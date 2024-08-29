Makine üreticileri, vize sorununa çözüm istiyor

Ziya İPEK

Plastik geri dönüşüm makinesi üretimi ya­pan Feydaş Makine’nin Yönetim Kurulu Üyesi Can Yoldaş, 20 yılda 40’a yakın ül­keye ihracat gerçekleştirdik­lerini belirterek, özellikle son zamanlarda Avrupa ülkele­rine makine bakımı için per­sonel gönderirken vize soru­nu yaşadıklarını, bu durumun yurt dışı satışlarda olumsuz geri dönüşlere yol açtığını, sorunun çözümü konusunda adım atılması gerektiğini söy­ledi.

1986 yılında plastik ma­kine bakımı-onarımı ve yedek parça tedariki ile başladıkla­rı işi, 2002 yılında kardeşleri Gökhan Yoldaş ve Ali Yoldaş ile plastik geri dönüşüm ma­kinesi üretimine dönüştür­düklerini anımsatan Can Yol­daş, Türkiye’de bu sektördeki 3 büyük firma arasında yer al­dıklarını bildirdi.

“Global rekabet koşulları oluşturulmalı”

Plastik atıkların geri dönü­şümünün bugün olduğu kadar gelecekte de sürdürülebilir bir çevre için çok önemli ola­cağını kaydeden Can Yoldaş, Türkiye’nin global pazarlarda yer alması için sektöre reka­bet edebilecek koşullar oluş­turulması gerektiğini aktar­dı. Yoldaş, “Plastik atıkları ne kadar fazla geri dönüştürebi­lirsek ekonomiye ve çevreye o kadar katkı sağlarız” dedi.

Aylık 20 makine üretim kapasitesi

Aylık üretim kapasiteleri­nin 20 makineyi bulduğunu ifade eden Yoldaş, şunları kay­detti: “Çöp toplama süreçle­rinde elde edilen plastikleri tekrar ham madde haline ge­tirerek geri dönüşümünü sağ­layan makineler üretiyoruz. Türkiye'nin her il ve ilçesin­de üretimini gerçekleştirdiği­miz makinelerden bulunuyor. Müşterilerimiz için teknik desteğin yanında yedek parça temini sağlayarak, geri dönü­şümün kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağlıyoruz.”

Feydaş’ın bugüne kadar üre­timini gerçekleştirdiği plastik geri dönüşüm makinelerinin tanıtımı amacıyla çeşitli fuar­lara katıldıklarını, tanıtımlar yaptıklarını aktaran Can Yol­daş, kaliteli üretim ve zamanın­da teslimatla da müşteri port­föylerini genişlettiklerini dile getirdi.

Döviz kurundaki dalga­lanmaların sektörde rekabetçi­liği geriletip ihracatlarını dü­şürdüğünü aktaran Can Yoldaş, özellikle Çin’in plastik geri dö­nüşüm makinelerinde firmala­ra sunduğu fiyatların sektörü zora soktuğunu vurguladı. Yol­daş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önceden fiyat teklifleri ile re­kabet edebilir durumdayken, şimdi kur farkı nedeniyle fiyat­larımız yüzde 100’e varan oran­da artış gösterdi ve bu durum ihracatımızı olumsuz etkiledi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş da pazardaki payımızı et­kiledi. Ukrayna ile olan anlaş­malarımız iptal oldu ve Rusya ile olan ihracatımız da durma noktasına geldi. Aynı şekilde Irak'taki gelişmeler de işimi­zi zorlaştırıyor. Bugüne kadar 40’a yakın ülkeye ihracat ger­çekleştirdik, yurt dışı pazarla­ra üretimin yüzde 60’ını gön­derirken bugün bu oran yüzde 20’ler seviyesine geriledi. Ame­rika, Meksika, Fas, Rusya, Irak, Polonya, Tunus ve İran’a hali­hazırda yedek parça gönderiyo­ruz. Bizi iç piyasa satışlarımız ayakta tutuyor.”

“Devlet, meslek liselerini desteklemeli”

Sektörde kalifiye eleman eksikliğinin en büyük sorun olarak karşılarına çıktığını ifade eden Feydaş Makine’nin Yönetim Kurulu Üyesi Can Yoldaş, gençlerin sanayi yerine başka alanlara yöneldiğini, bu durumun, işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesini zorlaştırdığını, devletin meslek liselerine ve sanayiye yönelik bir destek programı oluşturmasının bu sorunun çözümüne katkı sağlayabileceğini sözlerine ekledi.