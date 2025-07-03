Mersin, ihracat odaklı bir tekstil kent hedefliyor

Mersin Ticaret ve Sana­yi Odası (MTSO) Yö­netim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Başkan Yar­dımcısı Mustafa Özdamar, Yö­netim Kurulu Üyeleri Zeynel Aydemir ve Murat Aktoğ ile ilgi­li meslek komitelerinin meclis üyeleri, Mersin Tekstil Üretici­leri Derneği’ni (METÜD) ziya­ret etti. METÜD Başkanı Kemal Dede, yönetim kurulu ve dernek üyeleriyle bir araya gelen MTSO Heyeti, kentin güçlü sektörlerin­den biri olan tekstil alanındaki sorunları ve çözüm önerilerini yerinde dinledi.

Nitelikli üre­tim yeri sorunundan personel sı­kıntısına, artan üretim ve işçilik maliyetlerden doğrudan ihracat yapılmasının önündeki engelle­re kadar birçok konu ele alındı. Mersin’de sektörün kümelen­meyle yurtdışına doğrudan ih­racat yapabileceğini vurgulayan Çakır, Oda olarak her türlü iş bir­liğine açık olduklarını belirtti.

“İhracat için Tekstil Kent şart”

Dernek olarak 100’ün üzerin­de üyeleri bulunduğunu ifade eden METÜD Başkanı Kemal Dede, kent genelinde 400’e ya­kın imalatçıyla tarım sektörü­nün ardından en büyük istih­dam sağlayan sektör oldukları­nı söyledi. Tarımda olduğu gibi tekstilde de illerin uzmanlaştı­ğını belirten Dede, Adana’nın gömlek ve ceket, Gaziantep’in triko, Bursa’nın bebek kıyafet­leriyle öne çıktığı gibi Mersin’in de başta eşofman olmak üzere spor kıyafet üretimiyle tanın­dığını aktardı.

Yıllık 150 mil­yon adetin üzerindeki üretimle Türkiye’yi 2-3 kez giydirebile­cek kapasiteye sahip oldukları­nı vurgulayan Dede, en önemli sorun olarak dağınık alanlarda, bina altlarında üretim yapı­yor olmalarını gösterdi. “Maki­ne kapasitesi ve teknolojik ge­lişmişlik olarak da Türkiye’de önemli bir yere sahibiz” diyen Dede, şunları söyledi:

“İmkanlarımız ve kalitemiz çok iyi olmasına rağmen yurt­dışından gelen müşterilerimi­zi tesislerimizde ağırlayamıyo­ruz. Çünkü kalıp ayrı binada, ke­simhane ayrı binada paketleme başka binada yapılıyor. Teks­til Kent kurulması halinde hem fabrikalarımızda yabancı müş­terilerimize çok daha fazla gü­ven vereceğiz hem de bir arada bulunmamızın sinerjisinden yararlanacağız.”

“Hedef ihracatta aracıları ortadan kaldırmak”

Sektörün Mersin’de çok güç­lü olduğunu kaydeden MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ha­kan Sefa Çakır, tekstil kent için Toroslar ilçesinde bir alan be­lirlendiğini hatırlatarak orada bu oluşumun sağlanması için el­birliğiyle çalışacaklarını söyle­di.

Ardından kümelenmeyle bir­likte hedefin aracıları ortadan kaldırıp doğrudan ihracat ger­çekleştirmek olduğunu vurgu­layan Çakır, “Oda olarak hangi ülkelere nasıl ihracat yapabilir­siniz, hangi fuarlara katılmanız gerekir, tek tek ya da küme ola­rak mı bir marka çıkartıp ihra­cat yapmalısınız gibi konular­da sizler için bir ihracat modeli çıkartacağız” dedi.

Maliyetleri düşürmek için makineleşmenin önemine de dikkat çekerek ge­rekirse oluşturulacak tekstil kü­mesiyle işçilik maliyetlerini azaltacak makine ar-ge’leri üze­rinde çalışılabileceğine değin­di. Çakır sözlerini, “Sizlerin bir tekstil ürününüz Amerika’ya satıldığında başarmış olacağız. Mersin’i tekstilin merkezi yapa­cağız” diye tamamladı.

"Mersin’de tekstil sektörünün ihtiyaçlarının da farkındayız”

Sektörün Mersin’deki gücü­nün ve ihtiyaçlarının farkında olduğunu belirten Başkan Çakır, “Çok güçlü bir tekstil üreti­mimiz var ama tanınırlığımız yok. Nitelikli bir kümelenme­ye fırsat tanıyacak tekstil ken­tin bulunmamasının neden ol­duğu maliyet artışı, yurtdışı pazarlara açılamama, marka­laşamama, kapasite raporu gibi resmi belgelere ulaşılamaması nedeniyle firmaların elde ede­bileceği enerji indiriminden KDV istisnalarına kadar birçok avantajı kaçırdığının farkında­yız. Sektörle birlikte çalışıyo­ruz, hedefimiz; başta yerel yö­netimler olmak üzere kamunun desteğini alarak Mersin teks­til sektörünü tekstil kente ka­vuşturmak ve kendi markala­rımızla doğrudan ihracat yap­malarını sağlamaktır. Fason üretimle markalaşamayız” de­di.

“Üreten ödüllendirilmeli cezalandırılmamalı”

Yüksek faizlerin yalnızca tekstil sektöründe değil tüm sektörlerde üreticinin üretimden çıkmasına neden olduğuna dikkat çeken Hakan Sefa Çakır, “Üreten bir ülke olmak zorundayız, üretici de üretim de desteklenmeli. Yüksek faizle finansal gelirlerin cazip olduğu bir ülkede üretici üreterek risk almak istemiyor. Kamu yükleri azaltılarak, istihdam ve ihracat odaklı KOBİ’ler daha çok desteklenmeli” ifadelerini kullandı.