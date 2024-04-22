Mersin mobilya fuarı sektörü bir araya topladı

Derya ÖZGÜR/MERSİN

Mersin Mobilya ve Ev Aksesuarları Fuarı açılış töreninde konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, mobilya sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarının birlikte hareket etmesinin önemine değindi.

Özyiğit, "Mersin çok büyük avantajları olan bir kent. Özellikle mobilya sektörü deniz yoluyla transferin, ihracatın olmazsa olmaz olduğu bir alan. Limanın varlığı, bu sektöre büyük avantajlar sağlamaktadır. Mobilya sektöründe üretilen ürünler Mersin Limanı aracılığıyla dünya pazarlarına ulaştırılmaktadır. Kentimizin mobilya sektöründe daha etkin bir rol oynaması ve potansiyelini tam anlamıyla değerlendirmesi gerekmektedir” diye konuştu.

MERMOB Derneği Başkanı Sadık Özkan da yaptığı konuşmada, öncelikli hedeflerinin Çukurova Mobilya Kent Projesini hayata geçirmek olduğunu söyledi. Özkan, “Hedefimiz, dört yıldır yapılmayan ve özellikle perakende sektörüne büyük katkısı olan bu fuarı tekrar düzenlemekti. Mersin’den 35 firmanın katıldığı bu fuar perakende sektörüne özellikle büyük faydalar sağlayabilecek potansiyele sahip” diye konuştu.

Fuarın açılışında söz alan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sayman Üyesi Alpay Seyhan ise Mersin mobilya endüstrisinin çoğunlukla geleneksel yöntemlerle çalışan atölye tipi, küçük ölçekli işletmelerin ağırlıkta olduğu bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Seyhan, “Mersin, sektörün tüm ilgili paydaşlarıyla, ayrışmadan, birlik ve beraberlik içinde, mobilya ve orman ürünleri sektöründe; kümelenmeye, markalaşmaya, tasarıma, teknolojiye, verimliliğe, nitelikli insan kaynağı ve yenilikçiliğe odaklanmıştır. MTSO olarak tüm planlarımız ve çabamız bu hedeflere yöneliktir” dedi.

Mersin Perakendeci İş İnsanları Derneği Başkanı ve MTSO Meclis Üyesi Özcan Demir de fuarın mobilya sektörüne canlılık katacağına inandığını söyleyerek tüm katılımcılara teşekkür etti.