Kuaför ve berberlerden pazar günü kapanma kararına tepki

Pazar günü berber ve kuaförleri kapatma uygulamasının işletme sahipleri gibi personeli de olumsuz etkilediğini belirten Korgan, "Gelir kaybı çalışanların maaşlarının, kira ve fatura giderlerinin, sigorta primlerinin düzenli ödenememesi durumunu ortaya çıkaracaktır ve maddi zorluğu büyütecektir" dedi; bu kararın kaçak çalışmaların artmasına ve ciddi vergi kayıplarına sebep olacağını ifade etti.

Kuaförlerin pazar günü açık kalmasının hem esnaf hem de müşterilerim beklentilerini karşılayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini dile getiren Korgan, "İşletmelerin kendi tercihine göre çalışma saatlerini ve günlerini belirleyebilmeleri hizmet kalitesini, ekonomik canlılığı artıracaktır" diye konuştu.