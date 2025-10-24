Mersin'de don mağduru üreticilere ödemeler başladı
Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, 2025 yılı zirai don zararına ilişkin destek ödemelerinin başladığını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen program kapsamında, kimlik numarasının son hanesi 4, 6 ve 8 olan üreticilere 20 Ekim’den itibaren, 0 ve 2 ile bitenlere ise 24 Ekim’den itibaren ödeme yapılacak.
Fahriye KUTLAY ŞENYURT
Bu yıl Şubat – Nisan döneminde etkili olan zirai don nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilere yönelik destek ödemeleri başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ödeme sürecine ilişkin bilgilendirme yapan Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı yaptığı açıklamada don zarar ödemelerinin ilk etapta 44 ilde başlatıldığını belirterek, “T.C. Kimlik numarasının sonu 4, 6 ve 8 ile biten üreticilerimize 20 Ekim 2025 saat 18.00’den itibaren ödemeler yapılmaya başlandı. 0 ve 2 ile biten üreticilerimizin ödemeleri ise 24 Ekim 2025 günü saat 18.00’den itibaren hesaplara aktarılacak” dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, don olayından etkilenen ve Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olan üreticilere yönelik toplam 13,2 milyar TL’lik bir destek paketi hazırladı. Ödemeler, tarım sigortası bulunmayan veya don teminatı kapsamında tazminat alamayan çiftçilere yönelik olarak gerçekleştiriliyor.
Bakanlık açıklamasına göre, ödemeler 65 ilde ve 16 ürün grubunda tespit edilen hasar oranlarına göre yapılacak. Destek tutarları ürün bazında değişiklik gösterirken, ödemeler Ziraat Bankası üzerinden çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor.