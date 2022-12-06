Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'da ruhsat sahaları arasında kalan 2'inci grup küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek.

İhale edilecek sahalara ilişkin bilgiler, en az 15 gün önceden MAPEG'in internet adresinde duyurulacak.

Başvurular, ihalenin yapılacağı 22 Aralık Perşembe günü 09.00-09.30 saatlerinde MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda ihale komisyonuna doğrudan yapılacak.

İhale edilmek üzere ilan edilen sahaya birden fazla ruhsat sahibi müracaat etmesi halinde sahanın ihalesi kapalı teklif ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Kastamonu'da jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları ihale edilecek

Kastamonu İl Özel İdaresi İl Daimi Encümen Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kastamonu'nun Merkez ilçesinde jeotermal kaynak-doğal mineralli su arama ruhsatlı sahalar açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Arama ruhsat süresi 3 yıl olarak belirlenen sahaların ihalesi, 20 Aralık Salı günü saat 11.00'de Kastamonu Valilik Binası İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda yapılacak.