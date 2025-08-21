Manisa’da ilk kurum üzüm 3 bin 500 liraya gitti 

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa Çekirdeksiz Sultani Üzümde 2025-2026 sezonunun açılışı ve geleneksel ilk kuru üzüm alım törenin açılış konuşmasını yaptı.

Özkasap, "Bu sezon bağlarımızdaki doğuşa bakarsak 300 bin tonun üzerinde bir çekirdeksiz kuru üzüm potansiyelimiz vardı. Maalesef bunun önemli bir kısmını kaybettik. İl genelinde yapılan ilk değerlendirmelere göre tüm ürünlerde ortalama yüzde 40 ile yüzde 50 oranında zarar meydana geldi” dedi.

Özellikle rekoltenin büyük kısmını barındıran Saruhanlı başta olmak üzere Şehzadeler ve Yunusemre’de verim kaybının daha fazla olduğuna dikkat çeken Özkasap şöyle devam etti:

- Temmuz sonu müstahsil alım tescil verilerine Manisa ve ilçeleri dahil olmak üzere tüm ticaret borsalarımızın kayıtlarına giren çekirdeksiz kuru üzüm miktarı 209 bin tondur. 16 Ağustos tarihli son ihracat raporlarına göre ise gerçekleştirilen 148 bin ton ihracat ile ülkemize 529 milyon dolar kazandırılmıştır.