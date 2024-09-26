Memiş: Türk bulguru Rusların restoran ve mutafına girecek
Türk mutfağında ayrı bir yeri olan bulgurun dünyanın dört bir yanında tüketimini yaygınlaştırmak ve ihracatını artırmak amacıyla Bulgur Tanıtım Projesi hazırlayan Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB), bu ürün özelinde hedef pazar olarak belirlediği Rusya’da kapsamlı etkinlikler gerçekleştirdi.
Ticaret Bakanlığı Turquality Destek Programı ile desteklenen Bulgur Tanıtım Projesi kapsamında Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, AHBİB Başkanı Veysel Memiş, Türkiye Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu’nun ev sahipliğinde Moskova’da düzenlenen tanıtım programına Rusya’nın önde gelen kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Gastronomi alanından Rus ilgililerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte ünlü Şef Arda Türkmen tarafından hazırlanan nar ekşili bulgur salatası, yoğurt yatağında sarımsaklı bulgur köftesi, kaymaklı firik üzerinde kayısılı uzun pişmiş kuzu eti ve dağ meyveli kakaolu bulgur puding misafirlere ikram edildi.
“Dünya Bulgur Günü ilan etmeyi hedefliyoruz”
AHBİB Başkanı Veysel Memiş, Anadolu ve Mezopotamya medeniyetlerinde doğan 12 bin yıllık geçmişe sahip bulgurun, asırlar boyunca zengin ve köklü Türk mutfak kültürünü yansıttığını kaydetti. Memiş, “Bulgur, Türk mutfağının en temel besinlerinden biridir. Bulguru endüstriyel yöntemlerle üreten ilk ülke olan Türkiye’nin, günümüzde hem üretim hem de ihracatta dünya lideri oluşu bu köklü geleneklerden kaynaklanmaktadır” diye konuştu.
Türk bulgurunu Rus halkına sevdirmek, bu ürünün Rus mutfaklarına ve restoranlarında menülere taşımak için çalışmalar yaptıklarını aktaran Başkan Veysel Memiş, “Dünya çapında bir çalışma gerçekleştiriyor ve Dünya Bulgur Günü ilan etmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz 2025 yılı hasat döneminde bu ilanımızın Birleşmiş Milletler tarafından kabul görmesidir.” dedi.
Türkiye Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Tiryakioğlu ise Türk gıda sektöründe toplam 34 milyar dolar ihracat hacmine sahip olduklarını dile getirerek, “Bulgurun dünyadaki İngilizcesi, Rusçası, Arapçası, bütün dünyadaki ismi bulgur. Çok sağlıklı bir ürün. Bu kanıtlanmış bir bilgi. Biz Rusya’ya bu ürünü tanıtmaya geldik. Rus halkının Türk bulgurunu severek tüketeceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Şef Arda Türkmen de bulgurun Türkiye’nin en önemli, en kadim ve en kutsal ürünlerinden biri olduğunu vurgulayarak ““Her evde mutlaka yer alan, her hanenin vazgeçemediği çok özel ve kutsal bir üründür. Bulgur ile yapılacak yemeğin haddi hesabı, çeşidi, sınırı yoktur.” dedi. Tanıtım kampanyası kapsamında AHBİB Başkanı Veysel Memiş, Rusya’nın en eski ve köklü medya kuruluşu Komsomolskaya Pravda Media’da beşi ana akım, iki sektörel olmak üzere yedi farklı Rus medya kuruluşu ile basın toplantısı düzenledi.
100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi
Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, iki ülke arasında 100 milyar dolar düzeyinde ticaret hacmi hedefinin olduğunu hatırlattı. Bilgiç, Türkiye’nin ihracatında Rusya’nın en büyük 6’ncı pazar olduğunu belirterek dış satımda tarım ürünlerinin büyük önem taşıdığını söyledi. Bulgurun eşsiz lezzetteki Türk yemeklerinin en önemli malzemelerinden olduğuna dikkati çeken Bilgiç, çoğu tarım ürününe göre daha az işlendiği için zengin besin değeri barındırması nedeniyle çok da sağlıklı olduğunu vurguladı.