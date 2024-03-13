Markalı ihracatta model yarattı, hızla büyüyor

Özlem ERMİŞ BEYHAN

Türkiye’nin hazır giyim ihracatında markalı-yüksek katma değerli ürünlere yönelmesi gerektiği yıllardır söylenir ancak marka yaratmanın zorluğu bu hedefe ulaşmaya engel olur.

Bu zorluğu aşacak bir model uygulayan BB Perakende, distribütörlüğünü aldığı lüks giyim markalarının tasarımını ve üretimini Türkiye’de yapıyor ve ihraç ediyor. BB Perakende Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Cem Tınarlıoğlu, Brooks Brothers ürünlerini tasarlayıp, üretip lisansör oldukları Kuzey Kıbrıs, Kuzey Afrika Bölgesi’ne (Cezayir, Mısır, Libya, Fas ve Tunus) ihraç ettiklerini anlattı.

BB Perakende burada da kalmamış... Tınarlıoğlu, son olarak Avrupa’dan 5 ülkeden distribütörlerle yaptıkları anlaşma ile bu ülkeler için de tasarım ve üretim yapmaya başlayacaklarını açıkladı. Böylece BB Perakende, Avrupa’daki ülkelere de Brooks Brothers markalı ihracata başlayacak.

Coğrafyası büyüyecek

Tınarlıoğlu, “Bununla birlikte kısa vadede sorumlu olduğumuz bölgenin de büyüyeceğini düşünüyoruz. Hızlı büyüme ile Brooks Brothers coğrafyasındaki yerimiz de büyüyecektir” dedi.

Bu başarının ardında üretimden dağıtıma kadar grup şirketlerinde var olan ekosistemin yattığını anlatan Tınarlıoğlu, “Bu sayede bir yılda 30 mağaza açabildik. Brooks Brothers’ın marka sahibi de bunu görüyor, o nedenle bize yeni markalar vermeyi istiyor” ifadesini kullandı.

Asıl hedef Avrupa

Türkiye’de kısa vadede 50 mağaza hedefleri olduğunu anlatan Erdem Tınarlıoğlu, asıl hedefin Brooks Brothers ile Avrupa ülkelerindeki marka haklarını da almak olduğunu anlattı.

“Türkiye’den üretip o ülkelere ürün ihraç etmek, asıl hedefimiz bu” diyen Tınarlıoğlu, Brooks Brothers gibi bir markanın üretim hakkını alıp, hızla mağazalaşıp, Türkiye’den bu önemli marka ile ihracata başlamanın Türkiye’nin hazır giyimdeki gücünü gösteren önemli bir hikaye olduğunun altını çizdi.

En eski giyim markası

Brooks Brothers, 1818’de kurulmuş bir Amerikan lüks moda markası olarak ABD’de ve dünyanın birçok yerinde sürekli faaliyet gösteren en eski giyim markası. Dünya modasında hazır giyimi ilk başlatan Brooks Brothers, Türkiye’de BB Perakende ile 2023 yılında distribütörlük anlaşması yaptı.

Brooks Brothers geçtiğimiz yıllarda finansal zorluklar nedeniyle sahip değiştirdi. Markanın yeni sahibi Authentic Brands Group’un (ABG) Türkiye’de stratejik partner arayışında kendileri ile görüştüğünü anlatan BB Perakende Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Cem Tınarlıoğlu, “Amaç ve hedeflerinden bahsettiklerinde; Türkiye’yi üretim ve tasarım kabiliyeti anlamında önemli bir güç olarak gördüklerini belirttiler.

Lisansörlüğümüz de bu anlamda dünyadaki diğer örneklerden biraz daha farklı oldu. Artık Türkiye, ABD global pazarlarına onaylı Brooks Brothers tasarımı ve üretimi yapan bir oyuncu oldu. Bu durum da bize ülkemiz adına gurur veriyor” dedi. İlk etapta 10 yıllık bir kontratla başladıklarını anlatan Tınarlıoğlu şöyle devam etti:

Yılda iki kez ziyaret ediyorlar

“Kısa süre içerisinde bu anlaşmamızın üzerine bir 10 daha ilave etmek üzere mutabıkız. Bu kadar büyük çapta bir üretim anlaşmasıyla birlikte dünyadaki diğer Brooks Brothers distribütörlerine ABD üzerinden ürün satmaya başladık.

Dolayısıyla ürünlerimizin büyük bir bölümünü de ihraç ediyoruz. Biliyorsunuz Brooks Brothers 205 yıllık bir marka ve kurulduğu günden bu yana üst ve lüks segmentte yer alıyor. Başta Abraham Lincoln ile başlayan Theodore Roosevelt ile devam eden birçok önemli ismin hayranı olduğu marka, ABD başkanlarının markası olarak da tanınıyor. Hal böyleyken kalite standartlarının da çok yüksek olduğunu söyleyebilirim.

Tasarımdan üretime ve gönderim aşamasına kadar her kademede ayrı bir özen gerektiriyor. Onay alabilmek için hem işçilik hem hammadde anlamında bu yüksek kalite standardını yakalamamız gerekiyor. Amerika Brooks Brothers ekibi yılda iki defa birer ay olmak üzere düzenli periyotlarla ülkemizi ziyaret edip, ekiplerimizle her bir parça üzerinde detaylı bir şekilde çalışıyorlar ve buradaki süreçten çok memnunlar.”

Dünyadaki ilk Brooks Brothers restoranını açtı

“Brooks Brothers 205 yıllık mirasıyla dünyadaki en önemli yaşam stili markalarından bir tanesi. Klasik stilin modernize edilmiş mağaza tasarım konseptine biz de sadık kalıyor ve markanın köklerinden hiçbir şekilde kopmuyoruz. Bununla birlikte yeni bir vizyon katarak bir ilke imza attık.

Dünyada ilk kez bir Brooks Brothers mağazası ile Brooks Brothers Brasserie’yi bir araya getirdik. Mağazamızı hazırlarken yine koleksiyondan restorandaki bardak seçimine kadar her bir detay için ABD’den onay aldığımız çok itinalı bir süreç yürüttük. Bu konseptteki ilk mağazamızı da Emaar AVM’de açtık. Böylece müşterilerimizi ilk defa mağaza ile kafe ortamında buluşturmaya başladık. “

“Ürünlerimiz 7 gün sonra Avrupa’da raflarda oluyor”

“Global markaların pek çoğu artık Uzakdoğu’ya aylar öncesinden sipariş verip uygun fiyatı yakalamak için verdiği siparişin 6-8 ay sonra gelmesini beklemek istemiyor. Bu nedenle Türkiye hem jeopolitik hem de üretim kapasitesi ile öne çıkıyor. Avrupa pazarı için de çok avantajlı bir lokasyondayız. Ürünlerimiz transfer sürecine girdikten 7 gün sonra Avrupa’da raflarda oluyor.

Dolayısıyla Türkiye çok kuvvetli bir üretim destinasyonu haline geldi. Belki Uzakdoğu’ya göre biraz daha pahalı olabiliriz ama katma değer dengesine baktığımız zaman Türkiye çok avantajlı. Hindistan, Çin, Kanada, Hong Kong ve Güney Kore olmak üzere 5 ülkedeki distribütörlere koleksiyon ihraç ediyoruz.”

ABD’ye Türk tasarımı kadın koleksiyonu gidiyor

BB Perakende Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Cem Tınarlıoğlu, dünyada kadın koleksiyonunun Brooks Brothers’taki payı yüzde 10 iken Türkiye’de bu oranın yüzde 40 olduğunu anlattı: “Türkiye olarak bu noktada kendimize zorlu bir hedef de koyduk; kadın koleksiyonu oranını dünyadaki diğer örneklerinden daha büyük bir orana taşıdık. Bu durum Amerika’nın da dikkatini çekti. Şu anda ABD pazarına ve oradan da globale Türkiye’de tasarlanmış ve üretilen kadın koleksiyonumuzu ulaştırıyoruz.”

Doğal elyaf bir zorunluluk

“Brooks Brothers doğal elyaf kullanan ve bunun kullanımını zorunlu kılan bir marka. Biz de her bir ürünümüzün kaynağından mağazaya ve müşterilerimizin dolaplarına kadar uzanan süreçlerinde sürdürülebilir olmaktan yanayız. Şirket olarak şeffaflık, eşitlik, çeşitlilik sağlamak, çevre ve çalışan dostu standartlar oluşturmak ile bu konuları sürdürülebilir kılmak en büyük önceliğimiz. Bu açıdan da markayla örtüşüyoruz.”

Lüks turizm hızla büyüyor

Erdem Cem Tınarlıoğlu, “Nisanekim aylarında turistlerin de etkisiyle ciromuz artıyor. Rus turistlerin sayısında da artış gözlemliyoruz” dedi. Tınarlıoğlu, “Alışveriş yapan turistler neredeyse tüm koleksiyonu alıyor, tek bir ürün değil, o koleksiyondan birçok ürünü almayı tercih ediyor” ifadesini kullandı.