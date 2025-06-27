Maliyette ipler koptu rekabet 10 yıl geri gitti
Türkiye’nin maliyet bazlı rekabet gücü 2022’den bu yana eriyor. Rekabet gücünün 2025’in ilk çeyreğinde 10 yıl önceki seviyenin gerisine düştüğü tespit edildi. İhracatçılar için ibre 2023’ten sonra terse döndü.
TÜSİAD, “Maliyet Bazlı Rekabet Gücü Endeksi (TÜSİAD-RGE)” çalışmasını yayınladı. İlk kez kamuoyunun dikkatine sunulan çalışmanın 2025 yılı ilk çeyrek sonuçlarına göre Türkiye’nin maliyet bazlı rekabet gücü 2015 yılı seviyesinin altına indi.
Endeks, bu yılın ilk çeyreğinde 86,1 oldu. Çalışmaya göre endeksin 2022’den bu yana düşüş eğiliminde olması dikkat çekti. Endeks yıllık bazda yüzde 8,9 oranında geriledi. Bu düşüşün 4,8 puanı ara malı maliyetleri, 3,2 puanı iş gücü maliyetleri ve 0,9 puanı finansman maliyetleri artışından kaynaklandı. Enerji fiyatlarında son iki çeyrekte görülen gerileme rekabet gücüne sınırlı da olsa olumlu katkı yaptı.
İşgücü verimliliği rakiplerle benzer
Çalışmada 2025 ilk çeyreğe ilişkin bulgular şöyle oldu: “Yurt içi maliyet gelişmelerinin ortalamada yurt dışı maliyetlere kıyasla önemli bir değişim göstermediği yılın ilk çeyreğinde, iş gücü maliyetindeki değişim rakip ülkelerin sınırlı bir miktar altında, ara malı maliyetindeki değişim ise rakip ülkelerin bir miktar üzerinde seyretmiştir. Finansman maliyeti ivmesi yavaşlamakla birlikte yüksek kalmaya devam etmiş, enerji maliyeti ise belirgin olarak azalmıştır. Bu dönemde iş gücü verimliliği rakip ülkelere benzer eğilim göstererek firmaların rekabet gücü üzerinde belirgin bir etkide bulunmamıştır.”
2023’ten sonra ipler koptu
Çalışmaya göre Türkiye ile rakip ülkeler arasındaki ara malı, enerji, işçi gücü ve finansman maliyetleri değişimini incelediğimizde 2023’ün üçüncü çeyreğinden itibaren kırılma yaşandığı görülüyor. Türkiye özellikle finansman, iş gücü ve ara malında rakiplerin çok çok üzerinde maliyetlere maruz kalırken enerjide bir miktar aşağıda kaldı. 2022’nin ilk çeyreği ile 2023’ün ilk çeyreğini kapsayan dönemde ise Türkiye’nin rakiplerine kıyasla çok daha yüksek enerji maliyetine maruz kaldığı görüldü. Bu dönemde Ukrayna Savaşı’nın etkileri enerji pazarına yansıdı.
Bununla birlikte 2018’in ilk çeyreği ile 2022’nin ilk çeyreğine kadar ara malı maliyetlerinde Türk imalatçıların rakiplere göre avantajlı olması dikkat çekti. Yine 2018’in ilk çeyreğinden 2023’ün üçüncü çeyreğine kadar iş gücü maliyetlerinin rakiplere kıyasla çok düşük kaldığı gözlemleniyor. Finansman tarafında ise maliyetler 2018’in ilk üçüncü çeyreği ile 2023’ün birinci çeyreği arasında ortalamada rakiplere göre yüksek kalırken, 2023 ilk çeyrek ve 2024 ilk çeyrek arasında kısa bir dönem aşağıda kaldıktan sonra kopma yaşadı.
Finansmanda dünyaya fark attık!
Buna göre 2023’ten sonra dört göstergenin üçünde yaşanan kopuşa endeks değerleri bazında baktığımızda şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor: 2025’in ilk çeyreğine gelindiğinde Türkiye ile rakipleri arasındaki maliyet farkları; ara malında yaklaşık 15 puan, iş gücünde yaklaşık 40 puan, finansmanda yaklaşık 240 puan. Enerjide ise rakiplere kıyasla Türkiye yaklaşık 10-15 puan avantajlı kaldı. TÜSİAD Maliyet Bazlı Rekabet Gücü Endeksi (TÜSİAD-RGE), ihracatçı imalat sanayi sektörlerinde kullanılan girdi fiyatlarının (maliyetlerinin) zaman içindeki seyrini rakip ülkelerle karşılaştıran bir rekabet gücü endeksi olarak yayınlanmaya başladı.
Turan: Ekonomimizin potansiyeli çok daha yüksek
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Ülkemizin dünya ihracatından aldığı pay 2024 itibarıyla yüzde 1,08 düzeyine geldi. Ekonomimizin potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki dönemde dış ticaretimize dair doğru politikalar inşa ederek ve doğru alanlara yatırımla küresel ticaretten aldığımız payı yükseltebiliriz.
Bunun için de salt ihracatımızı ya da yurt içindeki maliyet süreçlerini tartışmamız yeterli olamıyor; önemli pazarlarımızda rakiplerimiz nasıl avantajlı konuma geçiyor, onların maliyet süreçleri nasıl şekilleniyor, tüm bunları doğru analiz etmemiz gerekiyor” dedi. Endeksin açıklandığı toplantıda konuşan Turan, küresel bazda rekabet koşullarını doğru teşhis etmenin, geçmişe kıyasla bugün çok daha önemli hale geldiğini vurguladı.
İhracattaki iş gücü rakiplere göre verimsiz
İş gücü verimliliği gelişmeleri dahil edilerek hesaplanan verimlilik düzeltilmiş endeks (TÜSİAD-RGEV), hesaplama dönemi genelinde TÜSİAD-RGE endeksinin altında seyretti. Bu eğilim, ihracatçı sektörlerdeki iş gücü verimliliği gelişiminin rakip ülkeler genelinin altında kaldığına ve sektörler üzerindeki maliyet baskısını hafifletmediğine işaret ediyor. Çalışmaya göre iş gücü verimliliğindeki görece zayıf eğilim 2024 yılının ilk üç çeyreğinde devam etti. Yılın son çeyreği ile 2025’in ilk çeyreğinde ise iş gücü verimliliği rakip ülkeler geneline benzer seyretti.