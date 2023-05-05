“Kredilerde öteleme değil, 2023 yılı için muafiyet talep ediyoruz”

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 il arasında yer alan Osmaniye’de, 16 bin konut, 2 bin 700 işyerinin ağır hasarlı olarak kayıtlara geçtiğini anımsatan Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, yaşanan acıların yanı sıra, ticarethanelerini kaybedenlerden dolayı şehir ekonomisinin büyük darbe aldığını, seçim sonrasında en büyük beklentilerinin; Osmaniye’nin hem ekonomik hem sosyal anlamda desteklenerek, eski güzel günlerine kavuşması olduğunu bildirdi.

Aksoy, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, Osmaniye’nin yatırım ve teşvik uygulamaları açısından birinci derecede kalkınmada öncelikli yöre statüsünde bulunduğunu, GAP ile Akdeniz'i birleştiren demiryolu ve otoyollar üzerinde olması, Akdeniz limanlarına yakınlığıyla birlikte; verimli toprak ve sulu tarım imkânı, yerfıstığı gibi belirli ürünlerde yüksek miktarda üretime ulaşması, tarım, hayvancılık ve ormancılık potansiyelleri ve çeşitli sektörlerde sanayi yatırımlarının şehri, yatırım avantajlı konuma getirdiğini kaydetti.

Osmaniye’nin konumu itibarıyla Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay gibi büyük şehirlere komşu olduğunu, bölgesel teşvik uygulamalarında 5. Bölgede -OSB’lerin 6. Bölgede yer aldığını kaydeden Aksoy, “Yer fıstığı ve turp üretimi ile pazarlamasında merkez konumdadır. Osmaniye, demir-çelik sanayi ve üretimi konusunda cazibe merkezidir.

Limanlara yakınlık ve ihracatın her geçen gün artması ayrıca rüzgâr ve hidroelektrik enerjisi üretim potansiyelinin yüksek olması, avantajlar olarak sayılabilir” diye konuştu. Aksoy, Osmaniye’de nitelikli iş gücünün artırılması gerektiğini, organize sanayi bölgesinin yüzde 100 doluluk oranına ulaşmasından kaynaklı genişletme çalışmalarında yaşanan sorunların çözülmesinin şart olduğunu vurguladı.

Aksoy, lojistik sektöründeki eksiklikler, sanayinin belli sektörler üzerine yoğunlaşması, ham madde yetersizliği, Ar-Ge çalışmaları yapan firma sayısının yetersizliği ile üniversite ve sanayi iş birliğinin yoğun olduğu Teknopark ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) gibi merkezlerin olmayışının Osmaniye’yi dezavantajlı konuma getirdiğini bildirdi.

Demir çelik sektörü ile yan sektörlerin yıldızı parlayacak

Osmaniye’deki sanayi tesislerinin demir-çelik, tarım, gıda, plastik ve kimyasal ürünler ile tekstil-iplik imalatından oluştuğunu, ayrıca yer fıstığı tarımının fazla olması nedeniyle küçük ve orta ölçekli yer fıstığı işleme tesislerinin de bulunduğunu anımsatan Aksoy, “Ayrıca seracılık da öne çıkan sektörler arasındadır. Bölgemizdeki öngörümüz; var olan sektörlerin özellikle demir çelik sektörü ve buna bağlı olarak tamamlayıcı yan sektörlerin yıldızı parlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Osmaniye’nin bölgesel teşvik uygulamalarında 5. Bölgede yer aldığını kaydeden Aksoy, Yatırım Teşvik konusunda depremden etkilenen iller olarak “Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile Osmaniye’nin Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinin de cazibe merkezi programına dahil edildiğini, tüm ilin cazibe merkezi programına dahil edilmesi ile yerfıstığına prim desteği verilmesinin öncelikli beklentileri arasında yer aldığını dile getirdi Devrim Murat Aksoy, beklentilerini çeşitli bakanlıklara ilettiklerini kaydederek şunları söyledi: “Devlet bankalarında olduğu gibi özel bankaların da kredi ödemelerinde ve kredi kartı ödemelerinde faizsiz erteleme yapılması.

Banka kredileri ve kredi kartları ile ilgili hükümetimizin aldığı faizsiz öteleme kararı tavsiye niteliğinde olmuştur, bu tavsiye kararına bankaların bazıları uymamaktadır, o yüzden bu kararın tavsiye niteliğinde değil, zorunlu bir karar olmasını talep ediyoruz ve taksitlerin süre bitiminde kaldığı yerden devam etmesini talep ediyoruz.

Hükümet bazı vergilerin faizsiz ötelemesini yaptı ancak afet bölgesi olarak öteleme değil, 2023 yılı için tamamen muafiyet talep ediyoruz. Bu çerçevede; 2023 yılı için afet bölgesinde SGK prim muafiyeti talep ediyoruz. 2023 yılı için afet bölgesinde kurumlar vergisi muafiyeti talep ediyoruz.”

Kurdaki belirsizlik sektörlerin tamamını etkiliyor

Kur ve faiz politikalarının 14 Mayıs’ta yapılacak seçim sonucuna göre yön bulacağına dikkat çeken Aksoy, kurlardaki belirsizlik ve sürekli artma eğiliminin sektörlerin tamamını etkilediğini vurguladı. Aksoy, “Özellikle ihracat ve ithalatla uğraşan firmalar başta olmak üzere, silsile halinde tüm ticaret yapan firmalar yüksek kurlardan olumsuz olarak etkileniyor.

Bu konudaki en öncelikli beklentimiz kur fiyatlarının düşürülmesi yönünde uygulanacak politikalardır” dedi. Seçim sonrasında en büyük beklentilerinin ise şehrin hem ekonomik olarak, hem de sosyal olarak her anlamda desteklenmesi olduğunu belirterek, “Depremden etkilenen şehrimizin yeniden yapılandırılarak, konut ve işyerlerinin sağlanması, esnaflarımızın işyerlerine kavuşturulması, kredi imkânlarının sağlanması, devlet desteklerinden daha kapsamlı olarak yararlandırılması öncelikli beklentimizdir” ifadelerini kullandı.