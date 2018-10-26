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Kurdaki dalgalanma tekstilde 'ip'leri gerdi

İp üreticileri ithalata ek vergi istedi. Hazır giyimciler ise “Döviz düşüşe geçti ama yapılan zamlar geri alınmadı, biz bu fiyatlarla rekabet edemeyiz.” diyor.

Kurdaki dalgalanma tekstilde 'ip'leri gerdi
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