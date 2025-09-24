Kruvaziyer turizmi pandemi sonrası rekor kırıyor
Pandemi sonrası hızlı toparlanan kruvaziyer turizmi, yeniden dünya turizm ekonomisinin parlayan yıldızı haline geldi. 2019’da 29,7 milyon yolcuyu ağırlayan sektör, 2024’te 34,6 milyon yolcuya ulaştı. 2028’de bu sayının 42 milyona çıkması bekleniyor.
Hayati ARIGAN
Kruvaziyer turizmindeki büyümeden Türkiye’nin de önemli pay alacağını belirten MSC Cruises Türkiye Ülke Müdürü Işın Hekimoğlu, önümüzdeki üç yıl içinde 35 bin Türk yolcuyu gemilerinde ağırlamayı hedeflediklerini açıkladı. DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulunan Işın Hekimoğlu, Türk yolculara yönelik özel hizmetler, yeni rotalar ve artan gemi yatırımlarıyla sektörde güçlü bir ivme yakaladıklarını belirtti.
“Amacımız ilk kez cruise yapacak yolcuları çekmek”
Dünya genelinde cruise yolculuklarının yüzde 82’sinin tekrarlandığını hatırlatan Hekimoğlu, Türkiye’de öncelikli hedeflerinin 'first time cruiser' yani ilk kez kruvaziyer deneyimi yaşayacak yolcular olduğunu belirtti. “Bir kez deneyimleyen yolcumuzun tekrar geleceğinden eminiz” diye konuştu.
Türkiye limanları öne çıkıyor
Hekimoğlu, “Cruise artık sadece lüks bir tatil değil, gençlerden geniş ailelere kadar herkes için ulaşılabilir bir seçenek haline geldi” dedi.
MSC Cruises, 2024 sezonunda Türkiye’den toplam 45 sefer düzenlediğini belirten Hekimoğlu, İstanbul’dan 16, İzmir’den 24 ve kış döneminde İstanbul ve İzmir çıkışlı 5 sefer düzenlendiğini kaydetti. MSC Cruises, Türkiye’de 2005’ten bu yana faaliyet gösteriyor ve 2018’den bu yana ülkede ofisi bulunan tek kruvaziyer şirketi. 2023’te Türkiye’den gemilere binen yolcu sayısının 20 bin olduğunu ifade eden Hekimoğlu, “Yeni hedef bu rakamı üç yıl içinde neredeyse iki katına çıkarmak” dedi.
Ultra lüks segment hızla yükseliyor
İstanbul ve Kuşadası’nın kruvaziyer turizminde yıldızlaştığını belirten Hekimoğlu, İstanbul’un özellikle 'overnight stay'(iki gün konaklama) ile yolcular için cazibe merkezi olduğunu ifade etti. Şirketin Türkiye’deki planlarına İzmir, Marmaris, Antalya ve Bozcaada da ekleniyor. 2010’da 28 olan ultra lüks cruise gemisi sayısı, 2024’te 97’ye ulaştı. MSC, bu segmentte MSC Yacht Club konseptiyle 'gemi içinde gemi' deneyimi sunuyor. Ayrıca yeni markası Explora Journeys ile süper yat konforunda butik lüks tatiller sunuluyor. Hekimoğlu, MSC’nin 'ship in ship' konseptiyle gemi içinde özel alanlar sunduğunu aktardı. Gemide, 40 ile 150 kabinlik özel bölümlerde ayrı restoran, havuz ve kişisel asistan hizmeti bulunuyor.
Türk yolcular için özel hizmetler
MSC Cruises gemilerinde Türk yolcular için: Türkçe anonslar, Türkçe menüler ve materyaller, Türk kahvesi ve helal gıda seçenekleri ve Türkçe konuşan personel hizmetleri sunuluyor. Hekimoğlu, “Misafirlerimizin kendilerini evlerinde hissetmeleri için tüm detayları düşündük” diye konuştu.
Rezervasyonlar 2027’ye uzandı
MSC Cruises’un 119 günlük dünya turu ve kış sezonu seferleri, yüksek talep nedeniyle şimdiden 2026’ya kadar doldu. Şirket, 2027 için de rezervasyon almaya başladı. MSC Cruises, 2050’ye kadar net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda LNG yakıtlı gemiler, gelişmiş atık yönetim sistemleri ve enerji verimli teknolojilere yatırım yapıyor. Karayipler’deki Ocean Cay MSC Marine Reserve projesiyle de çevre yatırımlarına dikkat çekiyor.
Hekimoğlu, kruvaziyer turizminin artık yalnızca çiftler ya da ailelere hitap etmediğini, tek kişilik kabinler ve sosyal buluşma noktalarıyla yalnız seyahat edenler için de yeni konseptler sunduklarını söyledi. Hekimoğlu “Yalnızlık isteyen kabininde özgürlüğün tadını çıkarabiliyor, sosyalleşmek isteyen kahve buluşmalarında yeni arkadaşlar edinebiliyor” dedi.
Kruvaziyer yolcularında yeni trendler
-Yolcuların yaş ortalaması 46,5, ancak yüzde 36’sı 40 yaş altı.
-Son iki yılda cruise tatilini ilk kez deneyimleyenlerin oranı yüzde 31’e yükseldi.
-Yolcuların yüzde 28’i üç ila beş nesil birlikte seyahat ediyor.
-Yüzde 12’si tek başına cruise tatilini tercih ediyor.
Sektörün geleceği: Tavsiye gücü
Kruvaziyer yolcularının:
-Yüzde 82’si yeniden cruise yapmak istiyor.
-Yüzde 79’u seyahat acentelerinin tavsiyelerine güveniyor.
-Yüzde 87’si seyahat kararını aile ve arkadaş önerileriyle veriyor.