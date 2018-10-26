Kurdaki dalgalanma tekstilde 'ip'leri gerdi
İp üreticileri ithalata ek vergi istedi. Hazır giyimciler ise “Döviz düşüşe geçti ama yapılan zamlar geri alınmadı, biz bu fiyatlarla rekabet edemeyiz.” diyor.
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