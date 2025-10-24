Mersin'de don mağduru üreticilere ödemeler başladı

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Bu yıl Şubat – Nisan dönemin­de etkili olan zirai don nedeniy­le ürünleri zarar gören çiftçilere yönelik destek ödemeleri başla­dı. Tarım ve Orman Bakanlığı ta­rafından yürütülen ödeme süre­cine ilişkin bilgilendirme yapan Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ve­yis Avcı yaptığı açıklamada don zarar ödemelerinin ilk etapta 44 ilde başlatıldığını belirterek, “T.C. Kimlik numarasının sonu 4, 6 ve 8 ile biten üreticilerimize 20 Ekim 2025 saat 18.00’den iti­baren ödemeler yapılmaya baş­landı. 0 ve 2 ile biten üreticile­rimizin ödemeleri ise 24 Ekim 2025 günü saat 18.00’den itiba­ren hesaplara aktarılacak” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, don olayından etkilenen ve Çift­çi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olan üreticilere yönelik toplam 13,2 milyar TL’lik bir destek pa­keti hazırladı. Ödemeler, tarım sigortası bulunmayan veya don teminatı kapsamında tazminat alamayan çiftçilere yönelik ola­rak gerçekleştiriliyor.

Bakanlık açıklamasına göre, ödemeler 65 ilde ve 16 ürün gru­bunda tespit edilen hasar oran­larına göre yapılacak. Destek tutarları ürün bazında değişik­lik gösterirken, ödemeler Zira­at Bankası üzerinden çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor.