Ülkemizde ortalama mobilya ihracat değeri kilo başına 2.5 dolarken, kilo başına 24 dolara kadar çıkan ürünler ihraç ettiklerini belirten Malhan, SUFİİ (Sustainable Furniture Innovation Investment - Sürdürülebilir Mobilya İnovasyon Yatırım) Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile yeşil ekonomi, yeşil sanayi, yeşil teknoloji, yenilenebilir enerji, bioteknoloji alanında sürdürülebilir materyal ve ham madde alanlarına yatırım yapacaklarını bildirdi.

Kaprol ve Altınışık’la proje

ABD ve Avrupa'da teknoloji ve finans devlerinin ofislerinde Koleksiyon ürünlerinin olduğunu belirten Doruk Malhan da, şunları anlattı: “İnsanların cam açılmayan, güneş girmeyen ofislerde çalışmayı istemediklerini görüyoruz. İleride insanlar ofislerini gittikleri yere taşımak isteyecekler. Bunun nasıl mümkün olacağına ilişkin sürekli düşünüyoruz. Modacı ve kumaş üstüne çalışmaları olan Arzu Kaprol ve ülkemizin önde gelen mimarlarından Melike Altınışık ile yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bunu ofis çantası olarak kurguladık. Kişiler, sadece tek bir çanta ile bilgisayarlarını, telefonlarını şarj edebilecekler.”