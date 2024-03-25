“Merdiven altı işletmeler dinamit etkisi yaratıyor”

Sevilay ÇOBAN

Hızlı Tüketim Ürünleri(FMCG) ve kozmetik sektöründeki 20 yıllık deneyimini girişime dönüştüren Umay Cosmetics Genel Müdürü Muharrem Doğruyol, global markaların Türkiye geneli distribütörlüğünü yaparken, aynı zamanda kendi markasının yurt içi ve yurt dışı satışını gerçekleştiriyor.

“Kaliteli ve ulaşılabilir”

Doğruyol, pek çok oyuncunun yer aldığı kozmetik sektörünün 6 bin yıllık geçmişi olduğunu hatırlatarak, “Sektöre Kasım 2022’de Umay Cosmetics adıyla adım attık. Bizi ayrıştıran başlıca faktörlerin en önemlisi, sektördeki ihracat ve ithalatı aynı anda gerçekleştiren ender firmalardan birisi olmamız. Diğeri de ‘masstige’ diye tabir edilen kaliteli bir vaadi olan, ulaşılabilir segmenti hedef almak diye özetleyebiliriz. Böylelikle ekseriya vegan, ‘cruelty free’ ve temiz içerikli kaliteli ürünleri mümkün olan en uygun fiyat seviyesinde tüketicilerin beğenisine sunuyoruz” diye konuşuyor.

“Başlangıç yatırımı 2-3 milyon dolar”

Umay Cosmetics’i kredisiz, hibesiz ve kendi öz sermayeleri ile kurduklarının anlatan Doğruyol, “Kozmetik sektöründe kurulacak fabrikanın büyüklüğünden portföyünüzün kapsamına göre yatırım tutarı çok ciddi değişkenlik gösteriyor. Başlangıç aşamasında en az 2-3 milyon dolar gerekiyor” diyor.

Doğruyol, hedeflerini şu sözlerle ifade ediyor; “Kısa vadede Türkiye’de, uzun vadede ise Asya ve Avrupa coğrafyasında kendi iş modelimizle global ölçekte öncü şirket olmak istiyoruz. Bunu yaparken de ithalatımızdan daha çok ihracat yaparak ülkemize döviz fazlası sağlayan katma değerli bir şirket olmak yolunda ilerlemeyi planlıyoruz. Ayrıca Türkiye’nin kg başına ihracat rakamının ortalama 10 katı değerinde ihracat değerine ulaşmak da gönül hedefimiz.”

“Sektör büyüklüğü 3 milyar dolar eşiğinde”

Kozmetik sektörünün büyüklüğü hakkında değerlendirmeler yapan Doğruyol, şunları söylüyor; “Türkiye kozmetik sektörü, 180’i aşkın ülkeye ihracat yapan, her yıl rakamsal olarak istikrarlı büyüme sağlayan 3 milyar dolar eşiğini görmüş ve her sene bini aşkın yeni şirketin kurulduğu rekabetçi, gelişen ve değişen bir yapıya sahip.

Yüzde 60’ın üzerinde vergi oranı ile de ülkeye en fazla katkı sağlayan sektörlerin başında geliyor. Sektörün dünya genelinde 400 milyar dolarlık bir değere sahip olduğunu düşünürsek gidecek çok yolumuz var. En basitinden en çok ihracatı Rusya, Irak, İran ve ABD’ye yapıyoruz. Demek ki konjonktür avantajları bir kenara bırakıp daha uç bölgelere katma değerli ürünlerle ihracat yapmamız gerekiyor. Devlet, sanayici ve akademi üçgeninde Ar-Ge ve iş birliğini geliştirmemiz lazım.”

“Türkiye bu sektörde lig atlayabilir”

Kozmetik sektöründeki en büyük tehdidin, dövize bağlı maliyet artışı ve ÖTV gibi ek vergiler olduğunun altını çizen Doğruyol’un dikkat çektiği diğer noktalar ise şöyle; “Aynı zamanda Uzakdoğu gibi ucuz işgücü olan ülkeler ve ‘merdiven altı üretim’ olarak tabir edilen işletmeler ise dinamit etkisi yaratıyor. Tuzu biberi ise mobil çağın nimetlerinden faydalanarak son dönemde türeyen online ağırlıklı satış yapan, yeterince denetlenemeyen, geçmişi ve içeriği bilinmeyen markalar.

En hızlı şekilde sektör, akademi ve devlet elbirliği ile kaliteli işgücünün yetişmesi için çaba sarf etmeli ve aksiyon almalıdır. Ayrıca teşvik ve desteklerin dünya ölçeğinde rekabetçi hale gelmesi ve sektörün her anlamda rekabet düzeyi ve kalitesinin artması gerekiyor. Biz KÜAD (Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği) üyeleri olarak her ne kadar bunu komisyon çalışmalarımızla sağlamaya çalışsak da çok daha geniş katılımla ve tüm paydaşların desteği ile ancak Türkiye bu sektörde lig atlayabilir.”

“Kadın girişimcileri destekliyoruz”

Temiz içerikli ürünlerin sürdürülebilir şekilde üretim ve tedarikini sağladıklarını kaydeden Muharrem Doğruyol, “Umay ismi şirket olarak dünyaya karşı yaklaşımımızı temsil ediyor. Türk mitolojisinde yeryüzüne bereket dağıtan, etrafına ışık saçan, çocukları ve hayvanları koruyan aynı zamanda kuruluş felsefemize ilham kaynağı olan tanrıçanın adı Umay. Umay’dan aldığımız ilhamla yeryüzündeki iyiliğin, hoşgörünün ve aydınlığın insanlığın kadın kimliği üzerinden somutlaştığına inanıyoruz. Bu nedenle kadınları her alanda ve her anlamda destekliyoruz. Başta deprem bölgesi olmak üzere Türkiye genelinde iş sahibi olmak isteyen kadın girişimcilerimize hem maddi hem de gelişimleri için önemli destekler sağlıyoruz” diyor.

“Yenilikçi 2 ayrı ürün grubunda Ar-Ge sürüyor”

Umay Cosmetics’in portföyündeki ana kategorileri olan parfüm ve koku ürünlerinin yarısının ithal ettikleri global markalardan, diğer yarısının da kendi üretimleri olan cilt ve vücut bakım ürünlerinden oluştuğunu belirten Doğruyol, “Ar-Ge faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Hedefimiz, her sene en az bir ürün grubunu tüketicilerimizin beğenisine sunmak. Dünya genelinde üzerine kafa yorulmamış yenilikçi 2 ayrı ürün grubu ile ilgili ArGe çalışmalarımız devam ediyor” diye ekliyor.