Konya Tarım Fuarı'nda bu yıl 1,5 milyar liralık satış bekleniyor

Ersözlü, KTO-TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde 14-18 Mart'ta 19'uncusu düzenlenen fuarda 20 ülkeden 474 katılımcı firmanın yer aldığını belirtti.

Türkiye'nin en büyük üretici ve ihracatçı firmalarının fuarda dünya pazarına ürünlerini tanıtma imkanı bulduğuna değinen Ersözlü, "Traktörden biçerdövere, tarımsal mekanizasyondan hasat makinelerine, bitki beslemeden sulama sistemlerine ve hayvancılık ekipmanlarından akıllı tarım uygulamalarına kadar birçok farklı ürün fuarda sergileniyor." dedi.

Fuara her yıl yoğun ilgi gösterildiğine dikkati çeken Ersözlü, şöyle konuştu:

"Konya Tarım Fuarı artık dünyada aranılan bir marka oldu. Avrupa'nın ve kendi coğrafyamızın içinde her yıl yapılan en büyük fuar. Sürdürülebilirliğini sağlama açısından 19'uncu kez açmak önemli, bu bizim önem verdiğimiz bir konu. İnşallah bu fuar daha da önemli yerlere gelecek. Fuar, 6 hol, fuaye alanı ve dış alan olmak üzere 100 bin metrekare sergi alanı olarak hazırlandı. 100 ülkeden yaklaşık 5 bin ziyaretçi bekliyoruz, 5 kıtadan ziyaretçilerimiz olacak. Yurt içinde de hemen hemen tüm illerden 230 bin yerli ziyaretçimiz olacak. Yaklaşık 235 bin ziyaretçi bekliyoruz."

Avrupa'nın da her yıl yapılan en büyük fuarı

Ersözlü, fuarın ülke ekonomisine ciddi katkılar sağladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz sene yaklaşık 1 milyar lira sıcak satış yapılmıştı. Bu yıl da 1,5 milyar lira seviyesinde sıcak bir satışın yapılmasını bekliyoruz. Aynı zamanda fuarın tarım makinelerinin yıllık ihracatına da yüzde 15 katkısının olacağını öngörüyoruz. Konya tarım makineleri imalatında Türkiye'nin üssü, aynı zamanda yakın coğrafya için önemli bir bölge. Konya'daki makine ihracatının yüzde 60'ı tarım makinelerinden oluşuyor. Türkiye'deki tarım makineleri ihracatının yüzde 10'u da Konya'dan sağlanıyor. Bu fuar Türkiye'de yapılan tarım fuarları içinde bir numarada yer alıyor. Dünyada yakın coğrafyamız içinde ilk 3 fuardan biri. Avrupa'nın da her yıl yapılan en büyük fuarı."

Katılımcıların birçok önemli iş anlaşması yaptığını anlatan Ersözlü, 5 günlük fuar süresinin azımsanmayacak öneme sahip olduğunu söyledi.

Farklı coğrafyalardan gelen iş insanlarının siparişler verdiğini aktaran Ersözlü, "Görüştüğüm firmalar, Güney Amerika, Asya Pasifik ve Afrika'nın Sahra altı dediğimiz bölgelerden yeni ziyaretçiler geldiğini ve bağlantılar yakaladıklarını söylüyor. Fuar ihracata ve yurt içi hasılaya direkt etki etmesi bakımından da çok değerli. Yurt içinde yapılan ticaretin yüzde 25'ine katkı sağlıyor. Bu bakımdan bu fuar büyük ve önemli bir fuar." değerlendirmesinde bulundu.

Şehrin ekonomisine de katkı sağlıyor

Ersözlü, fuarın şehir dinamiklerine de önemli katkı sağladığını belirterek, "Oteller de tamamen dolu. Alışveriş merkezleri, Mevlana Müzesi kentteki birçok yer ziyaretçileri ağırlıyor. Sadece fuar merkezindeki ticarete değil, şehrin ekonomisine de katkı sağlıyor. Bu bakımdan da önemli bir fuar." diye konuştu.

Fuarında bir diğer özelliğinin de yeniliklerin ve akıllı tarım tekniklerinin ilk kez görücüye çıkması olduğuna değinen Ersözlü, ziyaretçi, katılımcı ve Konyalıların her yıl bu fuarı beklediğini ifade etti.