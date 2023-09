Depolama alanı ihtiyacı beş yılda iki kat artacak

Takip Et

DepOrtak Kurucu Ortağı Oruç Kaya, planlı ve kurumsal tedbirler biran önce alınmazsa, Türkiye’yi ciddi bir depolama alanı darboğazı beklediğini belirterek, “Türkiye’de kayıt altındaki depolama alanı henüz 20 milyon metrekare (m2) bile değilken, gelecek 5 yılda depolama alanı ihtiyacının 2 kat artarak ilave 25 milyon metrekareye daha ihtiyaç olacağı açıklanıyor.

Nitekim her 1 milyar euro değerindeki üretim yatırımı için ilave 18 bin m2 depolama alanı, normal perakende mağazacılığına göre e-ticaret için 3 katı daha fazla depolama alanı ve her 1 milyar dolar e-ticaret satış artışı için yaklaşık 116 bin m2 depolama alanı gerekebiliyor” dedi.

e-ticaret, teslimat için çözümler arıyor

e-Ticaret Bilgi Platformu verilerine göre, 2019 yılında 136 milyar TL e-ticaret hacmi, 1,3 milyar adet olan sipariş sayısı ve 68 bin 457 adet olan işletme sayısı varken, bu rakamlar 2022 yılında 800 milyar TL hacme, 4.8 milyar adet siparişe ve 548 bin 688 işletmeye çıktı.

TÜİK’in son verilerine göre ise e-ticaret kullanımı katlanarak artıyor. 2012 yılında bireylerin internet üzerinden sipariş vermesi yüzde 10,3 iken, bu oran 2023 yılının ağustos ayı itibariyle yüzde 49,5 oldu.

Kıse sürede teslimat için ilave ücreti kabul ediyorlar

E-ticaretin yüzde 90’nın lojistik ve özellikle depolarda yapılan “fulfillment” işlemleri olduğunu anlatan DepOrtak Kurucu Ortağı Oruç Kaya, “E-ticaret sektörü günümüzde, tüketiciye çok daha yakın olmak ve çok daha kısa sürelerde teslimat yapabilmek için çözümler arıyor. Küresel ölçekte müşterilerin, çok daha kısa sürede teslim alma istekleri giderek güçleniyor ve bunun için ilave ücret ödemeyi de kabul ediyorlar.

The Fabric tarafından hazırlanan ‘The 3 Biggest Last-Mile Challenges the Retail Industry is Facing Today’ raporuna göre, müşterilerin yüzde 81 “aynı gün” teslimat yapılması durumunda daha fazla e-ticaret alışverişi yapacağını belirtmiştir ve yine müşterilerin yüzde 67’si ‘aynı gün’ teslimat için fazladan ödeme yapabileceğini açıklamıştır” dedi.

Türkiye, Avrupa'nın tedarik zinciri için doğru ülke

Pandeminin etkisiyle yakın coğrafyalarda üretim ve tedarik kaynağı bulma ihtiyacı nedeniyle Türkiye’nin hem coğrafi yakınlığı, hem de üretim yetkinliği ile Avrupa’nın tedarik zinciri ülkesi olmak için doğru ülke olduğunun altını çizen Kaya, bu durumda Türkiye’deki depolama alanı ihtiyacının çok fazla olacağına işaret etti.