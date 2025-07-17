Mercimek samanı, buğday fiyatını geçti: Saman fiyatları alev alev
Hasat döneminden bu yana saman fiyatlarında yaklaşık %50 oranında artış yaşandı. Sektör temsilcileri, buğday ve arpa samanının ton fiyatının lojistik konumuna göre 4 bin ile 5 bin lira arasında değiştiğini, mercimek samanının ise 15 bin lirayı aştığını belirtiyor.
Mehmet H. GÜLEL
Bu yıl kuraklığın etkisiyle saman fiyatları hızla yükselmeye başladı. Hububat hasadının başlamasıyla birlikte saman ve sap fiyatlarında yaklaşık yüzde 50 oranında artış yaşandı. Hasadın başında dökme samanın tonu bin 500 lira civarındayken, bugünlerde bu fiyat 2 bin 500 liraya kadar çıktı.
Sektör temsilcileri, bazı bölgelerde buğday ve arpa samanının kapıya teslim ton fiyatının 4 bin ile 5 bin lira arasında değiştiğini ifade ediyor. Mercimek samanının ise buğday ve arpa fiyatlarını geride bırakarak ton başına 15 bin lirayı aştığı belirtiliyor. Öte yandan, saman fiyatlarındaki bu artış, hayvancılık sektörünü olumsuz etkileyerek, çiğ süt üretimi ve besicilik faaliyetlerini zorlaştırıyor.
Her yıl harman döneminde saman fiyatlarının düşüş gösterdiğine dikkat çeken Niğde Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Veli Kenar, bu yıl ise fiyatların gerilemediğini belirtti. Kenar, şu anda bölgelerinde yerinde saman fiyatının 2 bin 500 lira seviyesinde olduğunu aktardı.
Samanın yükleme ve lojistik maliyetleri eklendiğinde ise fiyatın daha da arttığını ifade etti. Niğde’nin Ulukışla ilçesi ve çevresinde kuraklık nedeniyle birçok ekinin biçilemediğini belirten Kenar, “Kuraklık sebebiyle Güneydoğu’da yeterli saman üretilemeyince, bu yıl bölgemizde fiyatlar yükseldi” dedi.
Kırmızı samanın tonu 15 bin lirayı aştı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde saman ticaretiyle uğraşan Serdar Canbegler, samanın çiftçilere teslim fiyatının en yakın lokasyonlar için ton başına 4 bin liradan başladığını belirtti.
Fiyatların, köylerin uzaklığına ve samanın kalitesine göre değişiklik gösterdiğini ifade eden Canbegler, “Şu an fiyatlarda belirgin bir artış ya da düşüş yok. Normalde her yıl hasat döneminde saman fiyatları düşerdi, ancak bu yıl böyle bir düşüş yaşanmadı. Eylül ayının 15’inden sonra fiyatlarda artış olabileceği öngörülüyor” diye konuştu.
Canbegler, ayrıca kırmızı saman olarak bilinen mercimek samanının fiyatının şu anda kamyon üzerinde 15 bin ile 15 bin 500 lira arasında değiştiğini belirterek, “Kırmızı saman, arpa samanından daha pahalı. Geçen yıl 200 dönümlük bir mercimek tarlasından ortalama 6 ila 7 kamyon saman elde ediliyordu. Bu yıl ise aynı alandan sadece bir kamyon saman alınabildi” açıklamasında bulundu.
Silaja bir günde 300 lira zam
Antalya bölgesinde büyük ölçekli süt hayvancılığı yapan bir üretici, mısır silajının ton fiyatının normalde 2 bin 100 ile 2 bin 200 lira arasında olduğunu, ancak önceki gün yapılan güncellemeyle bu fiyatın 2 bin 500 liraya yükseldiğini belirtti.
Antbirlik’in yeni silaj fiyatını 2 bin 500 lira olarak açıkladığını aktaran üretici, silajda da fiyat artışlarının başladığını söyledi. Yeni fiyat açıklanmasına rağmen, daha önce çiftçilerle 2 bin 300 liradan yapılan anlaşmaların iptal edildiğini ve çiftçilerin ürün vermekten vazgeçtiğini ifade etti.
Üretici, “Antbirlik’te ağustos ayında seçim var. Bu nedenle yüksek fiyat açıklanmış olabilir. Öte yandan, saman fiyatlarının da çiftliğe teslim ton fiyatı olarak 4 bin ile 5 bin lira arasında değişiyor. Bu maliyetlerle çiğ süt fiyatının litre başına en az 25 lira olması gerekiyor. Ülke genelinde bu yıl kesilmesi beklenen on binlerce gebe inek var. Girdi maliyetleri bu şekilde devam ederse, binlerce hayvan kesime gidecek” uyarısında bulundu.