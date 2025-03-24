"Kur artınca fiyatlara zam yapmak kaçınılmaz"
Otomotiv fiyatlarını belirleyen euro kuru, son bir ayda yüzde 18 arttı. Kurda bir miktar çekilme olsa da mart ayında ara zam yapılmasının önüne geçemedi. Kurdaki yükselişin fiyat artışına neden olduğunu ifade eden Toyota Türkiye Pazarlama CEO’su Bozkurt, “Kur artınca fiyat artmak zorunda, bunun başka bir yolu yok” dedi.
Ali YILDIRIM
Sıfır araç fiyatları geçtiğimiz yıllarda büyük kur dalgalanmalarıyla birlikte oldukça hareketli bir fiyat yılını geride bırakmıştı. Anlık kur şokları sıfır araç fiyatlarında değişimlerini neredeyse haftalık periyotlara bölmüşken, son 1 aylık süreçte yaşanan hareketlenmeler de değişimleri beraberinde getirdi. Son 3 haftada araç fiyatlarını belirleyen euro/TL kuru 37,8 liradan 44,8 liraya çıktı. 28 Şubat’tan bu yana artış yüzde 18 oldu.
Tabi bu yükseliş fiyat değişimlerini de beraberinde getirdi. Bazı markalar daha mart ayı bitmeden ara zam yapmak zorunda kaldı. Toyota Hilux GR Sport’un Kapadokya’da gerçekleşen Avrupa lansmanında konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, kur artışına ilişkin soruları cevapladı. Kur artışının kaçınılmaz fiyat yükselişine neden olacağına değinen Bozkurt, “Fiyatı 3 şey belirler. Vergi, üretici ve kur” dedi.
“Başka bir çıkış yolu yok”
“Kur artınca fiyat artmak zorunda” diyen Ali Haydar Bozkurt, “Bunun başka bir çıkış yolu yok. Bir de ne zaman fiyatlar artar? Vergi yükselince tabi artar. Gümrük yükselir, artar. Onlar ayrı hikaye. Ama en temel konu döviz artarsa. Ya da üretici bir sebepten zam yaparsa. İşte sebepler belli. Sonuçta araçların maliyeti var. Ama en temel iki konu bu. Bugünlerdeki seyirde de kur arttığı sürece küçük büyük artık durum neyi gerektiriyorsa fiyat artışları kaçınılmaz olarak devam edebilir” diye konuştu.
“Toyota’da ÖTV muaf satış oranı yüzde 40’a çıktı”
ÖTV muaf değişimine de değinen Ali Haydar Bozkurt, bunun Toyota’ya olumlu olarak yansıdığını kaydetti. 10 yıla çıkmasının marka için bir avantaja dönüştüğünü kaydeden Bozkurt, “Aslında toplama baktığınızda yarı yarıya bir düşüş olacak. 10 yıl meselesiyle. Fakat bize faydası şöyle; Ocak ve şubatta çok güzel bir talep aldık. Açıkça müşterilerin yorumlarını paylaşayım size. Duyduklarımız hep şu. Şimdi 10 yıl kullanacağız bu aracı, artık dayanıklığa bakıyoruz. Servis altyapısına bakıyoruz. Ve en önemlisi değerini kaybetmeyecek.
10 yıl sonra satarken kolay satılacak. Bütün bunların üzerine bir de bizim garanti programımız var. 10 yıla kadar gidiyor. Yılda bir kere bakıma gelmesi yeterli. Şimdi bu uygulama da tabi güven veriyor. Bu nedenle bizim işimize yaradı evet bu yerlilik uygulaması. Yüzde 40’ı oldu toplam satışların geçen sene yüzde 25 seviyesindeydi tüm yıl. Bu yıl da tahminiz 35 olması yönünde yıl sonunda. Bunların da desteğiyle bu yıl 85 bin adetlere ulaşmamız gerekiyor. İşte ekonomik olarak bir sıkıntı yaşamazsa, 2-3 ayda geçtiği gibi geçerse her şey yaparız tabii, öyle düşünüyorum” dedi.
“ÖTV ümidimiz yok asıl sorun kredilerde”
Kredi ve ÖTV baremlerinde bir gelişme olmasını ümit ettiklerini ifade eden Ali Haydar Bozkurt, son güncellenmenin 2 yıl önce olduğunu hatırlattı. Bozkurt sözlerine şöyle devam etti: “Ama geçen hafta çıkan bir yeni tebliği görünce, dedim ki artık bu belli. Maalesef orada bir gelişme olmadı. Biz eskiden hatırlarsınız %70’in üzerinde kredi kullanımı yapardık. Şimdi yüzde 10’lara düştü. Çünkü zaten çok zorlaştırmıştı ve güncellenmeyince iyice tükendi. Yakın gelecekte ben orada bir değişiklik olacağını maalesef çok beklemiyorum.
ÖTV bareminde bir değişiklik olmasını da çok umut etmediğim gibi, hurda teşviğinden de beklentimiz kesinlikle kalmadı. Aslında temel beklenti kredi şu anda. En azından, en azından ikinci el araçlara o kısıtlamayı kaldırabilirler. Çünkü birinci elde, hadi anlıyoruz, çok satılmasın, ithalat olmasın bir yaklaşım olabilir. İkinci el, kapalı devre bir sistem. Orada binlerce esnaf var ekmek yiyen. Müşteriler var ikinci el araç almayı düşünen. Orayı biraz hareketlendirir belki en azından diye düşünüyorum ama yani görevi hepsi bir arada çıktığı için bilemiyorum.”
“Madenciler Hilux’u iş makinesi gibi kullanıyor”
Uzun bir zamandır hafif ticari araç parkında tek bir modellerinin olduğunu söyleyen Ali Haydar Bozkurt, “Hilux gözümüzün bebeği” dedi. Tek araç olduğundan dolayı buna yoğunlaştıklarını anlatan Bozkurt, “Hilux dönem dönem yüzde 64’lük pazar payına kadar ulaştı. Segmentinden yüzde 40 pay aldı. Çok geniş bir kitlesi var.
Avukat, kadın, erkek, lansmanın gerçekleştiği Kapadokya bölgesinde neredeyse tüm baloncular Hilux kullanıyor. İşte madenciler 800 metre aşağı iniyor. Sağlamlık istiyorlar çünkü. Bizim Hilux’ları madenciler aynı iş makinesi gibi kullanıyor. Yerin 800- 900 metre altından bir çıkıyorlar kaputun içinde bir kaput tabakası daha oluşmuş. Kapılarda aynı kapı boyutunda bir çamur kütlesi. Eğer o kadar aşağılarda bir araç arızalanırsa onu yukarı çıkartmak oldukça güç oluyormuş” diye konuştu.
Globali ikna etti, Avrupa lansmanını Türkiye'ye çekti
Toyota’nın yarış sporlarından ilham alan GR Sport tecrübesi Türkiye’de ilk kez Hilux ile sahne alıyor. Avrupa lansmanının Türkiye’de yapılması da hem marka hem de ülke için önemli bir kilometre taşı oldu. Lansmana 20 ülkeden 140’ın üzerinde basın mensubu katıldı. Lansmanın burada yapılmasından çok mutlu olduklarını söyleyen Ali Haydar Bozkurt, “Artık bundan sonra da dünya bizi görmeye başlayacak.
Biz buna Avrupa’yı ikna ederek başladık. Kapadokya özellikle bu model için tam bir nokta atışı şehir. Hilux’ta tabii bileğimiz şöyle güçlüydü, çok başarılı bir ülkeyiz. Yer olarak da Kapadokya çok düzgün, yani bu anlamda doğru bir yerde. Hem o Kapadokya görselleri hem de biliyorsunuz baloncuların tamamı sadece Hilux kullanıyor. Bu ilk.
İnşallah bundan sonra devamı da gelir. İkincisi çok yakın zamanda ticari ailesini de tanıtacağız. Artık ticari araç deyince Toyota’da aklınıza gelecek. Hafif ticari bütün segmentleri kabul eden bir ürün yelpazesi olmaya başlayacak. Yeni işlerin burada gerçekleşmesi için elimiz artık daha güçlü olacak” diye konuştu.
“Mayısta geliyor fiyatı çok fark etmeyecek”
Ali Haydar Bozkurt, “Geçtiğimiz yıl, dünya çapında yüksek talepten dolayı bulunurluk açısından istediğimiz adetlere ulaşmakta zorlanmış olsak da Hilux’ın 2024’teki segmentindeki payı yüzde 20 oldu. Altı bölgede Hilux bulamadığımız zamanlar oldu. Her zaman segmentinde ilk sırayı alacak potansiyele sahip Hilux’ın bu yılki satış adetlerinin ise 7.500’e ulaşacağını öngörüyoruz. Bununla birlikte oldukça talep görmesini beklediğimiz Hilux GR SPORT’un satışlarının ise bu yıl 1000 adet olacağını tahmin ediyoruz. Fiyatı şimdilik daha belli değil mayıs ayında gelecek. Mevcut Hilux donanımlarının bir tık üzerinde bir fiyat etiketi olacak. Adetlerimiz iyi İngiltere’den sonra en çok satan ikinci bölgeyiz” dedi.
Arazide performansı artacak
Toyota Hilux GR SPORT, ürün modelinin en üst seviyesindeki araçlarından biri olacak. Türkiye’de mevcut olarak satışa sunulan Hi-Cruiser, Adventure ve Invincible versiyonlarının üzerinde konumlanacak. Araç mevcut modelden daha iyi bir motor performansına ve arazi kabiliyetine sahip. 2.8 litrelik dizel motor mevcut üniteden 400cc daha güçlü. 204 beygir güç ve 500 NM tork değerine sahip. Geliştirilmiş süspansiyon ve fren sistemi, daha iddialı bir yol tutuş sağlarken, gürültü ve titreşim seviyelerini de azaltıyor.
Böylece sporcu ruhunu koruyan, konforlu ve keyifli bir sürüş elde edilirken, araç 3.500 kg çekme kapasitesi ve 1.000 kg taşıma kapasitesi ile segmentinin en iyilerinden biri olarak öne çıkıyor. Genişletilen ön ve arka iz açıklığı, artırılan yerden yükseklik ve yaklaşma açısındaki iyileştirmeler, Toyota Hilux GR SPORT’un arazi kabiliyetlerini güçlendiriyor. Toyota, GR SPORT modelini şimdiye kadarki en iyi sürüş deneyimine sahip Hilux olarak tanımlıyor. Araç sadece 4x4 seçeneğiyle satışa sunulacak.