Koluman, DIMDEX’te ürünleriyle boy gösterdi

4-6 Mart 2024 tarihleri arasında 8.’si gerçekleşen DIMDEX 2024'te, uluslararası alanda karar vericilerle bir araya gelerek, son teknoloji savunma sanayi inovasyonlarını sergileyen Koluman Otomotiv Endüstri, özellikle savunma ve güvenlik sektörü için geliştirdiği ürün ve hizmetlerini tanıttı.

Fuara katılım sağlayan Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker ve beraberindeki heyet, Koluman standına ziyarette bulundu.

SSB ile yürütülen projeler ve ihracat hedefleri hakkında bilgi alan Savunma Sanayi Başkanı Görgün, Koluman'ın ihracata yönelik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti belirterek başarılar diledi. Koluman Holding Yönetim Kurulu Danışmanı Dr. Önder Ege, DIMDEX 2024'ün kendileri için sadece bir fuar değil, sektörel bilgi birikimlerini artırdıkları, uluslararası ilişkiler kurdukları ve savunma sanayindeki yenilikçi ürün ve hizmetlerini dünya sahnesinde sergiledikleri başarılı bir platform olduğunu belirtti.

Ege, “Uzman mühendislik ekibi ve güçlü ArGe altyapısı ile sektördeki en yeni teknolojileri entegre eden Koluman, ulusal ve uluslararası pazarda güvenilir bir ortak olarak kendini kanıtladı” dedi.

DIMDEX 2024'te, savunma sanayii alanında uluslararası iş birlikleri kurma, yeni pazarlara açılma ve sektörel bilgi alışverişinde bulunma fırsatı bulan Koluman Otomotiv Endüstri, bu etkinlik sayesinde, savunma ve güvenlik sektöründeki global trendleri yakından takip etme ve bu doğrultuda inovatif çözümler geliştirme konusunda önemli adımlar atmayı amaçlıyor.

Firma, gelecek yıllarda da bu önemli etkinlikte yer almayı ve savunma sanayii alanındaki yenilikçi çözümlerini dünya çapında sergilemeyi hedefliyor. Koluman Holding, 1965’den bu yana farklı alanlardaki yatırımları ile bugün, motorlu taşıtlar, inşaat ve mühendislik, üstyapı üretim, pazarlama ve dış ticaret alanlarında müşterilerinin her türlü ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyor.