Makine üreticileri, vize sorununa çözüm istiyor
Feydaş Makine Yönetim Kurulu Üyesi Can Yoldaş, Avrupa ülkelerine makine bakımı için personel gönderirken karşılaşılan vize sorununun olumsuz etkilerinden söz ederek, sektörün ihracat potansiyelini artırmak için bu problemin çözülmesi gerektiğini söyledi.
Ziya İPEK
Plastik geri dönüşüm makinesi üretimi yapan Feydaş Makine’nin Yönetim Kurulu Üyesi Can Yoldaş, 20 yılda 40’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, özellikle son zamanlarda Avrupa ülkelerine makine bakımı için personel gönderirken vize sorunu yaşadıklarını, bu durumun yurt dışı satışlarda olumsuz geri dönüşlere yol açtığını, sorunun çözümü konusunda adım atılması gerektiğini söyledi.
1986 yılında plastik makine bakımı-onarımı ve yedek parça tedariki ile başladıkları işi, 2002 yılında kardeşleri Gökhan Yoldaş ve Ali Yoldaş ile plastik geri dönüşüm makinesi üretimine dönüştürdüklerini anımsatan Can Yoldaş, Türkiye’de bu sektördeki 3 büyük firma arasında yer aldıklarını bildirdi.
“Global rekabet koşulları oluşturulmalı”
Plastik atıkların geri dönüşümünün bugün olduğu kadar gelecekte de sürdürülebilir bir çevre için çok önemli olacağını kaydeden Can Yoldaş, Türkiye’nin global pazarlarda yer alması için sektöre rekabet edebilecek koşullar oluşturulması gerektiğini aktardı. Yoldaş, “Plastik atıkları ne kadar fazla geri dönüştürebilirsek ekonomiye ve çevreye o kadar katkı sağlarız” dedi.
Aylık 20 makine üretim kapasitesi
Aylık üretim kapasitelerinin 20 makineyi bulduğunu ifade eden Yoldaş, şunları kaydetti: “Çöp toplama süreçlerinde elde edilen plastikleri tekrar ham madde haline getirerek geri dönüşümünü sağlayan makineler üretiyoruz. Türkiye'nin her il ve ilçesinde üretimini gerçekleştirdiğimiz makinelerden bulunuyor. Müşterilerimiz için teknik desteğin yanında yedek parça temini sağlayarak, geri dönüşümün kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağlıyoruz.”
Feydaş’ın bugüne kadar üretimini gerçekleştirdiği plastik geri dönüşüm makinelerinin tanıtımı amacıyla çeşitli fuarlara katıldıklarını, tanıtımlar yaptıklarını aktaran Can Yoldaş, kaliteli üretim ve zamanında teslimatla da müşteri portföylerini genişlettiklerini dile getirdi.
Döviz kurundaki dalgalanmaların sektörde rekabetçiliği geriletip ihracatlarını düşürdüğünü aktaran Can Yoldaş, özellikle Çin’in plastik geri dönüşüm makinelerinde firmalara sunduğu fiyatların sektörü zora soktuğunu vurguladı. Yoldaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önceden fiyat teklifleri ile rekabet edebilir durumdayken, şimdi kur farkı nedeniyle fiyatlarımız yüzde 100’e varan oranda artış gösterdi ve bu durum ihracatımızı olumsuz etkiledi.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş da pazardaki payımızı etkiledi. Ukrayna ile olan anlaşmalarımız iptal oldu ve Rusya ile olan ihracatımız da durma noktasına geldi. Aynı şekilde Irak'taki gelişmeler de işimizi zorlaştırıyor. Bugüne kadar 40’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdik, yurt dışı pazarlara üretimin yüzde 60’ını gönderirken bugün bu oran yüzde 20’ler seviyesine geriledi. Amerika, Meksika, Fas, Rusya, Irak, Polonya, Tunus ve İran’a halihazırda yedek parça gönderiyoruz. Bizi iç piyasa satışlarımız ayakta tutuyor.”
“Devlet, meslek liselerini desteklemeli”
Sektörde kalifiye eleman eksikliğinin en büyük sorun olarak karşılarına çıktığını ifade eden Feydaş Makine’nin Yönetim Kurulu Üyesi Can Yoldaş, gençlerin sanayi yerine başka alanlara yöneldiğini, bu durumun, işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesini zorlaştırdığını, devletin meslek liselerine ve sanayiye yönelik bir destek programı oluşturmasının bu sorunun çözümüne katkı sağlayabileceğini sözlerine ekledi.