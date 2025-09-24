Kruvaziyer turizmi pandemi sonrası rekor kırıyor

Hayati ARIGAN

Kruvaziyer turizmindeki büyümeden Türkiye’nin de önemli pay alacağı­nı belirten MSC Cruises Türki­ye Ülke Müdürü Işın Hekimoğlu, önümüzdeki üç yıl içinde 35 bin Türk yolcuyu gemilerinde ağır­lamayı hedeflediklerini açıkla­dı. DÜNYA’ya özel açıklamalar­da bulunan Işın Hekimoğlu, Türk yolculara yönelik özel hizmetler, yeni rotalar ve artan gemi yatı­rımlarıyla sektörde güçlü bir iv­me yakaladıklarını belirtti.

“Amacımız ilk kez cruise yapacak yolcuları çekmek”

Dünya genelinde cruise yol­culuklarının yüzde 82’sinin tek­rarlandığını hatırlatan Heki­moğlu, Türkiye’de öncelikli he­deflerinin 'first time cruiser' yani ilk kez kruvaziyer deneyi­mi yaşayacak yolcular olduğunu belirtti. “Bir kez deneyimleyen yolcumuzun tekrar geleceğin­den eminiz” diye konuştu.

Türkiye limanları öne çıkıyor

Hekimoğlu, “Cruise artık sa­dece lüks bir tatil değil, genç­lerden geniş ailelere kadar herkes için ulaşılabilir bir se­çenek haline geldi” dedi.

MSC Cruises, 2024 sezonun­da Türkiye’den toplam 45 sefer düzenlediğini belirten Hekimoğ­lu, İstanbul’dan 16, İzmir’den 24 ve kış döneminde İstanbul ve İz­mir çıkışlı 5 sefer düzenlendiği­ni kaydetti. MSC Cruises, Tür­kiye’de 2005’ten bu yana faali­yet gösteriyor ve 2018’den bu yana ülkede ofisi bulunan tek kruvaziyer şirketi. 2023’te Tür­kiye’den gemilere binen yolcu sayısının 20 bin olduğunu ifade eden Hekimoğlu, “Yeni hedef bu rakamı üç yıl içinde neredeyse iki katına çıkarmak” dedi.

Ultra lüks segment hızla yükseliyor

İstanbul ve Kuşadası’nın kru­vaziyer turizminde yıldızlaş­tığını belirten Hekimoğlu, İs­tanbul’un özellikle 'overnight stay'(iki gün konaklama) ile yol­cular için cazibe merkezi oldu­ğunu ifade etti. Şirketin Türki­ye’deki planlarına İzmir, Mar­maris, Antalya ve Bozcaada da ekleniyor. 2010’da 28 olan ultra lüks cruise gemisi sayısı, 2024’te 97’ye ulaştı. MSC, bu segmentte MSC Yacht Club konseptiyle 'ge­mi içinde gemi' deneyimi sunu­yor. Ayrıca yeni markası Explora Journeys ile süper yat konforunda butik lüks tatiller sunuluyor. He­kimoğlu, MSC’nin 'ship in ship' konseptiyle gemi içinde özel alan­lar sunduğunu aktardı. Gemide, 40 ile 150 kabinlik özel bölümler­de ayrı restoran, havuz ve kişisel asistan hizmeti bulunuyor.

Türk yolcular için özel hizmetler

MSC Cruises gemilerin­de Türk yolcular için: Türkçe anonslar, Türkçe menüler ve materyaller, Türk kahvesi ve helal gıda seçenekleri ve Türk­çe konuşan personel hizmetleri sunuluyor. Hekimoğlu, “Misa­firlerimizin kendilerini evlerin­de hissetmeleri için tüm detay­ları düşündük” diye konuştu.

Rezervasyonlar 2027’ye uzandı

MSC Cruises’un 119 günlük dünya turu ve kış sezonu sefer­leri, yüksek talep nedeniyle şim­diden 2026’ya kadar doldu. Şir­ket, 2027 için de rezervasyon almaya başladı. MSC Cruises, 2050’ye kadar net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda LNG ya­kıtlı gemiler, gelişmiş atık yöne­tim sistemleri ve enerji verim­li teknolojilere yatırım yapı­yor. Karayipler’deki Ocean Cay MSC Marine Reserve projesiy­le de çevre yatırımlarına dikkat çekiyor.

Hekimoğlu, kruvaziyer turizminin artık yalnızca çift­ler ya da ailelere hitap etmedi­ğini, tek kişilik kabinler ve sos­yal buluşma noktalarıyla yal­nız seyahat edenler için de yeni konseptler sunduklarını söyle­di. Hekimoğlu “Yalnızlık isteyen kabininde özgürlüğün tadını çı­karabiliyor, sosyalleşmek iste­yen kahve buluşmalarında ye­ni arkadaşlar edinebiliyor” dedi.

Kruvaziyer yolcularında yeni trendler

-Yolcuların yaş ortalaması 46,5, ancak yüzde 36’sı 40 yaş altı.

-Son iki yılda cruise tatilini ilk kez deneyimleyenlerin oranı yüzde 31’e yükseldi.

-Yolcuların yüzde 28’i üç ila beş nesil birlikte seyahat ediyor.

-Yüzde 12’si tek başına cruise tatilini tercih ediyor.

Sektörün geleceği: Tavsiye gücü

Kruvaziyer yolcularının:

-Yüzde 82’si yeniden cruise yapmak istiyor.

-Yüzde 79’u seyahat acenteleri­nin tavsiyelerine güveniyor.

-Yüzde 87’si seyahat kararını aile ve arkadaş önerileriyle veriyor.