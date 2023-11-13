Körfez Ülkeleri yatırımcıları ve Türk İş dünyası İstanbul'da buluştu

Körfez Ülkeleri yatırımcıları ve Türk iş dünyası 12-13 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilen Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC)-Türkiye Ekonomik Forumu'nda bir araya geldi.

Körfez İşbirliği Konseyine bağlı ülkelerin bakanları, bakan yardımcıları, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ve çok sayıda bürokratın katıldığı toplantıda katılımcı ülkelerin tarım, gıda, altyapı, ulaşım, lojistik, turizm, finans, yatırım, sanayi ve enerji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin yetkilileri de hazır bulundu.

Forumun bölge ülkeleri ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yardımcı olmak adına düzenlendiğini belirten UİP Kurucusu ve Başkanı Cengiz Özgencil, zirveye üst düzey iş insanı ve bakan düzeyinde katılımın sağlandığını ve yoğun B2B görüşmelerinin olduğunu kaydetti. Özgencil, GCC-Türkiye Ekonomik Forumu’nun Türkiye'de yapılan en önemli zirvelerden bir tanesi olduğunun altını çizdi.

Zirveye yoğun katılım olduğunu söyleyen Özgencil, zirvenin hem genel akışı hem de arka planda B2B odalarında iş insanlarının bir araya gelip görüşmeler yapması, kamu bağlamında da bakanların bir araya gelip görüşmeler yapması ile çok verimli geçtiğini kaydetti. Özgencil, "Özellikle ülkemizdeki çok değerli iş insanları yoğun bir şekilde katılım sağladı. Büyük firmaların CEO düzeyinde katılımı oldu." ifadelerini kullandı.

“Özel sektörün diplomasi görevi var”

Cengiz Özgencil sözlerini şöyle sürdürdü;

"Her şeyi devletten beklememek lazım. Devlet tabii ki hem iş dünyası hem de vatandaş için koruyucu bir çatı. Özel sektör dünyadaki her ülkede bir diplomasi de yapıyor, sadece iş bağlantısı yapmıyor. Bir diplomasi görevi de var. GCC-Türkiye Ekonomik Forumu’nda özel sektörün birbirleriyle olan görüşmelerinde üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü katılımın bu kadar yoğun ve üst düzey olması çok değerli bakanlarımızın uzun soluklu, çok detaylı konuşmalar yapması ve bu konuşmaları yaparken de hazırladıkları bir takım programları salona yansıtmaları çok değerliydi. Katılımcılar da bunlardan çok etkilendi."