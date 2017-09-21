Mermercilerin hedefi 2 milyar dolar barajını aşmak

21 Eylül 2017

Marmara Mermerciler Madenciler ve İşadamları Derneği (MARMİAD) Başkanı Hasan Dinçer, yılın 8 ayında blok mermer ve işlenmiş doğal taş ihracatının 1 milyar 169 milyon 211 bin dolara ulaştığını belirterek, hedeflerinin 2 milyar dolar sınırını aşmak olduğunu söyledi.

Dinçer, Türkiye'nin dünya piyasasında 'mermer' denilince akla gelen ilk ülkelerden olduğunu, bu alanda Çin ve İtalya'dan sonra geldiğini söyledi.

Dünya mermer rezervinin yaklaşık yüzde 35'ine sahip Türkiye'nin ihracatının yarısının blok, yarısının ise işlenmiş olarak yaklaşık 180 ülkeye yapıldığını aktaran Dinçer, şöyle konuştu:

"Dünyanın en kaliteli graniti Çin'den dünyaya yayılıyor. Çin aynı zamanda ithal ettiği mermer ve doğal taşları işleyip ihraç ediyor. Bunlar Çin'i ilk sıraya taşıyan etmenler. İtalya aynı şekilde ithal edip yine ihraç ediyor. O da 2. sırayı koruyor. Türkiye'nin mermer ihracatı 1980'li yıllardan sonra hareketlendi. 1980'li yıllarda 15 milyon dolar olan mermer ihracatımız kademeli olarak arttı ve 2013'te rekor kırarak 2 milyar 250 milyon dolara ulaştı. Son yıllarda ihracatımız, 2 milyar doları aşamadı. Geçen yıl 1 milyar 850 milyon dolarlık ihracat yaptık, bu yılki hedefimiz 2 milyar dolar sınırını aşmak. Şu andaki gidiş yıl sonunda hedefimizi yakalayacağımızı gösteriyor. Yılın 8 ayında blok mermer ve işlenmiş doğal taş ihracatı 1 milyar 169 milyon 211 bin dolara ulaştı."

En çok Çin, ABD, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün, Hindistan ile AB ülkelerine ürün gönderildiğini belirten Dinçer, ülke içinde genellikle Marmara Adası, Bursa, Bilecik, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Adıyaman, Diyarbakır ve Mersin'de ağırlıklı mermer üretimi yapıldığını anlattı.

Dinçer, mermer sektörünün yan sanayi kollarıyla önemli oranda istihdam sağladığını vurgulayarak, "Sektör, katma değeri çok yüksek, enerji dışında yani petrol dışında her şey ülkenin kaynakları ve iş gücüyle yapılıyor." dedi.

Dinçer, Türkiye'de maden çıkarmanın çok basit olmadığını ve hatta bir çok prosedürün gerçekleşmesinden dolayı üretime geçmek için bazen 1 yılı aşkın süre beklediklerini söyledi.

"Çevreciler rahat olsun"

Türkiye'deki mermer ocaklarının tamamının ormanlık alanların sadece yüzde 2'sinde faaliyet gösterdiğine değinen Dinçer, "Biz madenciler her yıl Orman ve Su İşleri Bakanlığına Türkiye'de var olan ormanların yüzde 4'ü kadar ağaçlandırma yapılması için para ödüyoruz. Yani tahrip ettiğimizden çok orman yapıyoruz. Ayrıca hükümet bir karar aldı, maden çıkarılacak bölgenin yüzde 71'i ormanlık alan ise ruhsat verilmiyor. Biz madenciler olarak bu konuyu destekledik ve hiçbir madenci bu konuda itirazda bulunmadı. Çevreciler rahat olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA