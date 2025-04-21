"Lojistikte yeşil dönüşüme odaklanmalıyız"

Müjde DEMİR

“Konuşan Kazanır: İş ve Liderlikte İletişimin Gücü” paneli Gezairi Akademi Genel Müdürü Başak Yıldırımel’in moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelin konuşmacıları arasında Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Koç, Gezairi Holding Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Aytüre ve Hai Con Line Denizcilik Genel Müdürü Sinem Karip Karakuş yer aldı. Paneldeki konuşmasında etkili iletişimin iş dünyasındaki yeri ve önemine değinen Hai Con Line Denizcilik Genel Müdürü Sinem Karip Karakuş, “Başarılı bir çalışma ortamının temelinde iyi bir iletişim kültürünün yattığına inanıyorum.

Özellikle lojistik gibi takım çalışmasının kritik olduğu sektörlerde, açık ve şeffaf bir iletişim kurmanın hem bireysel hem de kurumsal başarıyı doğrudan etkilediğini bizzat deneyimliyorum” dedi. Panelde, ‘Konuşan Kazanır’ mesajını vurgulayan Gezairi Holding Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Aytüre de “Çalışanlar, eksik kaldıkları konularda konuşmaktan asla çekinmemeli.

Aksi halde bu durum hem bireysel hem de ekip düzeyinde başarısızlığa yol açabiliyor. Özellikle lojistik gibi dinamik ve ekip işine dayalı sektörlerde, takım ruhu yüksek personelle çalışmak büyük fark yaratıyor. Çünkü bu sektör, doğası gereği tam anlamıyla bir ‘takım oyunu’. Kurum içindeki iletişimin güçlenmesi ise yalnızca günlük işleyişi değil, aynı zamanda liderlik süreçlerini de olumlu yönde etkiliyor” diye konuştu.

İş dünyasında rekabetin her geçen gün arttığını, kurumların ayakta kalabilmesi ve sürdürülebilir başarı yakalayabilmesi için güçlü iletişim stratejilerine sahip olmasının kaçınılmaz hale geldiğini belirten Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Koç ise, “Benim gözlemime göre, etkili iletişim iş süreçlerinde verimliliği ciddi anlamda artırıyor.

Çalışanlar rollerini daha net kavradığında, hata oranı da doğal olarak düşüyor. Özellikle hızlı karar almanın gerektiği sektörlerde, açık iletişim firmalara büyük bir rekabet avantajı sağlıyor. Sonuç olarak, şirket hedeflerine ulaşmanın en sağlam yollarından biri, etkili ve stratejik bir iletişim kültürü oluşturmak” açıklamasında bulundu.

“Karbon nötr için stratejik adımlar atılmalı”

LODER Yönetim Kurulu Y. Üyesi ve Toros Üniversitesi İİSBF Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Köksal Hazır’ın moderatörlüğünü yaptığı panelin ikinci bölümünde “Yeşil Lojistik ve Sürdürülebilirlik Çözümleri” ile devam etti.

Panelde, Koluman’ın sürdürülebilirlik odaklı yatırımları hakkında bilgi veren Koluman Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Türkay Saltık, “2050 yılına kadar karbon nötr bir şirket olma hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz.

Bu süreçte bünyemizde kurduğumuz GreenTeam (Yeşil Takım) ile üretimden tedarik zincirine, atık yönetiminden enerji tasarrufuna kadar pek çok alanda verimliliği artırmaya odaklandık. Bugün itibarıyla Koluman’ın 310 bin metrekarelik tesislerinde kullandığımız elektriğin tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlıyoruz. Güneş ışığından maksimum fayda sağladığımız çatı sistemlerimiz sayesinde enerji tüketimimizi en aza indiriyoruz.

Ayrıca fiber lazer kesim teknolojimiz, opsiyonel kamera sistemlerimiz ve robotik hat yatırımlarımız sayesinde hem hammadde tasarrufu sağlıyoruz hem de üretim sırasında oluşabilecek atıkları ciddi oranda azaltıyoruz. Hedefimiz net: 2028 yılına kadar operasyonel karbon salınımını yüzde 50, üretim başına su tüketimini ise yüzde 25 oranında azaltmak. Planladığımız şekilde ilerlersek, Türkiye’nin 2053 karbon nötr hedefinden üç yıl önce, 2050’de bu hedefe ulaşmış olacağız” ifadesini kullandı.

Paneldeki konuşmasında, Volvo Trucks olarak 2019 yılında ilk elektrikli ağır ticari araçlar üreten firmalardan biri olduklarını belirten Volvo Trucks Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. Ticari Araçlar COO’ su Kıvanç Kızılkaya, “Volvo adına şunu rahatlıkla söyleyebilirim: 2030 yılına kadar üretimimizin yüzde 50’sini elektrikli, yüzde 50’sini ise konvansiyonel araçlar oluşturacak şekilde planlıyoruz” diye konuştu.

Yeşil çözüme odaklanmanın stratejik bir zorunluluk olduğunu söyleyen Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Koç da panelde yaptığı konuşmasında “Artık yapay zekâ destekli rota optimizasyonlarına yönelen bir sistemin içerisindeyiz. Eski rotaları kullanarak yeni hedeflere ulaşmak mümkün değil. Bugünün lojistik dinamikleri, bizi yeni düşünmeye ve hareket etmeye zorluyor” dedi.