Laleli, Osmanbey ve Merter'de deprem paniği: Siparişlerde büyük düşüş var

Deprem korkusu hazır giyim sektörünü olumsuz etkiledi.

İstanbul’un öne çıkan 3 büyük ticari semti, Laleli, Osmanbey ve Merter’e yurt dışından gelen siparişlerin, olası İstanbul depremi nedeniyle Uzakdoğu’ya kayma eğiliminde olduğu ve bu korku nedeniyle siparişlerin yüzde 35 düştüğü kaydedildi.

Hürriyet gazetesine konuşan, Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından siparişlerin gerilemeye başladığını söyledi. “Elbette İstanbul depremiyle ilgili bilinç oluşturulması önemli ama bunun ekonomiyi öldürmeden yapılması lazım. Müşteride ‘ben sana sipariş veremem, sizde deprem bekleniyor verdiğimiz siparişleri alamayabilirim’ korkusu var” diyen Eyyüpkoca, “Siparişlerini Uzakdoğu’ya kaydırma gibi bir eğilim içinde. Bu sürdürülebilir bir durum değil” ifadelerini kullandı.

Sezon erken bitebilir

Merter Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD) Başkanı Gürbüz Oruç ise depremin tekstilde üretime olumsuz yansımaları olduğunu belirterek; “Merter’de sezon başında 500 bin dolarlık sipariş veren bir müşteri artık Çin’e gidiyor. Normalde 12-13 bin adet mal alırken, şimdi 3 bin mal alıyor. Talepte ise yüzde 30 düşüş var. Bu ilerleyen dönemde yüzde 50’ye kadar düşebilir, sezon çok erken bitebilir” diye konuştu.

Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği (OTİAD) Başkanı Kemal Kartal, deprem beklentisinin bölgeyi etkilediğini kaydederek, “OTİAD olarak Şişli Belediyesi’yle bir proje hazırlıyoruz. Osmanbey’deki binaları kontrol edip, sıkıntılı binalar mühürlenecek. Mülk sahiplerinin de kentsel dönüşümle mecburen yıkıp, yapması lazım” dedi