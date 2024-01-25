Merkez'in ihracatçıya döviz satış desteği artsın

Mehmet Hanifi GÜLEL

Gıda ihracatçıları, döviz kurunun düşük olmasından dolayı yurt dışında diğer ülkelerle rekabet edemediklerini belirtiyor. İhracatta desteğe ihtiyaç duyduklarını kaydeden İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, Merkez Bankası’nın (MB) bu dönemde ihracatı desteklemesi için hali hazırda ihracatçıların ihracatçıların verdikleri taahhüt karşılığında TL’ye çevrilen tutarın yüzde 2’si kadar döviz dönüşüm desteğinin yüzde 10’a çıkarılmasını istedi.

Mevcut kur seviyesinin üretici ve ihracatçının en büyük sorunlarından bir tanesi olduğunu vurgulayan Taycı, “Otoritenin şu anda uygulamakta olduğu ekonomik kanunları, kuralları ve sıkı ekonomi politikasını destekliyoruz.

Kur, enflasyonun çok ciddi gerisinde kaldı. Artan mavi ve beyaz yaka ücretlerinden, diğer genel giderlerden dolayı maliyetler karşısında ihracatta fiyat tutturmakta ciddi manada zorlanıyoruz. Bu da bizim rekabetimizi ciddi anlamda düşürüyor.

Bir taraftan da kurun üzerindeki baskıyı da anlayabiliyoruz. Burada da enflasyonu yönetmek açısından verilen bir mücadele var. Bizim en azından şöyle bir talebimiz var. ‘Üretici ve ihracatçıya, yapmış olduğu ihracatın karşılığında gelen bedele yönelik özel bir kur uygulaması yapılabilir mi?’ ‘Personel ücretleriyle ilgili birtakım ilave teşvikler verilebilir mi?’

SGK primlerinin desteklenmesi veya kullanmakta olduğumuz enerji giderlerimizle ilgili destekler talep ediyoruz’’ dedi. Yurt dışında mal satabilmeleri için daha rekabetçi olmaları gerektiğini ifade eden Taycı, ‘’Enflasyon oranından dolayı artan maliyetlerin fiyatlarımıza yansıması ve kurun, bunun çok altında kalması nedeniyle yaşanan sıkıntılarımız var. İhracatta uzun yıllardan beri tutunmakta olduğumuz pazarlarda raflardaki yerimizi kaptırmak istemiyoruz.

Fakat, buralarda pazarı korumak konusunda ciddi anlamda zorlanıyoruz. Hatta karlılık noktasında artık tamamıyla negatif fiyatlamalar yapabiliyoruz. Burada otoriteden üretici ve ihracatçıya yapmış olduğu ihracat payı doğrultusunda verilebilecek her türlü teşvike ihtiyacımız var” diye konuştu.

Ayrıca geçen yıl başlıca sorunların arasında finansmana ulaşım olduğunun altını çizen Taycı, sektörün özellikle ihracata yönelik ciddi bir yatırım iştahı ve ihtiyacı olduğunu kaydetti. Taycı, ‘’Üretici ve ihracatçıya yönelik bir takım cazip kredi şartlarının ve koşullarının oluşmasını temenni ediyoruz. Uygun faizlerle, daha uzun vadelerle yatırım imkanlarının sağlanması bekliyoruz” dedi.

Sektörde eleman sorunu büyüyor

İHBİR’in 2023’te yapılan faaliyetleri ve 2024 hedefleri doğrultusunda yeni yol haritasını da paylaşan Taycı “2024 itibarıyla toplam üye sayısının 4 bin 728'e ulaştığı İHBİR 2023 yılı içerisinde; 3 milli katılım fuarı, 1 Info stant katılımı, 39 firma ziyareti, 11 farklı ülke ile 13 alım heyeti organizasyonu, 4 teknik eğitim programı, AYTOP ve Mega Center ihracat eğitim seminerleri yaptık” dedi. Türkiye'de bahsedilen yüzdelerde bir işsizliğin olmadığını ve iş beğenmemezlik sorunun bulunduğunu kaydeden Taycı, her türlü elemana ihtiyaçlarının olduğunu ve çalışacak kişi bulamadıklarını ifade etti.

Bu yıl sektörün ihracat hedefi 14 milyar dolar

Türkiye ihracatının en önemli kalemlerinden olan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün 2023 yılı ihracatını değerlendiren Kazım Taycı, önceki yıla oranla yüzde 8 artışla 12,5 milyar dolara ulaştıklarını aktardı. İHBİR’in ise yılı yüzde 14 oranında artış ile 3,6 milyar dolarlık ihracatla tamamladığını bildiren Taycı, 2023 yılında tüm olumsuzluklara rağmen yılı artışla tamamladıklarını vurguladı.

2024 yılında 14 milyar dolarlık ihracat hedefiyle ABD ve Afrika kıtası başta olmak üzere Uzak Doğu pazarlarına odaklanacaklarını belirten Taycı, ‘’2023 yılında ihracattaki artışını iklim şartlarının iyi olmasından dolayı oluşan yüksek rekolte, pazar çeşitliliği, Türkiye’nin coğrafi konumu ve dünya pazarında işlenmiş tarım ürünlerinde ‘Made in Türkiye’ imajının her geçen gün gelişmesinin önemli oldu’’ açıklamasında bulundu.