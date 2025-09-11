Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Sinop, ortak hafızamıza kazınmış güçlü bir simge
Sinop Tarihi Cezaevi restorasyonun ardından müzeye dönüştü. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Sinop Tarihi Cezaevinin artık sadece geçmişin sessiz tanığı olmadığını, geleceğe ışık tutan bir kültür ve hafıza mekanı olarak yeniden hayat bulduğunu söyledi.
Sabahattin Ali’nin ‘Aldırma Gönül’ şiirini kaleme aldığı, edebiyatın ve siyasetin iz bırakan isimlerinin yıllarca hatırasını taşıdığı Sinop Tarihi Cezaevi kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından müzeye dönüştü.
Avrupa Birliği’nin desteğiyle sürdürülen restorasyon sürecinin ardından resmi olarak müze statüsü kazanan tarihi cezaevi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilčinskas’ın katıldığı törenle ziyarete açıldı. Cezaevinin yalnızca taş duvarlardan ibaret olmadığını vurgulayan Bakan Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada, “Sinop Tarihi Cezaevi artık sadece geçmişin sessiz tanığı değil, geleceğe ışık tutan bir kültür ve hafıza mekanı olarak yeniden hayat buluyor” dedi.
180 milyon lira ödenek harcandı
Bakanlık, tarihi cezaevinin restorasyonu, teşhir-tanzim ve yürüyüş yollarının yapımı için toplam 180 milyon lira ödenek harcadı. Usta yazar Sabahattin Ali’nin yanı sıra, Kerim Korcan, Eşber Yağmurdereli ve Zeki Özturanlı’nın da bir dönem bu cezaevinde bulunduğunu hatırlatan Ersoy, bu yüzden Sinop Tarihi Cezaevinin yalnızca taş duvarlardan ibaret olmadığını; edebiyatımıza, sanatımıza ve ortak hafızamıza kazınmış güçlü bir simge olduğunu söyledi.
Ersoy, tarihi cezaevindeki çalışmaların “Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog Faz 2 Projesi” kapsamında hayata geçirildiğini belirtti. Bakan Ersoy, “Yaklaşık 8 milyon euroluk bütçe ile yürütülen projenin her aşamasında hem tarihe vefa gösterdik hem de bu toprakların kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmayı hedefledik” dedi.
Müzenin yalnızca bir tarih dersi vermekle kalmayacağını, ziyaretçilerini düşündüreceğini belirten Ersoy, “Mekân, yalnızca bir müze olarak kalmayacak. İçinde yer alan özel bölümlerle, sivil toplum kuruluşlarının, kültürel etkinliklerin ve sanatın merkezi olacak” dedi. Yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik sergi alanına dikkat çeken Ersoy, bu mirasın Sinop’u Karadeniz’in cazibe merkezi haline getireceğini kaydetti.
Depremden zarar gören tarihi eserler yeniden hayat buldu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ya da ağır hasar gören Gaziantep’in tarihi yapılarının restorasyonunun tamamlandığını açıkladı. Ersoy, “Depremden etkilenen şehirlerden biri de kültür, tarih ve medeniyet şehrimiz Gaziantep’ti. Depremde hasar gören kültürel mirasımızı yeniden ayağa kaldırıp vatandaşlarımızla buluşturmamız, vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmemiz açısından bizleri ziyadesiyle onurlandırmıştır” dedi.
Gaziantep Zincirli Bedesten'de düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Ersoy, Balıklı Mescid ve Kütüphanesi’nin, Şirvani Camii’nin, Gaziantep Kalesi’nin ve Zincirli Bedesten’in aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden hizmete açıldığını söyledi.
Gaziantep Kültür Yolu Festivali başlıyor
Bakan Ersoy konuşmasında yaklaşan festivale de dikkat çekerek şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi cumartesi günü kültür şehrimiz Gaziantep yine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Beş yıl önce bir bölgede bir şehirde başladığımız, bu yıl 7 bölgede 20 şehirde devam ettirdiğimiz festival kapsamında; 13 – 21 Eylül tarihleri arasında Tarihî İpek Yolu rotası üzerinde bulunan, Anadolu tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, mimarisi, doğası ve benzersiz yemekleriyle gelen herkesi kendine hayran bırakan Gaziantep’te Kültür Yolu Festivalimizi gerçekleştiriyoruz.”