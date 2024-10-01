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Magdeburger Sigorta Genel Müdürü Hancıoğlu: Yabancılar sigorta sektöründen çekiliyor

Sigorta sektöründe yabancı yatırımcılar Türkiye’den çıkmaya başladı. Magdeburger Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, Türkiye’deki trafik sigortası primlerindeki belirsizliklerin yabancı yatırımcıları tedirgin ettiğini, sektörde sürdürülebilirlik ve istikrar için düzenleyici çerçevede köklü değişikliklerin yapılması gerektiğini belirtti.

Dünya Gazetesi
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Birol BOZKURT

Türkiye’de faaliyet gös­teren yabancı sigorta şirketleri Türkiye’den çıkmaya başladı. Hem bu ko­nuyu hem de sigorta sektörü­nün son durumu ve gelecek he­deflerini Magdeburger Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Han­cıoğlu ile konuştuk.

Türkiye’de trafik sigortası piyasasında ya­şanan düzensizlik ve belirsiz­likler, sektörün geleceğinde be­lirsizliğe yol açarken, özellikle yabancı yatırımcıların bu du­ruma temkinli yaklaştığı göz­leniyor.

Magdeburger Genel Müdürü Hancıoğlu, trafik si­gortasındaki fiyatlandırma ve düzenlemelerdeki öngörüle­mezliğin, Türkiye’nin sigorta sektöründe yarattığı potansi­yeli baltaladığını söyledi. Han­cıoğlu’na göre, bu belirsizlikler yabancı sermayenin sektörden uzaklaşmasına ve sigorta piya­sasında istikrarsızlığın artma­sına yol açıyor.

“Yabancı yatırımcılar temkinli davranıyor”

Hancıoğlu, Türkiye’deki si­gorta sektörünün dinamik ya­pısı nedeniyle dikkat çekici bir potansiyele sahip olduğu­nu, ancak trafik sigortasında­ki mevcut düzensizliklerin bu potansiyelin yeterince değer­lendirilememesine yol açtığı­nı vurguladı.

Özellikle yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye pazarına olan ilgisinin giderek azaldığına dikkat çeken Han­cıoğlu, “Yabancı yatırımcılar Türkiye’deki trafik sigortası pi­yasasına daha temkinli yakla­şıyor.

Fiyatlandırmadaki öngö­rülemezlik ve düzenleyici be­lirsizlikler, onları bu pazardan uzaklaştırıyor,” ifadelerini kul­landı. Son dönemde artan re­kabetin ve sigorta primlerinin dalgalanmasının yabancı şir­ketler için risk oluşturduğunu belirten Hancıoğlu, bu belirsiz­liklerin çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Fiyat dalgalanmaları sektörü zor duruma sokuyor”

Trafik sigortası primlerin­deki sürekli değişim, sigor­ta şirketlerinin maliyetleri­ni dengelemekte zorlandığı bir alan haline gelmiş durum­da. Hancıoğlu, bu konuyu şöy­le açıkladı: “Sigorta şirketle­ri, özellikle trafik sigortası gi­bi yüksek riskli alanlarda sabit bir maliyet projeksiyonu oluş­turmakta zorluk çekiyor. Prim­lerdeki sürekli dalgalanmalar, hem sigorta şirketlerinin hem de tüketicilerin istikrar bek­lentilerini karşılamıyor. Bu da sektörün genel performansını olumsuz etkiliyor.”

Primlerin dünya ortalaması­na göre düşük kalmasının ya­nı sıra, kaza oranlarının yük­sek olması sigorta maliyetleri­ni artıran bir diğer etken olarak öne çıkıyor. Hancıoğlu, bu du­rumun sektördeki oyuncuların kar marjlarını daralttığını ve sürdürülebilirlik sorunu yarat­tığını vurguladı.

Trafik sigortası alanındaki bu sorunların çözülmesi gerek­tiğini belirten Hancıoğlu, dü­zenleyici otoritelere önemli bir çağrıda bulundu. Daha net ve sürdürülebilir düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyleyen Hancıoğlu, “Türkiye’nin sigor­ta sektöründe büyük bir potan­siyeli var. Ancak, bu potansi­yelin değerlendirilmesi için sürdürülebilir ve öngörülebi­lir bir piyasa yapısına ihtiyacı­mız var. Düzenlemelerdeki be­lirsizliklerin ortadan kalkması, hem yerel hem de yabancı yatı­rımcıların güvenini artıracak­tır” dedi.

Belirsizliklerin azalması ve trafik sigortası prim­lerinin daha stabil hale getirilmesi, hem sektöre da­ha fazla yaban­cı yatırım çekil­mesine olanak ta­nıyacak hem de sektördeki büyüme ivmesini hızlan­dıra­cak­tır.

“4 evden sadece 1’inde konut sigortası var”

Son 3 yılda artan konut adet­leri de olmasına rağmen si­gorta sayısında artış olmadı­ğını ifade eden Magdeburger Sigorta Genel Müdürü Cey­han Hancıoğlu, “Türkiye’de 20 milyon konut stoğu var. Şu an itibariyle her 4 evden 1 tanesinde konut sigortası bulunuyor. Deprem öncesi ve sonrası diye baktığımızda konut poliçelerinde belirgin bir farklılık görülmemekte­dir. Dask adetlerine baktığı­mız zaman %5’lik bir hareket görüldüğü söylenebilir.

Ya­şanılan depremler sonrası belli kesimlerde bilinç olsa da belki de artan maliyetler nedeniyle öncelikle zorunlu sigortaların yaptırılması sü­reci devam ediyor. Deprem sonrası ilgili bölgedeki konutlar için ilk dö­nemlerde sektör genelinde teminat verilemediği için sigortalılık oranı düştü. Dask ürü­nünde penetras­yon 56% seviyele­rinde kalıyor.”