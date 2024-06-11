Maliyet sorununa 'kirala - satın al' modeliyle çözüm

Sevilay ÇOBAN

Takım tezgâhları sektöründe faaliyet gösteren ve 2010’da kurulan GNC Makina, otomotiv, tekstil, savunma ve medikal olmak üzere birçok sektörün ihtiyacına yanıt veriyor.

GNC Makina; Vıctor Taichung, Nakamura-Tome, ROMI, VISION WIDE, ONA, VONGHLER ve LICO gibi yüksek hız ve kaliteye sahip üretime yüksek katma değer sağlayan takım tezgâhlarının Türkiye temsilciliğini yürütüyor. GNC Makina Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinkaya, sektörün finansman maliyeti sorununa çözüm için hayata geçirdikleri modelleri DÜNYA gazetesine anlattı.

Çetinkaya, son 3 aydır finansmana erişim sorununun kısmen çözüldüğünü belirtirken, “Ama sorun şu ki finansmana erişseniz de maliyeti çok yüksek. Satmış olduğumuz malların hepsi yatırım ürünü. Bizim sektörde yatırım minimum 3 yılda kendini amorti ediyor. Finansmanı biz bu maliyetlerle kabul edersek mevcut durumda bu 5-6 yıla çıktığı için yatırım yapmak için ideal bir iklim oluşmuyor” diyerek sektörün yaşadığı problemi ortaya koydu.

“Finans kuruluşlarından daha cömert yaklaşıyoruz”

GNC Makina’nın bu soruna çözüm üretmek amacıyla kurguladığı 3 modeli anlatan Çetinkaya, şunları söylüyor; “Daha önce yatırımlar leasing ya da finans kuruluşları tarafından kredilendiriliyordu. Şimdi ise biz kendi bünyemizde müşterilerimizi finansman olarak destekliyoruz. Maliyetleri çok yüksek olan bu desteği verirken üreticilerimizden destek alıyoruz. Üreticiden bir vade alıyoruz, son kullanıcıya kadar tüketiciye yansıtıyoruz. Bunu yaparken bir vade farkı da uygulamıyoruz.

Finans kuruluşlarından daha cömert yaklaşıyoruz. ‘Katkı paylı leasing’ adını verdiğimiz ikinci modeli kurgularken finans kuruluşları ile finansmanın maliyetini nasıl optimize edebileceğimiz sorusuna cevap bulmak için masaya oturduk. Bunun alt yapısında; oluşan yüksek vade farkı yükünün belli bir kısmının bizden olacak şekilde; 8 puan ise 3-4 puanını GNC olarak biz üstlendik, yine aynı şekilde bir kısmını da finans kuruluşundan talep ettik. Günün sonunda müşteriye yansıyan vade farkı maliyeti minimize oldu.”

“Satın almanın yeni modeli olacak”

Üçüncü modelin ise Avrupa’da süregelen sistem olduğunu anlatan Çetinkaya, operasyonel kiralamaya başlayacaklarını duyurdu. Çetinkaya, “Bununla ilgili teklifler vermeye başladık, henüz lansmanını yapmadık. Finansman, ürün ve tedarik gibi birkaç bacaktan oluşan zincirden söz ediyoruz. Biz bu zinciri birleştirdik ve yavaş yavaş devreye alıyoruz. Yakın gelecekte bu modelin satın almanın yeni bir yolu olacağını düşünüyorum. Bu zamana kadar yaptığımız klasik satış sisteminden çıkılıp sistemin buna dönüşeceğine inanıyorum.

Bu modelde satın almaya açık bir kiralama olacak. Distribütörlüğünü yaptığımız makinaları 12 aydan 36 aya kadar kiralayabiliyorsunuz. Dönem sonunda makinanın bir geri alım bedeli oluşuyor. Siz en başında bunu biliyorsunuz. Bu bedel ana mal bedelinden düşülüp kredilendiriliyor. İsterseniz kiralama başında belirlenen bedeli ödeyip malı satın alabiliyorsunuz, isterseniz iade edebiliyorsunuz. Operasyonel kiralamanın tüketici tarafında çok ciddi avantajları var” diyor.

Hedef yüzde 14 pazar payı

Çetinyaka, GNC Makina’nın şu anda yaklaşık %5-6 civarında bir pazar payına sahip olduğunu belirterek, “Türkiye’de çok büyük bir çeşitlilik olan takım tezgâhları sektörünün büyüklüğü 2 milyar dolar. Bizim hitap ettiğimiz ürün grubu, bu pazarın 600- 700 milyon dolarına tekabül ediyor. İlk hedefimiz ürün grubunu genişletmek. Hiç içinde olmadığımız 1,4 milyar dolarlık pazara da belli başlı ürün grupları ile dâhil olarak pay almak istiyoruz. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde pazar lideri olmayı planlıyoruz. Yüzde 13-14 pazar payına ulaştığımız an itibariyle sektörde en büyük pazar payına sahip firma olabiliriz. 1,5 -2 yıl içinde de ilk etapta 100 milyon dolar ciroya ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Yetkin bir eleman 100 TL kazanıyor

Bir makina operatörünün başlangıç aşamasında minimum net maaşının 40-60 bin TL arası değiştiğine işaret eden Gökhan Çetinkaya, “Biraz daha programlama konusunda da yetişmiş bir elemansa bu arakam yüzde 25 daha yüksek oluyor. Üretim teknolojileri yetkinliği de varsa bu rakam 90- 100 bin TL arasına çıkıyor. Bu rakamlar, henüz mühendis olmayan ara eleman diye nitelendirebileceğimiz kadrolar için geçerli. Mühendislerin ücretleri ise çok çok daha yukarı çıkabilir” diyor.

“Sanayide çalışmayla ilgili kötü algıyı tersine çevirmeliyiz”

Kalifiye eleman sorunun her sektörde olduğu gibi makina sektöründe de görüldüğünü belirten Çetinkaya, “Sektörde sanayide yetişmişi bırakın yetiştirilmek üzere eleman bulunamıyor. Bu sorun devlet nezdinde çözüme ulaştırılması gereken bir konu. Biz GNC Akademi adı altında bir eğitim platformu oluşturduk. Sorunun kaynağında bir klişe olan ebeveynlerin çocuklarına söyledikleri ‘okumazsan seni sanayiye veririm’ sözü yatıyor. Bu ceza olamaz, mükâfat… Buradaki algıyı tersine değiştirmemiz gerekiyor” diyor.