Çimsa: Şehitliğe yakın sahadaki ruhsat için iptal süreci başlatıldı

Sabancı Holding iştiraki Çimsa, İntikamtepe Şehitliği yakınlarında bulunan Bozüyük Beyaz Kalker Sahası’nda sahip olduğu ruhsatın iptali için gerekli işlemleri başlatırken, bugüne kadar yapılan tüm başvuruları geri çekti.

Çimsa’nın söz konusu sahada yaklaşık 40 milyon tonluk beyaz kalker rezervine sahip olduğu belirtilirken, bu miktarın Eskişehir Fabrikası’nın 80 yıllık hammadde ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte olduğu ifade edildi. Şirket için stratejik değeri yüksek görülen bu yatırımdan, kamuoyundaki hassasiyet ve bölgenin niteliği dikkate alınarak vazgeçildi.

Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanı ve Çimsa Yönetim Kurulu Başkanı Umut Zenar, beyaz kalkerin beyaz çimento üretimi açısından kritik hammadde olduğuna dikkat çekti. Zenar, Çimsa’nın Eskişehir ve Mersin fabrikalarındaki üretimiyle dünyanın en büyük 2. beyaz çimento üreticisi konumunda olduğunu, 70’ten fazla ülkeye ihracat yapıldığını belirtti.

ÇED ve izin süreçleri tamamlanmıştı

Zenar, sahanın işletme ruhsatının 2022’de alındığını, ardından tüm süreçlerin mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü aktardı. ÇED ve orman izin başvurularının tamamlandığını söyleyen Zenar, onayların ardından şirkete gelen tebligatta ruhsat alanının bir bölümünün SİT alanı kapsamında ilan edildiği bilgisinin yer aldığını ifade etti.

(Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanı ve Çimsa Yönetim Kurulu Başkanı Umut Zenar)

Tüm başvurular geri çekildi

Çimsa, bilirkişi raporu henüz çıkmamış olsa da bölgenin hassasiyeti nedeniyle tüm başvurularını geri çekti. Umut Zenar, bölgede tarihi ve kültürel varlık tespiti yapılması halinde şirketin rehabilitasyon ve koruma çalışmalarına azami destek vermeye hazır olduğunu da vurguladı.

"Bizim tek önceliğimiz Türkiye’dir"

Sabancı Topluluğu’nun kuruluş hikâyesinin Cumhuriyetin getirdiği güven ve inançla şekillendiğini söyleyen Zenar, şehitlerin hatırasına gölge düşürecek hiçbir adım atmayacaklarını belirtti. Zenar, “Bizim tek önceliğimiz Türkiye’dir. Hiçbir yatırım ve ticari fayda bu önceliği değiştiremez” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir fayda şehitlerimizin aziz hatırasının üzerinde değil”

Zenar, kamuoyunda oluşan hassasiyeti bir engel olarak değil, toplumsal birlikteliğin ve şehitlere saygı kültürünün bir yansıması olarak gördüklerini belirterek, “Hiçbir fayda şehitlerimizin aziz hatırasının üzerinde değildir” dedi. Açıklamasını Atatürk ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarak tamamladı.