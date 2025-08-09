Markette cep yakıyor, kilosu 150 lirayı aştı! Zirai donun vurduğu limonda hasat vakti, fiyatlar düşecek mi?

Her sene ‘Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu' tarafından kesim ve ihraç izni açıklanan limonda bu sene işler değişti.

Kış mevsiminde halde kilosu 5 liraya kadar gerileyen limon, zirai don ve havaların ısınmasıyla birlikte marketlerde 150 lirayı aşan fiyatlara satılıyor.

Yaz mevsiminde ise havaların sıcak gitmesi nedeniyle erkenci limon olgunluğuna erişti ve hasat başladı.

Adana genelinde yaklaşık 300 bin dönüm alanda üretimi yapılan limondan bu sene 380 bin ton rekolte hedefleniyor.

Mayer cinsi limonun bahçede 20 ile 40 lira arasında, halde ise 50-60 lira arasında alıcı bulduğu bildirildi.

Rekoltedeki kayıp ciddi boyutlarda

Hasat sırasında konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, zirai don nedeniyle rekoltenin yüzde 40 düştüğünü belirterek, şöyle konuştu:

- Türkiye narenciye üretiminin yüzde 40'ı Adana'dan karşılanıyor. Bu sene zirai don nedeniyle limon çok etkilendi. Geçen yıl da limon hasadına Ağustos ayının ilk haftası başlamıştık. Adana'daki limonlar hasat olgunluğuna erişti. Geçen yıl 641 bin ton limon rekoltesi var ama bu sene 380 bin ton limon bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'Depolarda iki haftalık limon kaldı'

Ülke genelindeki depolarda 2 haftalık limon kaldığını, fiyatların ise bu nedenle 150 lirayı aştığını anlatan Doğan, şöyle devam etti:

- Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu, geçen sene 17 Eylük için kesim izni vermişti. Ancak biz o tarihi beklersek piyasada limon kalmaz. Şu anda limonun bahçede kilogram fiyatı boyutuna göre 20 ile 40 lira arasında değişiyor.

'Fiyatlar çok düşmez'

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, rekolte azlığı nedeniyle limon fiyatlarının bu sene çok düşmesini öngörmediklerini, sezon boyunca bu rakamlarda kalmasını beklediklerini belirtti.

Limon üreticisi Ramazan Şanlı ise fiyatların iyi olduğunu ancak zirai don nedeniyle rekoltenin düşük olduğunu söyledi.