m-TOD’da yeni dönem: Başkanlık Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin’e geçti

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone tarafından her yıl dönüşümlü olarak başkanlığı yapılan Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği’nin yeni dönem başkanı Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin oldu.

Genel kurul sonrası açıklamalarda bulunan Şahin, Türkiye’nin mobil iletişim teknolojilerinde öncü ve yenilikçi bir ülke olması için kritik bir sürece girildiğini vurguladı.

Şahin, 1 Nisan 2026’da kullanıma girecek 5G’nin Türkiye için sadece bir teknolojik geçiş olmadığını belirterek şunları söyledi:

“5G; yüksek hız, düşük gecikme ve kapasitesi sayesinde ekonomik ve sosyal hayatı dönüştürecek. Bu süreci yalnızca teknik bir güncelleme olarak görmüyor; Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriyoruz.”

Türkiye’nin küresel dijital rekabet içinde standart belirleyen ülkeler arasında yer alması gerektiğini belirten Şahin, m-TOD’un bu vizyon doğrultusunda çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Sektör için ortak hareket vurgusu

Şahin, m-TOD’un yalnızca operatörleri temsil eden bir yapı olmadığını; sektörün tüm paydaşlarını kapsayan bir koordinasyon merkezi niteliği taşıdığını belirterek şunları ekledi:

“Üç operatör olarak kurduğumuz bu yapı; rekabeti korurken aynı zamanda sürdürülebilir inovasyonu destekleyen ortak aklı büyütmeyi hedefliyor. m-TOD’un yeni döneminde sektörümüzün küresel yarışta daha güçlü temsil edilmesi için çalışacağız.”



