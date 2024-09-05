Kozmetik tüketicisinin el kitabı hazır

SEVİLAY ÇOBAN

Son dönemde kozmetik ürün kullanımında yapılan yanlış tüketici alışkanlıklarının yarattığı sorunlardaki artış ise endişe verici boyutlara ulaştı.

Bu kapsamda Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren KÜAD (Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği), kozmetik ürünlerin güvenliği ve tüketici bilinçlenmesini desteklemek amacıyla “Tüketici El Kitabı”nı hazırladı. Kapsamlı şekilde hazırlanan el kitabının, kozmetik ürünlerin içeriği, güvenli kullanımı ve potansiyel riskleri hakkında tüketicilere rehberlik etmesi hedefleniyor. Tüketici El Kitabı tanıtımı için gerçekleştirilen lansmana KÜAD Başkanı Levent Kahrıman, KÜAD Yönetim Kurulu, Tüketici El Kitabı Mevzuat ve Yasal İşler Komisyonu Üyeleri ve KÜAD üyeleri katıldı.

Sahteciliğin önüne geçip, tüketiciyi bilinçlendirecek

KÜAD Başkanı Levent Kahrıman, “Kozmetik sektörü hızlı büyüyor ve bu büyümeye e-ticaret önemli katkı sağlıyor. Ancak, sahte ürünlerin yayılmaması ve tüketicilerin bilinçlenmesi için bir el kitabı hazırladık. Tüketicinin etiket okuryazarlık becerileri arttığı zaman ürünü kendisine getiren tüm katmanları aşamaları, dağıtıcıyı ve üreticiyi denetler pozisyona geçiyor ve etiket üzerinde sunulan bir iddia yanlışsa onu kamu kuruluşlarına bildirip piyasa gözetim denetimi yapmaya başlıyor, bu anlamda oldukça önemli bir çalışma” dedi.

KÜAD Tüketici El Kitabı Mevzuat ve Yasal İşler Komisyonu Başkanı Şule Küçükoğlu ise, “Kitabın içinde yer alan konu başlıklarımız; Kozmetik ürün nedir? Kozmetik hammadde kullanım oranları, dermokozmetik nedir? Aromaterapi yağlar, yerli ve ithal ürün, etikette olması gereken zorunlu bilgiler, iddialar, semboller ve işaretler, kimyasal içerikler hakkında bilgileri kapsıyor” ifadelerini kullandı.

“Paraben İçermez” ibaresi haksız rekabetten yasaklandı

Kitapta, “Paraben, Silikon, Fitalat, Phenoxyethonal, Triclosan, Parafin/ Mineral yağ, Florür ve Alerjik Madde İçermez” ibarelerinin haksız rekabeti ortaya çıkaracağı gerekçesiyle Kasım 2023 tarihinde yayımlanan kozmetik ürünleri ambalajlarına ilişkin yönetmelikle yasaklandığı belirtiliyor. Hali hazırda piyasada yer alan ürünlere bu ibareleri kaldırılması için verilen 2 yıllık yasal sürede son bir yıla girildi. Kasım 2025’ten itibaren ürün ambalajlarında bu ibareler yer alamayacak.