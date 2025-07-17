Mercimek samanı, buğday fiyatını geçti: Saman fiyatları alev alev

Mehmet H. GÜLEL

Bu yıl kuraklığın etkisiy­le saman fiyatları hızla yükselmeye başladı. Hu­bubat hasadının başlamasıyla birlikte saman ve sap fiyatlarında yakla­şık yüzde 50 oranın­da artış yaşandı. Ha­sadın başında dökme samanın tonu bin 500 lira civarındayken, bugünlerde bu fiyat 2 bin 500 liraya kadar çıktı.

Sek­tör temsilcileri, bazı bölgelerde buğday ve arpa samanının ka­pıya teslim ton fiyatının 4 bin ile 5 bin lira arasında değiştiğini ifade ediyor. Mercimek sama­nının ise buğday ve arpa fiyatla­rını geride bırakarak ton başına 15 bin lirayı aştığı belirtiliyor. Öte yandan, saman fiyatların­daki bu artış, hayvancılık sek­törünü olumsuz etkileyerek, çiğ süt üretimi ve besicilik faaliyet­lerini zorlaştırıyor.

Her yıl harman döneminde saman fiyatlarının düşüş gös­terdiğine dikkat çeken Niğde Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Veli Kenar, bu yıl ise fi­yatların gerilemediğini belirt­ti. Kenar, şu anda bölgelerinde yerinde saman fiyatının 2 bin 500 lira seviyesinde olduğunu aktardı.

Samanın yükleme ve lojistik maliyetleri eklendiğin­de ise fiyatın daha da arttığını ifade etti. Niğde’nin Ulukışla ilçesi ve çev­resinde kuraklık ne­deniyle birçok ekinin biçilemediğini belir­ten Kenar, “Kuraklık sebebiyle Güneydo­ğu’da yeterli saman üretileme­yince, bu yıl bölgemizde fiyatlar yükseldi” dedi.

Kırmızı samanın tonu 15 bin lirayı aştı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçe­sinde saman ticaretiyle uğra­şan Serdar Canbegler, samanın çiftçilere teslim fiyatının en ya­kın lokasyonlar için ton başına 4 bin liradan başladığını belirt­ti.

Fiyatların, köylerin uzaklı­ğına ve samanın kalitesine gö­re değişiklik gösterdiğini ifade eden Canbegler, “Şu an fiyatlar­da belirgin bir artış ya da düşüş yok. Normalde her yıl hasat dö­neminde saman fiyatları düşer­di, ancak bu yıl böyle bir düşüş yaşanmadı. Eylül ayının 15’in­den sonra fiyatlarda artış olabi­leceği öngörülüyor” diye konuş­tu.

Canbegler, ayrıca kırmızı sa­man olarak bilinen mercimek samanının fiyatının şu anda kamyon üzerinde 15 bin ile 15 bin 500 lira arasında değiştiği­ni belirterek, “Kırmızı saman, arpa samanından daha paha­lı. Geçen yıl 200 dönümlük bir mercimek tarlasından ortala­ma 6 ila 7 kamyon saman elde ediliyordu. Bu yıl ise aynı alan­dan sadece bir kamyon saman alınabildi” açıklamasında bu­lundu.

Silaja bir günde 300 lira zam

Antalya bölgesinde büyük ölçekli süt hayvancılığı yapan bir üretici, mısır silajının ton fiyatının normalde 2 bin 100 ile 2 bin 200 lira arasında olduğunu, ancak önceki gün yapılan güncellemeyle bu fiyatın 2 bin 500 liraya yükseldiğini belirtti.

Antbirlik’in yeni silaj fiyatını 2 bin 500 lira olarak açıkladığını aktaran üretici, silajda da fiyat artışlarının başladığını söyledi. Yeni fiyat açıklanmasına rağmen, daha önce çiftçilerle 2 bin 300 liradan yapılan anlaşmaların iptal edildiğini ve çiftçilerin ürün vermekten vazgeçtiğini ifade etti.

Üretici, “Antbirlik’te ağustos ayında seçim var. Bu nedenle yüksek fiyat açıklanmış olabilir. Öte yandan, saman fiyatlarının da çiftliğe teslim ton fiyatı olarak 4 bin ile 5 bin lira arasında değişiyor. Bu maliyetlerle çiğ süt fiyatının litre başına en az 25 lira olması gerekiyor. Ülke genelinde bu yıl kesilmesi beklenen on binlerce gebe inek var. Girdi maliyetleri bu şekilde devam ederse, binlerce hayvan kesime gidecek” uyarısında bulundu.