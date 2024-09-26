Memiş: Türk bulguru Rusların restoran ve mutafına girecek

Ticaret Bakanlığı Turqua­lity Destek Programı ile des­teklenen Bulgur Tanıtım Pro­jesi kapsamında Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, AHBİB Başkanı Vey­sel Memiş, Türkiye Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Baş­kanı Ahmet Tiryakioğlu’nun ev sahipliğinde Moskova’da düzenlenen tanıtım programı­na Rusya’nın önde gelen kamu kurumları ve sivil toplum ku­ruluşlarının temsilcileri ka­tıldı.

Gastronomi alanından Rus ilgililerin yoğun ilgi gös­terdiği etkinlikte ünlü Şef Ar­da Türkmen tarafından hazır­lanan nar ekşili bulgur salata­sı, yoğurt yatağında sarımsaklı bulgur köftesi, kaymaklı firik üzerinde kayısılı uzun pişmiş kuzu eti ve dağ meyveli kaka­olu bulgur puding misafirlere ikram edildi.

“Dünya Bulgur Günü ilan etmeyi hedefliyoruz”

AHBİB Başkanı Veysel Me­miş, Anadolu ve Mezopotam­ya medeniyetlerinde doğan 12 bin yıllık geçmişe sahip bulgu­run, asırlar boyunca zengin ve köklü Türk mutfak kültürünü yansıttığını kaydetti. Memiş, “Bulgur, Türk mutfağının en temel besinlerinden biridir. Bulguru endüstriyel yöntem­lerle üreten ilk ülke olan Tür­kiye’nin, günümüzde hem üre­tim hem de ihracatta dünya lideri oluşu bu köklü gelenek­lerden kaynaklanmaktadır” diye konuştu.

Türk bulguru­nu Rus halkına sevdirmek, bu ürünün Rus mutfaklarına ve restoranlarında menülere ta­şımak için çalışmalar yaptık­larını aktaran Başkan Veysel Memiş, “Dünya çapında bir ça­lışma gerçekleştiriyor ve Dün­ya Bulgur Günü ilan etmeyi he­defliyoruz. Hedefimiz 2025 yılı hasat döneminde bu ilanı­mızın Birleşmiş Milletler tara­fından kabul görmesidir.” dedi.

Türkiye Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Tirya­kioğlu ise Türk gıda sektörün­de toplam 34 milyar dolar ih­racat hacmine sahip oldukla­rını dile getirerek, “Bulgurun dünyadaki İngilizcesi, Rusça­sı, Arapçası, bütün dünyada­ki ismi bulgur. Çok sağlıklı bir ürün. Bu kanıtlanmış bir bil­gi. Biz Rusya’ya bu ürünü ta­nıtmaya geldik. Rus halkının Türk bulgurunu severek tüke­teceğine inanıyoruz.” ifadele­rini kullandı.

Şef Arda Türk­men de bulgurun Türkiye’nin en önemli, en kadim ve en kut­sal ürünlerinden biri olduğu­nu vurgulayarak ““Her evde mutlaka yer alan, her hanenin vazgeçemediği çok özel ve kut­sal bir üründür. Bulgur ile ya­pılacak yemeğin haddi hesabı, çeşidi, sınırı yoktur.” dedi. Ta­nıtım kampanyası kapsamın­da AHBİB Başkanı Veysel Me­miş, Rusya’nın en eski ve köklü medya kuruluşu Komsomols­kaya Pravda Media’da beşi ana akım, iki sektörel olmak üzere yedi farklı Rus medya kurulu­şu ile basın toplantısı düzenle­di.

100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi

Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, iki ülke arasında 100 milyar dolar düzeyinde ticaret hacmi hedefinin olduğunu hatırlattı. Bilgiç, Türkiye’nin ihracatında Rusya’nın en büyük 6’ncı pazar olduğunu belirterek dış satımda tarım ürünlerinin büyük önem taşıdığını söyledi. Bulgurun eşsiz lezzetteki Türk yemeklerinin en önemli malzemelerinden olduğuna dikkati çeken Bilgiç, çoğu tarım ürününe göre daha az işlendiği için zengin besin değeri barındırması nedeniyle çok da sağlıklı olduğunu vurguladı.