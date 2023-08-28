Ağustos ayı meclis toplantısında konuşan Uçak, Mehmet Şimşek tarafından eylül ayı başında detayları açıklanacağı belirtilen orta vadeli ekonomik programı merakla ve heyecanla beklediklerini söyleyerek, “Yapısal reformlar açısından bir yol haritası niteliği taşıyacağı ilan edilen yeni programın geleceğimize ışık tutmasını ve çalışan, üreten, pazarlayan, dünya ile rekabet eden herkesin ve her kesimin yolunu aydınlatmasını temenni ediyorum.

Her birimiz, istikrarlı ve öngörülebilir, evrensel kurallara uygun, yenilikçi, üretim kasları güçlü, rekabet gücü yüksek, krizlere dayanıklı bir ekonomi arzu ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün de ülke olarak belirlenen ekonomik hedeflere ulaşılması için elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız” dedi.

“Sınırda Karbon için hazırlanmalıyız”

1 Ocak 2026’dan itibaren tam anlamıyla çalışmaya başlayacak olan Sınırda Karbon uygulaması için tarım sektörünün de çalışmalara başlaması gerektiğine dikkat çeken Uçak, “Düzenleme ilk planda yoğun karbon salınımına sebep olan; demir-çelik, alüminyum, çimento, gübre, elektrik ve hidrojen olmak üzere altı sektörü kapsıyor.

Toplam ihracatımızın yüzde 41’ini Avrupa Birliği ülkelerine yaptığımız düşünüldüğünde düzenlemeye uyumun ihracatımızın sürdürülebilirliği açısından ne kadar hayati önem taşıdığı net olarak ortaya çıkıyor. “Ölçemediğiniz Şeyi Yönetemezsiniz” ilkesi ile hareket etmeliyiz. Ancak bu şekilde doğru aksiyon alabiliriz” dedi.