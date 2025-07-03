Mersin, ihracat odaklı bir tekstil kent hedefliyor
Spor tekstili üretiminde öne çıkan Mersinli üreticiler, ihracatta büyümeyi hedefliyor. Planlamalarına uygun bir altyapı oluşturmak istediklerine değinen sektör temsilcileri Mersin’de bir ‘tekstil kent’ kurulması sürecinin hızlandırılmasını bekliyor.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Başkan Yardımcısı Mustafa Özdamar, Yönetim Kurulu Üyeleri Zeynel Aydemir ve Murat Aktoğ ile ilgili meslek komitelerinin meclis üyeleri, Mersin Tekstil Üreticileri Derneği’ni (METÜD) ziyaret etti. METÜD Başkanı Kemal Dede, yönetim kurulu ve dernek üyeleriyle bir araya gelen MTSO Heyeti, kentin güçlü sektörlerinden biri olan tekstil alanındaki sorunları ve çözüm önerilerini yerinde dinledi.
Nitelikli üretim yeri sorunundan personel sıkıntısına, artan üretim ve işçilik maliyetlerden doğrudan ihracat yapılmasının önündeki engellere kadar birçok konu ele alındı. Mersin’de sektörün kümelenmeyle yurtdışına doğrudan ihracat yapabileceğini vurgulayan Çakır, Oda olarak her türlü iş birliğine açık olduklarını belirtti.
“İhracat için Tekstil Kent şart”
Dernek olarak 100’ün üzerinde üyeleri bulunduğunu ifade eden METÜD Başkanı Kemal Dede, kent genelinde 400’e yakın imalatçıyla tarım sektörünün ardından en büyük istihdam sağlayan sektör olduklarını söyledi. Tarımda olduğu gibi tekstilde de illerin uzmanlaştığını belirten Dede, Adana’nın gömlek ve ceket, Gaziantep’in triko, Bursa’nın bebek kıyafetleriyle öne çıktığı gibi Mersin’in de başta eşofman olmak üzere spor kıyafet üretimiyle tanındığını aktardı.
Yıllık 150 milyon adetin üzerindeki üretimle Türkiye’yi 2-3 kez giydirebilecek kapasiteye sahip olduklarını vurgulayan Dede, en önemli sorun olarak dağınık alanlarda, bina altlarında üretim yapıyor olmalarını gösterdi. “Makine kapasitesi ve teknolojik gelişmişlik olarak da Türkiye’de önemli bir yere sahibiz” diyen Dede, şunları söyledi:
“İmkanlarımız ve kalitemiz çok iyi olmasına rağmen yurtdışından gelen müşterilerimizi tesislerimizde ağırlayamıyoruz. Çünkü kalıp ayrı binada, kesimhane ayrı binada paketleme başka binada yapılıyor. Tekstil Kent kurulması halinde hem fabrikalarımızda yabancı müşterilerimize çok daha fazla güven vereceğiz hem de bir arada bulunmamızın sinerjisinden yararlanacağız.”
“Hedef ihracatta aracıları ortadan kaldırmak”
Sektörün Mersin’de çok güçlü olduğunu kaydeden MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, tekstil kent için Toroslar ilçesinde bir alan belirlendiğini hatırlatarak orada bu oluşumun sağlanması için elbirliğiyle çalışacaklarını söyledi.
Ardından kümelenmeyle birlikte hedefin aracıları ortadan kaldırıp doğrudan ihracat gerçekleştirmek olduğunu vurgulayan Çakır, “Oda olarak hangi ülkelere nasıl ihracat yapabilirsiniz, hangi fuarlara katılmanız gerekir, tek tek ya da küme olarak mı bir marka çıkartıp ihracat yapmalısınız gibi konularda sizler için bir ihracat modeli çıkartacağız” dedi.
Maliyetleri düşürmek için makineleşmenin önemine de dikkat çekerek gerekirse oluşturulacak tekstil kümesiyle işçilik maliyetlerini azaltacak makine ar-ge’leri üzerinde çalışılabileceğine değindi. Çakır sözlerini, “Sizlerin bir tekstil ürününüz Amerika’ya satıldığında başarmış olacağız. Mersin’i tekstilin merkezi yapacağız” diye tamamladı.
"Mersin’de tekstil sektörünün ihtiyaçlarının da farkındayız”
Sektörün Mersin’deki gücünün ve ihtiyaçlarının farkında olduğunu belirten Başkan Çakır, “Çok güçlü bir tekstil üretimimiz var ama tanınırlığımız yok. Nitelikli bir kümelenmeye fırsat tanıyacak tekstil kentin bulunmamasının neden olduğu maliyet artışı, yurtdışı pazarlara açılamama, markalaşamama, kapasite raporu gibi resmi belgelere ulaşılamaması nedeniyle firmaların elde edebileceği enerji indiriminden KDV istisnalarına kadar birçok avantajı kaçırdığının farkındayız. Sektörle birlikte çalışıyoruz, hedefimiz; başta yerel yönetimler olmak üzere kamunun desteğini alarak Mersin tekstil sektörünü tekstil kente kavuşturmak ve kendi markalarımızla doğrudan ihracat yapmalarını sağlamaktır. Fason üretimle markalaşamayız” dedi.
“Üreten ödüllendirilmeli cezalandırılmamalı”
Yüksek faizlerin yalnızca tekstil sektöründe değil tüm sektörlerde üreticinin üretimden çıkmasına neden olduğuna dikkat çeken Hakan Sefa Çakır, “Üreten bir ülke olmak zorundayız, üretici de üretim de desteklenmeli. Yüksek faizle finansal gelirlerin cazip olduğu bir ülkede üretici üreterek risk almak istemiyor. Kamu yükleri azaltılarak, istihdam ve ihracat odaklı KOBİ’ler daha çok desteklenmeli” ifadelerini kullandı.