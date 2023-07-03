Mersin Tarsus OSB 4. Bölge’de ilk arazi tahsisleri başlıyor

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Karma organize sanayi bölgesi olarak toplamda 756 hektar alan üzerine kurulu 3 bölgede endüstriyel üretimin yapıldığı Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni ilave alan çalışmaları hızla devam ediyor.

Ağırlıklı olarak çelik konstrüksiyon, gıda, plastik, makine, mobilya, kimya, cam başta olmak üzere 14 ayrı sektörün kümelenen bölgede, MTOSB 4’üncü Bölge’nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığı belirtildi.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, bölge olarak son 12 yılda alan büyüklüklerini yüzde 100 artırdıklarını, sürdürdükleri genişleme çalışmalarında son olarak 675 dönüm alan olarak planlanan MTOSB 4. Bölge’nin yer seçiminin tamamlandığını ve imar planı çalışmalarında da sona gelindiğini kaydetti.

Tekli, “4’üncü genişleme alanımızda yaklaşık 220 dönümlük alanı kamulaştıracağız. 675 dönümlük alanın en az 450 dönümünü de sanayi üreticilerimize tahsis etmeyi öngörüyoruz. Kamulaştırmanın ardından kısa süre içerisinde sanayicilerimize yer teslimatına başlamayı planlıyoruz” dedi.

Sanayicilerden yüksek talepler aldıkları için 4’üncü genişleme sahası ile birlikte eş zamanlı olarak MTOSB 5’inci Bölge’nin başvuru sürecine de başladıklarını dile getiren Sabri Tekli, “Sanayicimize yer bulmak üzere aralıksız çalışıyoruz.

Şu anda 4’üncü bölgemize resmi olarak 360 adet talep var. 4’üncü genişleme alanında yaklaşık 30 parsel çıkmasını öngörüyoruz. Diğer talepleri bekletmemek adına MTOSB 5’inci Bölge’nin başvuru sürecine başladık. Yer seçim süreci devam eden bu bölge için yaklaşık 260 hektarlık bir alanı sanayiye kazandıracağız.

4’üncü genişleme alanımızı kurarken 5’inci genişleme alanımızın başvuru sürecini eş zamanlı olarak yürütüp sanayicilerimize daha hızlı arsa tahsisi yapmayı hedefliyoruz. Kamulaştırma işlemlerinde vakit kaybetmemek adına 5’inci genişleme alanımızın kuruluş çalışmalarını 2 etapta yapmayı planlıyoruz. Ayrıca gerekli başvuru süreci için MTOSB 6’ncı Bölge’nin tasarım ve fizibilite süreci de devam ediyor” diye konuştu.

Model Fabrika ile verimlilik artacak

Sabri Tekli, bölgedeki endüstriyel üretim yapan firmalara verimlilik artışı, tasarruf ve ArGe desteği sağlamak üzere Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın desteği ile kurulan Mersin Model Fabrika’nın Türkiye’de bir ilk olduğuna dikkat çekti. Tekli, 4 ayın sonunda firmalarda yüzde 36-300 arasında verimlilik artışı sağlandığını söyledi.

“Savunma sanayiine büyük bir önem veriyoruz”

Mersin’in savunma sanayinden hak ettiği payı alabilmesi için gerekli çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Sabri Tekli, “Savunma sanayine büyük önem veriyoruz ve İDEF fuarına katılacağız.

Savunma sanayinde neler yapılabileceğini önümüzdeki günlerde sanayicilerimiz ile bir toplantı yaparak anlatacağız. Savunma sanayi demek sadece araç gereç üretmek değil. Yiyecekten içeceğe, tekstil sektörüne kadar savunma sanayi içerisinde yer alınabilecek sektörler var.

ÇKA projelerinin yüzde 50’si savunma sanayi destekli. Model Fabrika içinde SAHA İstanbul İrtibat Ofisimizi kurduk. Önümüzdeki dönemde bu konuya hassasiyet göstereceğiz. Mersin’in savunma sanayinde pay sahibi olabilmesi adına sanayicilerimizi bilgilendireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.