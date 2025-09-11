Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Sinop, ortak hafızamıza kazınmış güçlü bir simge

Sabahattin Ali’nin ‘Aldırma Gö­nül’ şiirini kaleme aldığı, ede­biyatın ve siyasetin iz bırakan isimlerinin yıllarca hatırasını taşıdı­ğı Sinop Tarihi Cezaevi kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından mü­zeye dönüştü.

Avrupa Birliği’nin des­teğiyle sürdürülen restorasyon süre­cinin ardından resmi olarak müze sta­tüsü kazanan tarihi cezaevi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyo­nu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilčins­kas’ın katıldığı törenle ziyarete açıldı. Cezaevinin yalnızca taş duvarlardan ibaret olmadığını vurgulayan Bakan Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada, “Sinop Tarihi Cezaevi artık sadece geçmişin sessiz tanığı değil, geleceğe ışık tutan bir kültür ve hafıza mekanı olarak yeniden hayat buluyor” dedi.

180 milyon lira ödenek harcandı

Bakanlık, tarihi cezaevinin resto­rasyonu, teşhir-tanzim ve yürüyüş yollarının yapımı için toplam 180 mil­yon lira ödenek harcadı. Usta yazar Sabahattin Ali’nin yanı sıra, Kerim Korcan, Eşber Yağmurdereli ve Zeki Özturanlı’nın da bir dönem bu cezae­vinde bulunduğunu hatırlatan Ersoy, bu yüzden Sinop Tarihi Cezaevinin yalnızca taş duvarlardan ibaret olma­dığını; edebiyatımıza, sanatımıza ve ortak hafızamıza kazınmış güçlü bir simge olduğunu söyledi.

Ersoy, tari­hi cezaevindeki çalışmaların “Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasın­da Koruma ve Diyalog Faz 2 Projesi” kapsamında hayata geçirildiğini be­lirtti. Bakan Ersoy, “Yaklaşık 8 milyon euroluk bütçe ile yürütülen projenin her aşamasında hem tarihe vefa gös­terdik hem de bu toprakların kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmayı hedefledik” dedi.

Müzenin yalnızca bir tarih dersi vermekle kalmayaca­ğını, ziyaretçilerini düşündüreceğini belirten Ersoy, “Mekân, yalnızca bir müze olarak kalmayacak. İçinde yer alan özel bölümlerle, sivil toplum ku­ruluşlarının, kültürel etkinliklerin ve sanatın merkezi olacak” dedi. Yakla­şık 3 bin 500 metrekarelik sergi ala­nına dikkat çeken Ersoy, bu mirasın Sinop’u Karadeniz’in cazibe merkezi haline getireceğini kaydetti.

Depremden zarar gören tarihi eserler yeniden hayat buldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ya da ağır hasar gören Gaziantep’in tarihi yapılarının restorasyonunun tamamlandığını açıkladı. Ersoy, “Depremden etkilenen şehirlerden biri de kültür, tarih ve medeniyet şehrimiz Gaziantep’ti. Depremde hasar gören kültürel mirasımızı yeniden ayağa kaldırıp vatandaşlarımızla buluşturmamız, vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmemiz açısından bizleri ziyadesiyle onurlandırmıştır” dedi.

Gaziantep Zincirli Bedesten'de düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Ersoy, Balıklı Mescid ve Kütüphanesi’nin, Şirvani Camii’nin, Gaziantep Kalesi’nin ve Zincirli Bedesten’in aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden hizmete açıldığını söyledi.

Gaziantep Kültür Yolu Festivali başlıyor

Bakan Ersoy konuşmasında yaklaşan festivale de dikkat çekerek şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi cumartesi günü kültür şehrimiz Gaziantep yine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Beş yıl önce bir bölgede bir şehirde başladığımız, bu yıl 7 bölgede 20 şehirde devam ettirdiğimiz festival kapsamında; 13 – 21 Eylül tarihleri arasında Tarihî İpek Yolu rotası üzerinde bulunan, Anadolu tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, mimarisi, doğası ve benzersiz yemekleriyle gelen herkesi kendine hayran bırakan Gaziantep’te Kültür Yolu Festivalimizi gerçekleştiriyoruz.”