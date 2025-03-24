"Kur artınca fiyatlara zam yapmak kaçınılmaz"

Ali YILDIRIM

Sıfır araç fiyatları geç­tiğimiz yıllarda büyük kur dalgalanmalarıyla birlikte oldukça hareketli bir fiyat yılını geride bırakmıştı. Anlık kur şokları sıfır araç fi­yatlarında değişimlerini ne­redeyse haftalık periyotlara bölmüşken, son 1 aylık süreç­te yaşanan hareketlenmeler de değişimleri beraberinde getirdi. Son 3 haftada araç fi­yatlarını belirleyen euro/TL kuru 37,8 liradan 44,8 liraya çıktı. 28 Şubat’tan bu yana artış yüzde 18 oldu.

Tabi bu yükseliş fiyat değişimlerini de beraberinde getirdi. Bazı markalar daha mart ayı bit­meden ara zam yapmak zo­runda kaldı. Toyota Hilux GR Sport’un Kapadokya’da ger­çekleşen Avrupa lansmanın­da konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CE­O’su Ali Haydar Bozkurt, kur artışına ilişkin soruları ce­vapladı. Kur artışının kaçı­nılmaz fiyat yükselişine ne­den olacağına değinen Boz­kurt, “Fiyatı 3 şey belirler. Vergi, üretici ve kur” dedi.

“Başka bir çıkış yolu yok”

“Kur artınca fiyat artmak zorunda” diyen Ali Haydar Bozkurt, “Bunun başka bir çı­kış yolu yok. Bir de ne zaman fiyatlar artar? Vergi yükse­lince tabi artar. Gümrük yük­selir, artar. Onlar ayrı hika­ye. Ama en temel konu döviz artarsa. Ya da üretici bir se­bepten zam yaparsa. İşte se­bepler belli. Sonuçta araçla­rın maliyeti var. Ama en temel iki konu bu. Bugünlerdeki se­yirde de kur arttığı sürece kü­çük büyük artık durum neyi gerektiriyorsa fiyat artışları kaçınılmaz olarak devam ede­bilir” diye konuştu.

“Toyota’da ÖTV muaf satış oranı yüzde 40’a çıktı”

ÖTV muaf değişimine de değinen Ali Haydar Bozkurt, bunun Toyota’ya olumlu ola­rak yansıdığını kaydetti. 10 yı­la çıkmasının marka için bir avantaja dönüştüğünü kay­deden Bozkurt, “Aslında top­lama baktığınızda yarı yarıya bir düşüş olacak. 10 yıl mese­lesiyle. Fakat bize faydası şöy­le; Ocak ve şubatta çok güzel bir talep aldık. Açıkça müşte­rilerin yorumlarını paylaşa­yım size. Duyduklarımız hep şu. Şimdi 10 yıl kullanacağız bu aracı, artık dayanıklığa ba­kıyoruz. Servis altyapısına bakıyoruz. Ve en önemlisi de­ğerini kaybetmeyecek.

10 yıl sonra satarken kolay satıla­cak. Bütün bunların üzerine bir de bizim garanti programı­mız var. 10 yıla kadar gidiyor. Yılda bir kere bakıma gelmesi yeterli. Şimdi bu uygulama da tabi güven veriyor. Bu neden­le bizim işimize yaradı evet bu yerlilik uygulaması. Yüzde 40’ı oldu toplam satışların ge­çen sene yüzde 25 seviyesin­deydi tüm yıl. Bu yıl da tahmi­niz 35 olması yönünde yıl so­nunda. Bunların da desteğiyle bu yıl 85 bin adetlere ulaşma­mız gerekiyor. İşte ekonomik olarak bir sıkıntı yaşamazsa, 2-3 ayda geçtiği gibi geçerse her şey yaparız tabii, öyle dü­şünüyorum” dedi.

“ÖTV ümidimiz yok asıl sorun kredilerde”

Kredi ve ÖTV baremlerin­de bir gelişme olmasını ümit ettiklerini ifade eden Ali Hay­dar Bozkurt, son güncellen­menin 2 yıl önce olduğunu hatırlattı. Bozkurt sözlerine şöyle devam etti: “Ama geçen hafta çıkan bir yeni tebliği gö­rünce, dedim ki artık bu bel­li. Maalesef orada bir gelişme olmadı. Biz eskiden hatırlar­sınız %70’in üzerinde kre­di kullanımı yapardık. Şim­di yüzde 10’lara düştü. Çün­kü zaten çok zorlaştırmıştı ve güncellenmeyince iyice tükendi. Yakın gelecekte ben orada bir değişiklik olacağı­nı maalesef çok beklemiyo­rum.

ÖTV bareminde bir de­ğişiklik olmasını da çok umut etmediğim gibi, hurda teşvi­ğinden de beklentimiz kesin­likle kalmadı. Aslında temel beklenti kredi şu anda. En azından, en azından ikinci el araçlara o kısıtlamayı kaldı­rabilirler. Çünkü birinci elde, hadi anlıyoruz, çok satılma­sın, ithalat olmasın bir yakla­şım olabilir. İkinci el, kapalı devre bir sistem. Orada bin­lerce esnaf var ekmek yiyen. Müşteriler var ikinci el araç almayı düşünen. Orayı biraz hareketlendirir belki en azın­dan diye düşünüyorum ama yani görevi hepsi bir arada çıktığı için bilemiyorum.”

“Madenciler Hilux’u iş makinesi gibi kullanıyor”

Uzun bir zamandır hafif ticari araç parkında tek bir modellerinin olduğunu söyleyen Ali Haydar Bozkurt, “Hilux gözümüzün bebeği” dedi. Tek araç olduğundan dolayı buna yoğunlaştıklarını anlatan Bozkurt, “Hilux dönem dönem yüzde 64’lük pazar payına kadar ulaştı. Segmentinden yüzde 40 pay aldı. Çok geniş bir kitlesi var.

Avukat, kadın, erkek, lansmanın gerçekleştiği Kapadokya bölgesinde neredeyse tüm baloncular Hilux kullanıyor. İşte madenciler 800 metre aşağı iniyor. Sağlamlık istiyorlar çünkü. Bizim Hilux’ları madenciler aynı iş makinesi gibi kullanıyor. Yerin 800- 900 metre altından bir çıkıyorlar kaputun içinde bir kaput tabakası daha oluşmuş. Kapılarda aynı kapı boyutunda bir çamur kütlesi. Eğer o kadar aşağılarda bir araç arızalanırsa onu yukarı çıkartmak oldukça güç oluyormuş” diye konuştu.

Globali ikna etti, Avrupa lansmanını Türkiye'ye çekti

Toyota’nın yarış sporlarından ilham alan GR Sport tecrübesi Türkiye’de ilk kez Hilux ile sahne alıyor. Avrupa lansmanının Türkiye’de yapılması da hem marka hem de ülke için önemli bir kilometre taşı oldu. Lansmana 20 ülkeden 140’ın üzerinde basın mensubu katıldı. Lansmanın burada yapılmasından çok mutlu olduklarını söyleyen Ali Haydar Bozkurt, “Artık bundan sonra da dünya bizi görmeye başlayacak.

Biz buna Avrupa’yı ikna ederek başladık. Kapadokya özellikle bu model için tam bir nokta atışı şehir. Hilux’ta tabii bileğimiz şöyle güçlüydü, çok başarılı bir ülkeyiz. Yer olarak da Kapadokya çok düzgün, yani bu anlamda doğru bir yerde. Hem o Kapadokya görselleri hem de biliyorsunuz baloncuların tamamı sadece Hilux kullanıyor. Bu ilk.

İnşallah bundan sonra devamı da gelir. İkincisi çok yakın zamanda ticari ailesini de tanıtacağız. Artık ticari araç deyince Toyota’da aklınıza gelecek. Hafif ticari bütün segmentleri kabul eden bir ürün yelpazesi olmaya başlayacak. Yeni işlerin burada gerçekleşmesi için elimiz artık daha güçlü olacak” diye konuştu.

“Mayısta geliyor fiyatı çok fark etmeyecek”

Ali Haydar Bozkurt, “Geçtiğimiz yıl, dünya çapında yüksek talepten dolayı bulunurluk açısından istediğimiz adetlere ulaşmakta zorlanmış olsak da Hilux’ın 2024’teki segmentindeki payı yüzde 20 oldu. Altı bölgede Hilux bulamadığımız zamanlar oldu. Her zaman segmentinde ilk sırayı alacak potansiyele sahip Hilux’ın bu yılki satış adetlerinin ise 7.500’e ulaşacağını öngörüyoruz. Bununla birlikte oldukça talep görmesini beklediğimiz Hilux GR SPORT’un satışlarının ise bu yıl 1000 adet olacağını tahmin ediyoruz. Fiyatı şimdilik daha belli değil mayıs ayında gelecek. Mevcut Hilux donanımlarının bir tık üzerinde bir fiyat etiketi olacak. Adetlerimiz iyi İngiltere’den sonra en çok satan ikinci bölgeyiz” dedi.

Arazide performansı artacak

Toyota Hilux GR SPORT, ürün modelinin en üst seviyesindeki araçlarından biri olacak. Türkiye’de mevcut olarak satışa sunulan Hi-Cruiser, Adventure ve Invincible versiyonlarının üzerinde konumlanacak. Araç mevcut modelden daha iyi bir motor performansına ve arazi kabiliyetine sahip. 2.8 litrelik dizel motor mevcut üniteden 400cc daha güçlü. 204 beygir güç ve 500 NM tork değerine sahip. Geliştirilmiş süspansiyon ve fren sistemi, daha iddialı bir yol tutuş sağlarken, gürültü ve titreşim seviyelerini de azaltıyor.

Böylece sporcu ruhunu koruyan, konforlu ve keyifli bir sürüş elde edilirken, araç 3.500 kg çekme kapasitesi ve 1.000 kg taşıma kapasitesi ile segmentinin en iyilerinden biri olarak öne çıkıyor. Genişletilen ön ve arka iz açıklığı, artırılan yerden yükseklik ve yaklaşma açısındaki iyileştirmeler, Toyota Hilux GR SPORT’un arazi kabiliyetlerini güçlendiriyor. Toyota, GR SPORT modelini şimdiye kadarki en iyi sürüş deneyimine sahip Hilux olarak tanımlıyor. Araç sadece 4x4 seçeneğiyle satışa sunulacak.