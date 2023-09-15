KTO’dan "Almanya’ya Ticaret" konulu toplantı

Kayseri Ticaret Odası, Türkiye’nin dış ticaretteki en büyük partneri olan Almanya’nın ticaret ve yatırım fırsatlarını konu alan bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Almanya pazarına giriş, şirket kurulumu ve Almanya’ya ihracat gerçekleştirmek isteyen iş insanlarına yönelik önemli bilgiler verildi.

"Almanya'dan destek bekliyoruz"

Türkiye’nin en büyük ticari partnerinin AB’nin lokomotif ülkesi Almanya olduğuna vurgu yapan Ömer Gülsoy, Almanya ile olan ticaretimizi daha üst seviyelere çıkarmamız gerektiğini söyledi.

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve modernizasyonu ile Türk vatandaşlarının vizesiz serbest dolaşımı konusunda Almanya’dan destek beklediklerini belirten Gülsoy, “Odalarımızın lobi faaliyetleri yapması, iş insanlarımızın daha güçlü ilişkiler kurması lazım. Ticarette kazan-kazan mantığı ile ülkelerimizin ekonomisine katkı vermeliyiz. Dünyada tek geçerli dil ticarettir. Ticaretin dini, dili, ırkı yok. Yeter ki karşılıklı menfaatleşme olsun. Almanya’nın Dünya’ya yaptığı ihracat 2022 rakamlarına göre 1 trilyon 576 milyon 784 bin Euro, toplam ticaret hacmi ise 3 trilyon 71 milyon 285 bin Euro’dur.

Türkiye- Almanya arasındaki ticaret hacmi ise 45 milyar 174 milyon dolardır. Kayseri ile Almanya arasında ticaret hacmi ise 432 milyon 737 bin dolardır. Temennimiz hem ülke hem de Kayseri olarak ticaret hacminin daha da artırılmasıdır. Çünkü Kayserili iş insanlarımız bu oranın üzerine çıkabilecek yetkinlikte ve tecrübededir” ifadelerini kullandı.

"Genç girişimcileri çatımız altında toplamak istiyoruz"

Pandemi döneminde tedarik bakımından Türkiye’nin ne kadar önemli bir ülke olduğunu Almanya’ya gösterdiğimizi söyleyen Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu, “Özellikle genç girişimcilerimizi çatımız altında toplamak istiyoruz. İkili ticarette network sunuyoruz” dedi.

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için 2004 yılında faaliyetlerine başladığı söyleyen Özoğlu, “Özellikle Almanya’daki yatırımcıların Türkiye’ye çekilmesi, Türkiye’den Almanya’ya gelmek isteyen firmaların sağlıklı yol yürümesi öncelikli görevimiz.

Almanya, Türkiye’nin en büyük ticaret partneri. Bizim daha hizmet vermek vermemiz için daha güçlü olmamız lazım” dedi. Özoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Almanya’da ticaret yapmak kolay değil. Uzun süren vizyona sahip olmanız gerekiyor. Kolay bir süreç değil, sabır gerekiyor. Herkes Alman pazarına girmek istiyor ama kolay bir pazar değil. Almanya’da şirket kuruluşunda en önemli faktörlerin başında kaliteli ürün gönderme becerisi ve süreklilik yatıyor. Sermayeniz ne kadar yüksekse itibarınız ve değeriniz de o şekilde artar.

Almanya’da 600 bin nitelikli işgücü açığı var. Her yıl 400 bin nitelikli iş gücü ihtiyacı var. Almanya’nın rekabet gücü zayıflıyor. Resesyon var. Enerji sıkıntısı ciddi panik yarattı. Almanya, düşünce yapısını değiştirmek zorunda kalacak. Almanya’da çok iş yapılabilir mi evet ama yerleşik olarak. Almanya’da ilk 1-2 seneyi yatırım olarak düşünmelisiniz. Bu bizim tavsiyemiz. Bu bizim tecrübemiz. Yaparsınız, yapılır ama bir anda bu işi kaparım derseniz doğru olmaz. Hayal kırıklığına uğramayın.