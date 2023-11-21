Mersin, savunma sanayinde yükseliyor

Mersin’in savunma sanayinde yerlilik oranını yıldan yıla artırdığını belirten Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, yazılımdan makineye, imalattan gıdaya, otonom araçlardan elektronik teknolojilere kadar her alanda savunma sanayine entegre olan firmaların yer aldığını söyledi.

"Firmalar yönlendirilmeye ihtiyaç duyuyor"

Sanayi üretimi yapan her firmanın potansiyel bir savunma sanayi firması olduğuna atıfta bulunan Hakan Sefa Çakır, “Önemli olan asıl konu üretilen ürünün savunma sanayinin nasıl bir parçası olabileceğini düşünmektir” dedi.

Firmaların bu konuda yönlendirilmeye ve bilgilendirilmeye ihtiyaçları olduğunu, bu noktada MTSO olarak devreye girerek, 2022 yılı başı itibariyle Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nin (MTOSB) de ortak talebi ile Avrupa’nın en büyük ikinci savunma-havacılık ve uzay kümesi olan Saha İstanbul'un temsilciliğini aldıklarını kaydeden Çakır, Mersin’de savunma sanayi alanında çalışmaları daha da yoğunlaştırdıklarına dikkat çekerek, “Mersin’de yerleşik firmalarımız uzun yıllardır savunma sanayi alanında çalışmalarını yürütmekteydi.

Saha İstanbul’un güçlü ağı ve deneyimiyle, Savunma Sanayi Başkanlığımızın Mersin ziyaretleri ve yarattıkları vizyonla birçok yeni firmamız bu kervana eklendi iş birliği içinde bir hareket başladı” diye konuştu.

Mersin, savunma sanayinde ulusal ağların parçası

MTSO olarak savunma sanayi alanında yapılan tüm çalışmaların yanında olduklarını, SAHA EXPO Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. organizatörlüğünde SAHA EXPO 2022 Fuarı’na, MTOSB iş birliğinde 54 metrekarelik ortak bir alanda katılım sağladıklarını ifade eden Çakır, “Mersin adı savunma sanayinde ilk kez böylesi güçlü duyuldu. Fuara, savunma sanayi alanında çalışmalar yapan, projeler yürüten 7 firmamız ile katıldık. Kendi bireysel stantları olan başka güçlü Mersin firmalarımız da vardı.

Ayrıca fuarda yer alan standımızda Mersin Teknopark, MTSO Atölye1886 ve Mersin Model Fabrika gibi Ar-Ge, yenilikçilik ve tasarım merkezlerimizin yapmış olduğu çalışmalar, gelen ziyaretçilere aktarılmış oldu. Çünkü savunma sanayi için yetkin üniversitelere, insan kaynağına, Ar-Ge merkezlerine ve teknopark düzeyinde araştırma merkezlerine sahip olmak gerekiyor.

Bu yıl IDEF 2023 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na Mersin firmalarımızla katıldık. Yine, MTSO ve MTOSB iş birliğinde bu kez 78 metrekarelik bir alanda firmalarımızın ürünlerini tanıttık. Fuarlar kapsamında yapılan görüşmeler sonucunda; fuara katılan firmaların savunma sanayi alanında iş birliklerinin arttığı görüldü, birçok sipariş alan firmamız oldu” açıklamalarında bulundu.

Limanı, lojistik gücü ve KOBİ’leri Mersin’i savunma sanayinde ayrıcalıklı yapıyor

“Fuar sonrası kurumlar ve firmalar ile yaptığımız değerlendirme neticesinde, bu konuda daha bilimsel, daha verimli çalışmak adına, Mersin’in savunma sanayinin fotoğrafını çekmek için mevcut analizimizi çıkarmak üzere Çukurova Kalkınma Ajansı üzerinden Teknik Destek Çağrısına başvurduk” diye konuşan Başkan Çakır, sanayi sektörüne doğru yerden başlayarak, Savunma Sanayi Başkanlığı’nın hedefleriyle tutarlı şekilde ilerlemek istediklerini söyledi.

Savunma sanayi alanında Mersin’de yerleşik firmaların daha aktif olmaları için finans ihtiyacı bulunan ve savunma sanayi alanında proje yürüten işletmelerin, yerel melek yatırımcılarla bir araya getirilmesi gerektiğine vurgu yapan Çakır, Savunma Sanayi Başkanlığı ile Mersin’de yerleşik firmaların bir araya getirilerek tedarikçi/üretici konumuna geçilmesi, firmaların, savunma sanayi alanında tedarikçi olmaları için altyapı, kalite belgeleri gibi konularda destek mekanizmalarının oluşturulması gerektiğini belirtti.

Çakır konuşmasını şöyle sürdürdü: “Savunma sanayi alanında hizmet verecek, Mersin’de bir tesis kurulması Mersin ve bölgesinde savunma sanayinde sıçrama yapacak bir yatırım olacaktır. Bu konuda Mersin olarak gönüllüyüz, hazırız. MTSO olarak, gerek SAHA İstanbul gibi güçlü bir ağı kullanarak, gerek kardeş kurum olan Mersin-Tarsus OSB iş birliğimizi devam ettirerek, gerekse işin temeli olan Mersin savunma sanayi firmalarımızla daha yakın iş birliği sergileyerek Mersin’i savunma sanayinde etkin illerden biri yapmaya kararlıyız.

Mersin bu konuda gereken tüm değerlere sahiptir. Limanıyla ve lojistik gücüyle ülkemizin savunma sanayini yeni pazarlarla en etkin buluşturacak bir liman, dış ticaret ve lojistik kentidir. Mersin, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına hazırlanırken, savunma sanayinde de yerli ve milli atılımları destekleyen il olacaktır.”