Mekpan, büyümeye devam edecek

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Güç­lü sermayemiz, yetkin insan kaynağımız, tedarikçi, müş­teri ve bayilerimizden aldığı­mız güçle, Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisi­mizde, 30 bini kapalı alan ol­mak üzere toplam 45 bin met­rekare alanda 8,5 milyon met­rekare üretim kapasitemizle, Türkiye’nin en büyük üreti­cilerinden biri haline geldik” dedi.

“Standartları belirleyen bir firma olmayı önemsiyoruz”

Türkiye’de sandviç panel üretiminde standartlara yön veren, yenilikçi ve katma de­ğeri artırmaya odaklanan bir firma olma misyonuyla çalış­malarına yön verdiklerinin altını çizen Celalettin Hakan Katırcı, “Sektörümüzde stan­dartları belirleyen bir firma olmayı önemsiyor olmamız başarımızın anahtarını oluş­turuyor. Ayrıca istikrarlı bir şekilde yatırım yaparak sek­tördeki rekabetçi kimliğimizi de koruyoruz” diye konuştu.

Çatı ve cephe panellerinde aynı zamanda mimari estetik ve kaliteyi bir arada sunduk­larına işaret eden Celalettin Hakan Katırcı, son dönemde odaklandıkları başlıca konu­nun ise sürdürülebilirlik ol­duğunu bildirdi.

Katırcı, ko­nuya ilişkin şu bilgileri verdi: “Sürdürülebilirlik, çevresel faktörler, yüksek ürün kalite­si ve üretim verimliliğini esas alarak, mevcut makine par­kımızda gerçekleştirdiğimiz teknolojik yenilikler ile 0 kar­bon salınımlı Pentan teknolo­jisine geçiş yaparak, üretilen ürünlerin çevre dostu olması­nı sağladık. Pazar taleplerine yönelik yaptığımız analizler sonucunda, 2014 yılında yap­tığımız yeni yatırımla birlikte daha yüksek yangın direncine sahip olan Poli-izosiyanürat (PIR) dolgulu sandviç panel üretimine başladık.

2015 yı­lında da ulaştığımız fiili üre­tim miktarıyla birlikte ülke­mizdeki Kontinyu Panel Üre­ticileri arasında fiili kapasite kullanımı anlamına da gelen “Üretim Verimliliği” alanın­da ilk sıralardaki yerimizi al­dık. 2020 yılında fabrika ka­palı alanımızı, küresel çapta­ki COVID salgınına rağmen, sadece iki senede 8 bin met­rekareden 30 bin metrekare­ye yaklaşık 4 misline büyütüp, özel tasarım ürünler de üret­mek üzere en son teknolojik yenilikler ile donatılmış ikin­ci kontinyu hattını devreye al­dık. Böylece kurulu kapasite­mizi yüzde 250 artırıp, günlük fiili üretim miktarını 25 bin metrekareye yükselttik.”

İstikrarlı büyüme her yıl artarak devam ediyor

Celalettin Hakan Katır­cı Mekpan Panel’in büyem hikayesinin 2023 yılında da devam ettiğine değinerek, “2023 yılında yaptığımız ya­tırımlarla birlikte, tesisimi­zi 41 bini kapalı alan olmak üzere 65 bin metrekareye çı­kardık. Yine bu yıl içerisinde devreye almayı planladığı­mız 3.hat yatırımımızla yıllık üretim kapasitemizi 8,5 mil­yon metrekareden 13,6 mil­yon metrekareye çıkaracağız.

Bugün de zorlu konjonktüre rağmen, sektörün en değerli üreticisi olma vizyonumuz­la, bayilerimizin ve müşteri­lerimizin memnuniyetini ar­tırmaya odaklanıyor ve ve­rimliliği yükseltmeye yönelik çalışmalarımızla yatırımları­mızı hız kesmeden sürdürü­yoruz. Uzun ömürlü, depre­me dayanıklı, yüksek yangın dirençli ve yüksek ısı yalıtım performansına sahip olan PUR-PIR dolgulu sandviç pa­nellerimiz, spor tesislerinde, endüstriyel tesislerde, han­garlarda, konutlarda, soğuk hava depolarında yaygın ola­rak kullanılıyor.”