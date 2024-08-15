Mekpan, büyümeye devam edecek
Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı, Türkiye’de panel sektöründe üretim verimliliğinde sektörde ilk sıralarda yer aldıklarını belirterek, “Sektörde 13 yıldır faaliyet gösteriyoruz.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Güçlü sermayemiz, yetkin insan kaynağımız, tedarikçi, müşteri ve bayilerimizden aldığımız güçle, Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisimizde, 30 bini kapalı alan olmak üzere toplam 45 bin metrekare alanda 8,5 milyon metrekare üretim kapasitemizle, Türkiye’nin en büyük üreticilerinden biri haline geldik” dedi.
“Standartları belirleyen bir firma olmayı önemsiyoruz”
Türkiye’de sandviç panel üretiminde standartlara yön veren, yenilikçi ve katma değeri artırmaya odaklanan bir firma olma misyonuyla çalışmalarına yön verdiklerinin altını çizen Celalettin Hakan Katırcı, “Sektörümüzde standartları belirleyen bir firma olmayı önemsiyor olmamız başarımızın anahtarını oluşturuyor. Ayrıca istikrarlı bir şekilde yatırım yaparak sektördeki rekabetçi kimliğimizi de koruyoruz” diye konuştu.
Çatı ve cephe panellerinde aynı zamanda mimari estetik ve kaliteyi bir arada sunduklarına işaret eden Celalettin Hakan Katırcı, son dönemde odaklandıkları başlıca konunun ise sürdürülebilirlik olduğunu bildirdi.
Katırcı, konuya ilişkin şu bilgileri verdi: “Sürdürülebilirlik, çevresel faktörler, yüksek ürün kalitesi ve üretim verimliliğini esas alarak, mevcut makine parkımızda gerçekleştirdiğimiz teknolojik yenilikler ile 0 karbon salınımlı Pentan teknolojisine geçiş yaparak, üretilen ürünlerin çevre dostu olmasını sağladık. Pazar taleplerine yönelik yaptığımız analizler sonucunda, 2014 yılında yaptığımız yeni yatırımla birlikte daha yüksek yangın direncine sahip olan Poli-izosiyanürat (PIR) dolgulu sandviç panel üretimine başladık.
2015 yılında da ulaştığımız fiili üretim miktarıyla birlikte ülkemizdeki Kontinyu Panel Üreticileri arasında fiili kapasite kullanımı anlamına da gelen “Üretim Verimliliği” alanında ilk sıralardaki yerimizi aldık. 2020 yılında fabrika kapalı alanımızı, küresel çaptaki COVID salgınına rağmen, sadece iki senede 8 bin metrekareden 30 bin metrekareye yaklaşık 4 misline büyütüp, özel tasarım ürünler de üretmek üzere en son teknolojik yenilikler ile donatılmış ikinci kontinyu hattını devreye aldık. Böylece kurulu kapasitemizi yüzde 250 artırıp, günlük fiili üretim miktarını 25 bin metrekareye yükselttik.”
İstikrarlı büyüme her yıl artarak devam ediyor
Celalettin Hakan Katırcı Mekpan Panel’in büyem hikayesinin 2023 yılında da devam ettiğine değinerek, “2023 yılında yaptığımız yatırımlarla birlikte, tesisimizi 41 bini kapalı alan olmak üzere 65 bin metrekareye çıkardık. Yine bu yıl içerisinde devreye almayı planladığımız 3.hat yatırımımızla yıllık üretim kapasitemizi 8,5 milyon metrekareden 13,6 milyon metrekareye çıkaracağız.
Bugün de zorlu konjonktüre rağmen, sektörün en değerli üreticisi olma vizyonumuzla, bayilerimizin ve müşterilerimizin memnuniyetini artırmaya odaklanıyor ve verimliliği yükseltmeye yönelik çalışmalarımızla yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Uzun ömürlü, depreme dayanıklı, yüksek yangın dirençli ve yüksek ısı yalıtım performansına sahip olan PUR-PIR dolgulu sandviç panellerimiz, spor tesislerinde, endüstriyel tesislerde, hangarlarda, konutlarda, soğuk hava depolarında yaygın olarak kullanılıyor.”