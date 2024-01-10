Marka satın alacak, 5 yılda 200 milyon $ yatırım planlıyor

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Bünyesinde bulundurduğu Doğtaş, Kelebek, Kelebek Mutfak-Banyo, Lova Yatak, Ruum Store ve Biga House markalarıyla faaliyet gösteren Doğanlar Mobilya, 2024’ü ihracatta ‘atak yılı’ ilan etti

5 yıllık stratejik planlamasında her yıl ortalama %20 büyüme projeksiyonu çizen Grup, 5 yıl içinde ihracatın ciro içindeki payını da % 25’e çıkaracak. 2023’te ihracat payı %9 olan Doğanlar, oranı bu yıl %12’ye çıkarmayı hedefliyor. 2023’te 45 ülkeye ihracat yapan Grup, özellikle Amerika, Afrika, Ortadoğu, Türk cumhuriyetleri bölgelerine odaklanacak. Yurtiçinde 623, yurtdışında 107 adet olmak üzere toplam 730 satış mağazası bulunan Doğanlar Mobilya, 2024’te yurtdışında 25, yurtiçinde ise 80 mağaza daha açmayı planlıyor.

Grubun gündeminde yurtdışı ve yurtiçi marka satın almaları da var. Doğanlar Mobilya, 5 yıl içerisinde satın almalar hariç 200 milyon dolar civarında bir yatırım öngörüyor. Grubun yatırım listesinde, dijital, sürdürülebilirlik, kapasite, satış noktası başlıkları bulunuyor. Tüm elektrik tüketimini GES ile karşılamayı hedefleyen Grup, 9.5 megawatlık yatırımı mayıs ayında devreye almaya hazırlanıyor. 2023’te %80 büyüyen Grup, bu yıl büyüme için %70 öngörüyor.

Cironun %5 ila 8’i yatırıma

Doğanlar Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, önümüzdeki 5 yıl için yapılan strateji planlamasına göre her yıl dolar bazında %20 büyüme öngördüklerini belirtti.

Yeni pazarlara kanalize olarak katma değer ve markalı ihracat konusunda yeni projeleri olacağını anlatan Doğan, her yıl cirodan %5 ila 8’lik payın da yatırıma ayrılacağını açıkladı. Grubun 393 bin metrekare açık, 130 bin metrekare kapalı olmak üzere Düzce ve Biga’da üretim tesisi bulunduğunu ileten Doğan, yıllık üretim kapasitelerini ise şöyle açıkladı: 380 bin adet döşeme grubu, 3 milyon 150 bin metrekare ahşap panel, 480 bin adet yatak, 168 bin modül mutfak.

Bu yıl grup olarak ABD başta olmak üzere toptan, lokal, online kanallarla daha da aktif olacaklarını dile getiren Doğanlar Mobilya CEO’su Mustafa Karamemiş, İtalya’da bir marka ile ilgilendiklerini belirterek, “Biz bir marka ile görüşürken iki marka daha çıktı. Fizibilite çalışmalarını bu yıl sonuçlanacak” dedi. Afrika’da 20 mağazaya sahip olduklarını aktaran Karamemiş, Eylül 2023’te Senegal’de hayata geçirdikleri 12 milyon euro’luk yatırımla 22 satış noktasına ulaştıklarını hatırlattı.

“TMSF’deki markalarla ilgileniyoruz”

TMSF bünyesinde bulunan Erciyes Anadolu Holding markaları Bellona, Mondi, İstikbal gibi markalarla ilgilendiklerini kaydeden Mustafa Karamemiş, “Özellikle bir tane markayla ilgileniyoruz. Sadece marka değil endüstriyel üretim tesisleri de var. Onlarla da ilgileniyoruz. TMSF’nin satış politikasına bağlı olarak karar vermek istiyoruz” diye konuştu. Karamemiş, Grup olarak bu yıl reel olarak %12-12.5 bandında büyüme beklediklerini de iletti.

"Konsorsiyum kapasiteler oluşturulmalı"

Türk mobilya sektörünün 2023 yılında 4.6 milyar dolar ihracat ve 700 milyon dolar ithalatla net ihracatçı konumunda olduğunu söyleyen Mustafa Karamemiş, “Amerika, Avrupa gibi bölgelerde zor süreçler. Ancak talep olsa bile bunu karşılayacak konsorsiyum kapasiteler oluşturmak lazım. Türkiye’de kabiliyet, deneyim, istek, dinamizm ve gözükaralık fazlasıyla var. Sadece bunu harekete geçirecek ortam gerekiyor” dedi.