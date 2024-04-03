Koltuk kabuklarını dönüştürüp sandalye üretiyor

Başak Nur GÖKÇAM

Günlük ahşap ürünlere şekil verilerek, özel ve organik şekiller üretim gerçekleştirmek amacıyla İsviçre’nin Zürih kentinde 1889 yılında Heinrich Girsberger tarafından torna fabrikası olarak kurulan aile şirketi Girsberger Holding Yönetim Kurulu Üyesi Jürg Girsberger, tedarikçiden mobilya üretimine geçiş hikâyesinde holdingin ‘sürdürülebilirlik’ odağını DÜNYA Gazetesi’ne anlattı.

Döngüsel ekonominin gerekliliklerini dikkate alarak kaynakları koruyan ve iklime zarar vermeyen üretime önem verdiklerinin vurgusunu yapan Jürg Girsberger, “Sürdürülebilirlik konuları eylemlerimizin önemli bir adımını oluşturmaktadır. Üretimimiz 2015 yılından bu yana iklim açısından nötrdür.

Bu konularda ecoVadis Silver 2024 ödülüne ve 2023 Alman Sürdürülebilirlik Ödülüne layık görüldük. Ayrıca geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış koltuk kabuklarını (Nava koltuk kabukları) ve geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış döşemelik kumaşları da ürünlerimize entegre ediyoruz. Bu yıl ise yüzde 90'ın üzerinde geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış yeni bir lounge alanı mobilya koleksiyonunu piyasaya süreceğiz. Ve tabii tüm Girsberger ürünlerinin türüne göre geri dönüştürülebilecek şekilde tasarlandığını belirtmeliyiz” dedi.

“2 tesiste tamamen ‘yeşil’ enerji kullanıyoruz”

Taşımacılıkta emisyonları düşük tutmak için 600 km yarıçapındaki tedarikçilere/ üreticilere öncelik vermeye devam etme hedeflerinin olduğunu belirten Girsberger, “Minimum yeni malzeme kullanımıyla dayanıklı, kaliteli ürünler geliştirip üretmek ve daha fazlasını geliştirmek istiyoruz.

İsviçre ve Almanya'daki tesislerimizde halihazırda yüzde 100 yeşil elektrik kullanıyoruz. Diğer hedeflerimiz ise İsviçre ve Almanya'da yüzde 100 yeşil elektrik kullanımını sürdürmek ve fotovoltaik tesislerimizi büyütmek. Atık yönetimi konusunda, üretim sahasına ve işlenmiş malzemelere bağlı olarak geri dönüştürülebilir atık payını en az yüzde 84 - 88 oranında tutacağız” bilgisini verdi.

Yüksekliği ayarlanan stüdyo taburesiyle büyüdüler

İlk büyük ticari başarının, deney yapma sevgisinden alındığını belirten Girsberger, “1910 yılında pratik uygulama hususları, yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilen bir stüdyo taburesinin geliştirilmesine yol açtı. Bu, son derece basit bir işlemle hızlı ve kademesiz yükseklik ayarı mekanizmasına yönelik ilk patent başvurusuydu. Sürekli büyümenin bir sonucu olarak şirketin genel merkezinin Zürih şehrinden yeterli alana sahip kırsal bir bölgeye taşınması gerekiyordu.

Böylece Zürih'ten Bern kantonundaki Bützberg'e yerleştik ve bu yeni bir dönemin başlangıcı oldu: Yeni bir şirket merkezi inşa edildi. Aydınlık odalarda modern makinelerle ilerici çalışma koşulları, üretim yöntemleri ve seri üretim için en uygun koşullar yaratıldı. O dönemde şirketi babamız Heinrich ve amcamız Willhelm yönetiyordu. Döner ofis sandalyeleri kısa sürede ana iş kolu haline geldi. Ayrıca koltuklar, salon mobilyaları ve steam-bent modeller gibi birçok oturma mobilyası da oluşturuldu” dedi.

“Su tüketimini sabitledik”

İsviçre genel merkezdeki su tüketimine yönelik de bilgi veren Jürg Girsberger, “Su tüketimimiz son dört yıldır yılda yaklaşık bin 200 m3 olmak üzere sabit kaldı. Odun kurutmaya yönelik proses suyu yüzde 34ile ikinci en büyük tüketici oldu. 2022’de su arıtmada proses suyu tüketiminde yüzde 30- 50 tasarruf sağlayacak iyileştirmeyi tamamladık” dedi.

400 adet sandalye siparişi ‘ortaklık’ başlattı

1963 yılında ilk yurt dışı şubesinin Almanya'da kurulduğunu söyleyen Girsberger, “1991 yılında Turan Tuna, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Orgatec Fuarı'nda Girsbertger'in standını ziyaret etti. Turan Tuna, şirketi Tuna Ofis Mobilyaları tarafından müşterilere satılmak üzere uygun bir ofis koltuğu koleksiyonu arıyordu.

Tuna Bey koleksiyonumuzu çok beğendi, hemen 400 adet sandalye sipariş etti. Tuna Bey, amcamız ve babamız ile en başından itibaren iyi anlaşmışlardı ve bu nedenle uzun vadeli, ortak bir gelecek için çabalamak istemeleri mantıklı bir sonuçtu. Özellikle ekonomik nedenlerden dolayı Tuna Ofis Mobilyaları’na yönelik Girsberger ürünlerinin Türkiye'de üretilmesine karar verildi ve 1992 yılında Tuna-Girsberger şirketi kuruldu” bilgisini paylaştı