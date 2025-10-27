Konya’da öğrenciler teknolojiyle buluştu

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Çocukların erken yaşta teknolojiyle üretken biçimde tanışmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan proje için bu kez de Konya’daki öğrencilerle bir araya geldi. Erdem Beyazıt Ortaokulu ve Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, uygulamalı robotik ve kodlama eğitimlerine katılarak teknolojiyle üretmenin heyecanını yaşadı.

“Projemizi geleceğe yapılan bir yatırım olarak görüyoruz” Konya’da düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Kuveyt Türk İnsan Kaynakları ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Semih Sel, “Teknoloji iştirakimiz Architecht ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu proje, sizin gibi genç zihinleri teknolojiyle, özellikle robotik ve kodlama ile tanıştırıyor. Çünkü biz biliyoruz ki, geleceğin dünyasında yalnızca teknoloji kullananlar değil, onu üreten ve dönüştüren çocuklar fark oluşturacak.

‘Hayallerimizdeki geleceği, değerlerimizle kodluyoruz’ derken tam olarak bunu kastediyoruz. Bizim için teknoloji sadece bilgisayar ekranları ve kablolar demek değil; paylaşmak, birlikte üretmek ve değerlerimizle geleceği şekillendirmek demek. Bu projeyi sadece bir eğitim yatırımı olarak değil, geleceğe yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Her birinizin kendi fikirlerini yazılıma dönüştüreceği, üretken bireyler olarak yetişeceğine yürekten inanıyoruz” diye konuştu.