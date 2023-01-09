Madencilik sektörü yüzde 25'lik ihracat artışı hedefliyor

Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin maden ihracatının 2022'de önceki yıla oranla yüzde 9,13'lük artışla 6 milyar 469 milyon dolara yükseldiğini söyledi.

Efendioğlu, dünya genelinde bir resesyonun olduğu dönemde Türk madencilerinin beklentilerin üzerinde bir performans sergilediğini anlatarak, özellikle işlenmiş üründeki ihracat artışının sevindirici olduğunu kaydetti.

Blok mermer ihracatının 809 milyon dolardan 669 milyon dolara gerilediğini ve bu düşüşe olumlu baktıklarını vurgulayan Efendioğlu, şöyle konuştu:

"Yıllardır Türkiye'de hükümet politikası mermerin işlenmiş olarak satılması. Blok olarak daha az satılması. İşte bunu yavaş yavaş başarmaya başladık. 2021 yılında 1 milyar 282 milyon dolar olan işlenmiş mermer ihracatımız 2022 yılında 1 milyar 470 milyon dolar oldu. Ocakçılıkta İtalya'yı ekipman ve ocak kapasitesi olarak geçmiştik. Şimdi Denizli ve Afyonkarahisar civarına yeni yeni kurulan mermer fabrikalarıyla İtalya ve İspanya'yı fabrikacılıkta da geride bırakmaya başladık. İtalya ve İspanya'yı geçiyoruz."

Efendioğlu, blok mermer ihracatıyla ilgili doğru bilinen yanlışlara dikkati çekerek, "Blok mermerlerin yurt dışına ucuza verilip işlenmiş ürün olarak geri alındığına ilişkin şehir efsanesi var. Biz bloklarımızı iyi fiyata satıyoruz. İşlenmiş mermerin yurt dışından getirilmesi devede kulak bile değil." ifadelerini kullandı.

"2023'te işlenmiş mermer ihracatındaki artış devam edecek"

Madencilik sektörünün geçen yıl en fazla dış satımı Çin, ABD ve Bulgaristan'a gerçekleştirdiğini dile getiren Efendioğlu, "Bulgaristan çok küçük bir ülke olduğu halde Türkiye'den çok iyi bir maden alımı yapıyor. 2022 biz madenciler için çok olumlu geçti. Hele mineral madenlerdeki yüzde 24 artış bizi çok mutlu etti." dedi.

Efendioğlu, sektörün 2023 hedefine de değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"2023'te işlenmiş mermerde ihracat artışının devam edeceğini düşünüyorum. Blok mermerde yine düşüş olur. Blok mermerdeki düşüşü önemsemiyoruz. Niye? Hedefimiz işlenmiş ürün. Yani katma değer katabilmek, o şekilde satabilmek. Çin mermerde tedarikçi olmaktan yavaş yavaş çıkıyor. Pazarı Türkiye'ye kaptırıyor. Onun için biz Türk madencileri, Türk mermercileri olarak 2023 yılından da çok umutluyuz. İhracatta en az yüzde 25 artış bekliyoruz. Yani resesyona rağmen madenci ve mermerci artış bekliyor. 2023 yılı Türk mermerciliği, Türk madenciliği için çok iyi olacak."