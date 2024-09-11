Lojistikçiler vize engelini AB mahkemelerine taşıyor

Necmi ÇELİK

Lojistik sektöründe ye­ni bir sivil toplum or­ganizasyonu olarak kurulan Lojistik Hizmet Sağlayıcı­lar Derneği-LojiDer’in Yö­netim Kurulu Başkanı Dr. Kayıhan Özdemir Turan, AB ülkelerinin Türk TIR sürücülerine uyguladığı vi­ze engelinin serbest ticare­tin ruhuna aykırı olduğunu belirterek,Avrupa’da yeni bir hukuk mücadelesi baş­latacaklarını söyledi.

Vize konusunda en büyük sorun­ların yaşandığı Almanya başta olmak üzere AB ülke­lerinde vize davaları açıl­ması planlanıyor. Bu konu­da uzman hukuk büroları ve alanında isim yapmış hu­kukçularla görüşmelerin de sürdürüldüğü öğrenildi.

Temmuz ve Ağustos ay­larında Ankara'da Ulaştır­ma ve Altyapı Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı nezdin­de sektörün sorunları ve yeni yaklaşımlar üzerin­de üst düzeyde görüşme­ler yaptıklarını belirten Dr.Kayıhan Ö.Turan, sürü­cü vizelerinde yaşanan kri­zin sektöre olumsuz etkisi­nin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, “Konuyu Avrupa mahkemelerine ta­şımak için çalışmalar yapı­yoruz”dedi. Turan şunları söyledi: "LojiDer olarak bu konuyu Dünya Ticaret Ör­gütü'nün belirlemiş oldu­ğu kriterler çerçevesinde serbest ticaretin engellen­mesi bakış açısı ile değer­lendiriyoruz.

Ayrıca sürü­cü vizelerinin normal turis­tik vizelerle aynı şekilde ele alınması ve değerlendiril­mesi sürecinin de hukukun temel alındığı Avrupa Birli­ği normlarına tamamen zıt olduğunu görüyoruz. Lojis­tik sektöründe 1 set “çeki­ci ve yarı römork” yatırımı yapan firmalarımızın ya­tırım bedeli bugün için 7-8 milyon TL düzeyinde. 10 setlik bir filo yatırımı ya­pan üyemizin toplam ya­tırım bedeli 70-80 milyon TL gibi yüksek meblağlara ulaşıyor. Bu yatırımın ülke ekonomisine ve ihracatına değer katması gerekirken sürücülere vize alınama­ması nedeniyle atıl kalması kabul edilemez.”

Turan, uluslararası taşı­ma yapan araçların sürücü­lerine verilmeyen vizelerin ticaretin serbest olarak ger­çekleştirilmesinin önünde­ki en büyük engel olduğunu belirterek, “LojiDer olarak Avrupa'da bu yönde hu­kuki bir mah­keme süre­ci başlatma yö­nünde detaylı bir çalışma yapıyoruz. Vize konusunun serbest ticaretin ru­huna aykırı bir aşama­ya geldiği tezinden yola çıkarak, vize engeline na­sıl bir çözüm bulunacağı konusunda Avrupa’daki uz­man hukukçularla da görü­şüyoruz. Mesele yargı yolu­na gitmek değil, lehte karar­lar çıkarıp bu konuya tüm AB ülkeleri için emsal teş­kil edecek şekilde bir sonuç kazandırmak istiyoruz”diye konuştu.

Araç parkı büyük olan firmalar etkileniyor

Sektörün bir diğer önemli sorununun da araç parkı büyük olan lojistik firmalarının kendi garaj­larında yakıt pompa istas­yonu bulundurma hakla­rının iptal edilmesi oldu­ğunu vurgulayan Turan şu görüşleri dile getirdi;

“Geçtiğimiz ay ulusal ve uluslararası karayolu ta­şıması yapan üyelerimizi olumsuz etkileyen bir KHK kararını sizlerle paylaşmak istiyorum. Filosunda 10, 50, 150, 300, 500, 800 adet ara­cı olan üye firmalarımız var.

Bu üyelerimiz geçmiş dö­nemde kendilerine tanınan hak çerçevesinde sadece kendi araçlarına verilmek üzere kendi garaj alanların­da yakıt pompa istasyonu yatırımı yapmış ve sadece kendi araçlarına yakıt ver­mek üzere toplu yakıt alımı yaparak, taşımacılık hiz­meti maliyet kalemleri için­de yüksek bir yüzdeye sahip olan yakıt maliyetlerinde iyileştirme yapma imkanı­na sahip olmuştur. 5015 sa­yılı Petrol Piyasası Kanu­nun 9. Maddesinin yedinci fıkrasında Temmuz ayında KHK ile yapılan bir degi­şiklik ile üyelerimizin hak­ları iptal edilmiştir. Ancak bunun nedenini tam ola­rak kavrayamadık. Devle­timizin “denetim” adı al­tında atmak istediği her adıma derneğimiz üyesi firmalar ve sektör firmala­rımız destek olacaktır.

Bu­nunla birlikte birkaç kötü örnek ve icraat, işini doğru yapan, yatırım yaparak is­tihdam yaratan firmaları­mızın olumsuz etkilenme­sine neden olmamalıdır. 1 Ocak 2025'te uygulamaya alınacak bu kararın tekrar gözden geçirilmesi adına çalışmalarımız devam edi­yor.Ümit ediyoruz ki yapa­cağımız çalışmalar olumlu sonuçlanacak ve bu konu­da bütün paydaşların bek­lentilerini karşılayan bir çözümü hep birlikte oluş­turacağız.”

Yetki belgeleri ve haksız rekabet ortamı

Sektörde uzun yıllardır konuşulan bir diğer konu­nun da haksız rekabet or­tamı olduğunu ifade eden Dr. Kayıhan Ö. Turan, yet­ki belgeleri konusuyla il­gili olarak, “Yüksek bedel­lerle alınan yetki belgeleri ile lojistik hizmetlerin ya­pıldığı bir ekosistemde fa­aliyet gösteriyoruz. Ancak denetimin istenen düzey­de olmaması nedeniyle ha­la belgesiz yapılan faaliyet­ler engellenemiyor. Bunun sonucu olarak belgeli fir­malarımız haksız rekabet ortamında işlerini devam ettirmeye çalışıyor." dedi.

Sektörün yeni çekim merkeziyiz

Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği’ni (LojiDer) sektörün yeni çekim merkezi olarak niteleyen Dr. Kayıhan Özdemir Turan," Ülkemizin 7 bölgesinde, 26 ilinde üyemiz var. 6 aylık süre sonunda üye sayımız tüzel kişilik olarak 298’ e ulaştı. Üyelerimizin 2023 cirosu 1.84 milyar ABD doları, 8 bin 170 kişiye istihdam sağlıyoruz, istihdamın yüzde 18'ini kadınlarımız oluşturuyor. Sektörümüze ve ülkemize değer katmak adına yoğun çalışma tempomuz var.

Uluslararası boyutuyla 28 ülke Derneği'nin yer aldığı 40 yıllık bir geçmişi olan European Logistics Association ELA'nın Türkiye'den üyesi olan ilk STK olduk. 27 yıllık geçmişi olan, dünyada 3 bölgede yapılanmış TAPA’ ya da Türkiye'den üye olan STK yine LojiDer oldu"dedi.

“Karayolu treni ile yeni bir ufuk açacak”

Dr. Kayıhan Özdemir Turan, “Ağustos ayında Ankara'da yapılan ve ağır nakliye sektörümüzün uzun yıllardır beklediği yönetmelik ile ilgili katıldığımız çalıştayda özellikle yenilikçi yaklaşım ile önerdiğimiz karayolu treni uygulaması sektörümüz için ufuk açıcı bir uygulama olacak. 2025'te yenilikçi bu uygulamanın hayata geçecek olması bizleri heyecanlandırıyor. “Karayolu treni” ile özellikle otobanlara yakın yükleme mahalleri ile otobanlara yakın boşaltma mahallelerine yakın noktalar arasında yapılacak taşımalar için çok önemli bir tasarruf sağlanacak" dedi.